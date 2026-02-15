Rubio stelt Europa gerust, maar echte verzoening met de VS is nog ver weg

‘Samen’ was het sleutelwoord tijdens de toespraak van Marco Rubio op de Veiligheidsconferentie in München. Liefst 25 keer noemde hij het, in ruim 15 minuten.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken horen Europa en de Verenigde Staten nog altijd bij elkaar. Ook al liepen de spanningen het afgelopen jaar op.

Rubio’s speech wordt gezien als handreiking in de richting van Europa. Nadrukkelijk vroeg hij Europa om samen met de Verenigde Staten een nieuwe rechtsorde vorm te geven, met nieuwe regels. Dat is volgens hem hard nodig.

Te veel landen en regeringsleiders maken volgens Rubio misbruik van de rechtsorde. Zij houden zich niet aan de regels, maar spreken andere landen wel aan op hun overtredingen.

De voormalige Venezolaanse leider Nicolás Maduro ziet Rubio als voorbeeld daarvan. Hem namen de Amerikanen begin dit jaar gevangen.

Nog steeds onvrede over en weer

Rubio’s speech sloot aan bij de openingstoespraak op vrijdag 13 februari van Friedrich Merz. De Duitse bondskanselier uitte felle kritiek op het idee dat de Verenigde Staten geen bondgenoten meer nodig hebben.

Merz pleitte voor herstel van de band tussen beide continenten. ‘Laten we het trans-Atlantische vertrouwen repareren en nieuw leven inblazen.’

Zo lijken de Verenigde Staten en Europa op de Veiligheidsconferentie een verzoenende toon te hebben gevonden. Toch is er over en weer nog genoeg onvrede.

Rubio haalde uit naar het massa-immigratiebeleid van Europese landen en het vertrek van industrie uit het Westen. ‘Dat was een bewuste beleidskeuze die onze landen van welvaart, productiviteit en vrijheid heeft beroofd.’

Ook kritiek op speech Rubio

Groot was het contrast met de speech van JD Vance vorig jaar in München. De Amerikaanse vicepresident zei toen dat Europa minder nadruk moet leggen op externe bedreigingen, zoals de oorlog in Oekraïne, en meer op gevaren van binnenuit. Vance beschuldigde Europa ervan de vrijheid van meningsuiting en de democratie te onderdrukken.

Rubio’s speech leidt tot minder kritiek. Maar het valt Europese leiders tegen dat Rubio de oorlog in Oekraïne slechts zijdelings benoemde. Een topontmoeting met Europese landen over de oorlog zegde Rubio eerder al af.

De spanningen rond Groenland noemde Rubio helemaal niet. Voor de Deense premier Mette Frederiksen is de toespraak geen geruststelling. Donald Trump wil Groenland nog altijd overnemen van Denemarken, zei Frederiksen zaterdagavond 14 februari tijdens een panelgesprek in München.