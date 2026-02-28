Hopelijk brengen Amerika en Israël het ayatollah-regime ten val

Bron: Jerusalem Post, IRNA, Reuters

Israël en de Verenigde Staten hebben zaterdagochtend 28 februari luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Een breed scala aan doelen, waaronder militaire locaties, atoomfaciliteiten, regeringsgebouwen en andere strategische doelen, zou zijn geraakt. Volgens berichten in Israëlische en Amerikaanse media gaan de aanvallen al de hele ochtend door.

De operatie is door Israël Roaring Lion (brullende leeuw) gedoopt. Het Amerikaanse ministerie van Oorlog spreekt van Operatie Epic Fury (epische furie)

De Amerikaanse president Donald Trump publiceerde zaterdagochtend een video waarin hij zegt dat het doel is het Iraanse regime ten val te brengen. Hij roept de Islamitische Revolutionaire Garde op de wapens neer te leggen en moedigt Iraniërs aan om hun regering af te zetten.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA bericht over explosies in de hoofdstad Teheran, maar houdt zich verder relatief stil.

Aanval Iran in de buurt van kantoren Ali Khamenei

Een van de eerste luchtaanvallen was volgens Reuters in de buurt van kantoren van Irans hoogste leider Ali Khamenei.

De ayatollah was daar volgens het persbureau niet aanwezig. Hij is al dagen niet meer in het openbaar gezien, waarschijnlijk omdat hij naar een veilige plek is geëvacueerd.

Ook president Masoud Pezeshkian is volgens Iraanse staatsmedia ongedeerd.

Israël heeft noodtoestand uitgeroepen

Israël heeft als voorzorgsmaatregel het luchtalarm laten afgaan om de bevolking voor te bereiden op eventuele Iraanse tegenaanvallen. Israël maakt melding van diverse Iraanse ballistische raketten, die geen doden of gewonden zouden hebben gemaakt.

Het land heeft de noodtoestand uitgeroepen, en het openbare leven is er grotendeels stilgelegd. Bedrijven zijn gesloten, de burgerluchtvaart is stilgelegd en vliegtuigen op weg naar Israël zijn omgedraaid.

Het Israëlische leger raadt burgers aan in de buurt van schuilkelders en andere veilige locaties te blijven.

Volgens de Iraanse Fars News Agency heeft Iran raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Qatar, Koeweit, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Luchtaanvallen VS en Israël na wekenlange spanningen

De luchtaanvallen volgen op wekenlang oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Het Amerikaanse leger heeft de grootste vuurkracht in het Midden-Oosten opgebouwd sinds de Irakoorlog in 2003 begon.

Amerika stuurde deze maand twee vliegdekschepen naar de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Het bracht in de hele regio grote aantallen gevechtsvliegtuigen, luchtverdedigingssystemen en andere wapens en munitie in gereedheid.

