State of the Union: Trump prijst zichzelf — gouverneur raakt zijn zwakke plek

Tijdens de toespraak waarin Donald Trump het Congres bijpraatte over de toestand van het land, verbeterde hij zijn eigen record: 1 uur en 47 minuten. Toch was zijn State of the Union relatief tam.

Het grootste applaus tijdens de State of the Union klonk afgelopen nacht niet voor de Amerikaanse president, maar voor het nationale ijshockeyteam.

Dat had bij de Olympische Spelen in Milaan in de finale aartsrivaal Canada verslagen. Het kreeg een ereplek op de publieke tribune in het Capitool – en een staande ovatie.

De wapenfeiten van Trump

Iets daarvoor had Trump al verkondigd dat Amerika ‘terug is, groter, beter, rijker en sterker dan ooit tevoren’ en pochte hij (zo hard dat het geluid van de microfoon erdoor vervormde) dat ‘we zo veel winnen dat we meer niet weten wat we ermee moeten.’

Toch was de lijst van verifieerbare wapenfeiten waarmee hij het Amerikaanse publiek van zijn succes probeerde te overtuigen, relatief bescheiden.

Zo beriep hij zich op de lage benzineprijzen, een Dow Jones-index die voor het eerst door de 50.000-punten-grens was gebroken, en het afschaffen van de belastingen op overwerk en fooien.

Ook sprak hij over een potdichte grens waar afgelopen jaar ‘nul illegale immigranten’ doorheen glipten. Hij benadrukte dat het land legale immigranten nog steeds met open armen verwelkomt.

Donald Trump over ICE tijdens State of the Union

Hij repte met geen woord over de recente uitwassen van ICE in Minnesota. Niet alleen arresteerde de federale immigratiedienst onterecht mensen met een verblijfsvergunning, ook doodde ze twee Amerikaanse staatsburgers.

Wel fulmineerde hij tegen de Somalische gemeenschap in diezelfde staat. Die zou 19 miljard dollar ‘en misschien nog veel meer’ aan gemeenschapsgeld hebben gestolen. Ook kondigde hij een ‘war on fraud’ aan, geleid door vicepresident JD Vance.

Vervolgens vroeg hij de aanwezige parlementariërs op te staan als ze het eens waren met de stelling dat de Amerikaanse overheid ‘het als eerste plicht heeft om burgers, in plaats van illegale immigranten te beschermen’. Om vervolgens hoofdschuddend toe te zien dat de Democraten demonstratief bleven zitten. ‘Jullie moeten je schamen!’

Streep door Trumps tarieven

De president was daarnaast zichtbaar ontstemd over de gevoelige nederlaag die het Hooggerechtshof hem had toegebracht. Die zette vrijdag 20 februari een streep door de importheffingen waarmee hij al bijna een jaar de wereldhandel naar zijn hand probeert te zetten.

Hij voorspelde dat de meeste landen en bedrijven de al gesloten handelsdeals willen behouden. Ook zei hij dat nieuwe importheffingen, die hij op een andere juridische basis zou doorvoeren, het Amerikaanse systeem van inkomstenbelastingen in de toekomst onnodig zou maken

De torenhoge levenskosten voor Amerikanen

Met dergelijk showmanship miste Trump een kans om de zorgen van het Amerikaanse volk te onderkennen. Volgens een recente peiling van nieuwszender CNN 68 procent vindt dat de president er de verkeerde prioriteiten op nahoudt.

Misschien de belangrijkste bron van zorgen zijn de kosten van het dagelijkse leven, die voor de gewone burger niet meer op te brengen zijn. Maar Trump zette de term ‘betaalbaarheid’, zoals hij dat al maanden doet, weg als een hersenspinsel van de Democraten.

Trump over Iran: ‘We hebben ze weggevaagd’

Trump greep de State of the Union evenmin aan om het Amerikaanse publiek te informeren over wat hij precies van plan is met de enorme oorlogsvloot die hij afgelopen weken bijeenbracht voor de kust van Iran.

Eerder op de dag had minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de ‘Gang of 8’, een groep prominente Senatoren en Afgevaardigden van zowel de Republikeinen als de Democraten, geïnformeerd over een mogelijke militaire aanval op het land.

Het enige dat Trump hierover prijsgaf, was dat hij ‘de nummer één sponsor van terreur’ nooit zal toestaan om een atoombom te hebben. Al claimde hij een paar minuten eerder nog dat hij het nucleaire programma van Iran afgelopen juni met een verrassingsbombardement had ‘verpulverd’. ‘We hebben ze weggevaagd, maar ze willen opnieuw beginnen.’

Langste State of the Union ooit

Met 1 uur en 47 minuten was Trumps State of the Union de langste ooit. De onlangs aangetreden Democratische gouverneur van Virginia, Abigail Spanberger, had in een toespraak slechts 10 minuten nodig voor een vernietigende repliek.

Vanuit de stad Williamsburg beloofde ze dat het dagelijkse leven met een door Democraten gedomineerd Congres wél betaalbaar zou zijn. Ook hekelde ze Trumps ‘leugens’, ‘zelfverrijking’ en wapengekletter in Iran. Tevens prees ze de burgers die met gevaar voor eigen leven demonstreerden tegen ICE, al maakte het haar ‘misselijk dat het überhaupt nodig was.’

Zoals Fox News-anchor Laura Ingraham het aan het begin van de avond al had gesteld: ‘De race naar de tussentijdse verkiezingen begint vanavond.’ In november kiezen de Verenigde Staten een nieuw Huis van Afgevaardigden en eenderde van de Senaat.