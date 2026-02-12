Officieel: Verenigde Naties moreel failliet dankzij chef Antonio Guterres

De feiten: Antonio Guterres feliciteert Iran, dat prominente rol krijgt in twee VN-organenBron: VN, Iraans staatspersbureau IRNA, Hillel Neuer
Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft Iran gefeliciteerd met de 47ste verjaardag van de islamitische revolutie. Het Iraanse staatspersbureau IRNA (The Islamic Republic News Agency) meldt woensdag op zijn website dat Guterres per brief zijn gelukwensen aan de Islamitische Republiek heeft overgebracht.
Gisteren, 11 februari 2026, vierde de Islamitische Republiek officieel dat sjah Reza Pahlavi in 1979 werd afgezet en ayatollah Ruhollah Khomeini de hoogste leider van het land werd. Sindsdien is Iran een islamitische theocratie.
Iraanse demonstranten scanderen naam van zoon sjah
Eind december zijn miljoenen Iraniërs wekenlang de straat opgegaan om het einde te eisen van het regime. Bij de protesten, waarbij vermoedelijk tienduizenden demonstranten door de Islamitische Revolutionaire Garde zijn gedood, wordt veelvuldig de naam van de in de Verenigde Staten wonende voormalige kroonprins en zoon van de sjah, Reza Pahlavi, gescandeerd.
In het bericht over de VN-felicitatie maakt het Iraanse staatspersbureau IRNA geen melding van de demonstraties.
Iraanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt bij VN-Mensenrechtenraad
Woensdag werd ook bekend dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zal spreken tijdens de 61ste sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op woensdag 23 februari. Hillel Neuer, voorman van de VN-waakhond UN Watch, deelt op X een afbeelding van de voorlopige sprekerslijst met daarop de naam van Araghchi.
Neuer roept Guterres in hetzelfde X-bericht op om de uitnodiging aan de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken in te trekken. In een ander bericht vraagt hij de VN-chef om de inhoud van zijn felicitatiebrief aan het Iraanse regime openbaar te maken.
Dinsdag 10 februari kreeg Iran ook al een prominente rol toebedeeld in de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Namens de Islamitische Republiek wordt diplomaat Abbas Tajik vicevoorzitter.
EW's visie: Met Iran-geknuffel maken Guterres en de VN zich onsterfelijk belachelijkDoor: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland
Met de felicitatie aan Iran en het uitnodigen van vertegenwoordigers van de islamitische dictatuur in twee prominente commissies, maken de Verenigde Naties zich onsterfelijk belachelijk.
Iran heeft merkwaardig genoeg al veel langer een prominente rol in de VN, maar dat het regime juist zo kort na het aanrichten van massaslachtingen onder de eigen bevolking zo vriendelijk wordt bejegend, is ronduit pervers.
Guterres negeert de dappere vrijheidsstrijders van Iran
VN-chef Antonio Guterres zal zich ongetwijfeld verdedigen met het argument dat hij elk land feliciteert op zijn nationale feestdag.
Maar juist de afgelopen weken hebben de vrijheidslievende Iraniërs massaal laten blijken dat zij de komst van de islamitische theocratie op 11 februari 1979 beschouwen als het begin van de ideologische bezetting van hun land en niet als een heuglijke dag.
Door dat onbenoemd te laten, negeert Guterres de dappere vrijheidsstrijd van de Iraniërs die zovelen al met hun leven hebben moeten bekopen.
VN-chef Guterres kiest vaker de verkeerde kant
Het is niet voor het eerst dat de VN-secretaris-generaal de verkeerde kant kiest. Zo schudde hij in oktober 2024, kort voordat hij Oekraïne wilde bezoeken, de hand van Vladimir Poetin bij een BRICS-top.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet Guterres prompt weten dat hij niet meer welkom was in zijn land. Kort na zijn aantreden in 2017 noemde de voormalige socialistische politicus uit Portugal terrorisme ‘het gevolg van islamofobe gevoelens en islamofoob beleid’.
VN-chef veel bezig met Israël
Kort na het bloedbad van 7 oktober 2023 zei Guterres tot woede van Israël dat ‘het belangrijk is om ook te beseffen dat de aanslagen van Hamas niet in een vacuüm plaatsvonden’.
Sowieso is de VN-chef veel bezig met de Joodse staat. Een blik op Guterres’ tijdlijn op X leert dat hij sinds 28 december, toen de demonstraties in Iran begonnen, liefst vijf kritische berichten heeft gewijd aan Israël.
Daartegenover staat slechts één verklaring waarin hij het excessieve geweld van het Iraanse regime tegen zijn eigen burgers aankaart.
Land waar hoofddoek verplicht is in commissie die gendergelijkheid wil
Hillel Neuer, die als directeur van UN Watch al veel langer de disproportionele Israël-obsessie en het witwassen van dictaturen bij de VN in kaart brengt, ontdekte dat het nog gekker kan.
Abbas Araghchi, topdiplomaat van het regime dat barbaarse terreurorganisaties (Hamas, Hezbollah, de Houthi’s) steunt, mag over twee weken de Mensenrechtenraad toespreken.
En bij de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling, die onder meer tot doel heeft de gendergelijkheid te bevorderen, wordt volgend jaar het vicevoorzitterschap bekleed door het land waar een hoofddoek voor vrouwen verplicht is.
Het zou grappig zijn als het niet zo treurig was. Met dit Iran-geknuffel tonen de Verenigde Naties voor de zoveelste keer hun morele failliet.Reageren? Praat mee op X
Wie zegt wat over de Verenigde Naties en Iran?Bron: Iraans staatspersbureau IRNA, Hillel Neuer, oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, Simon Schama
- ‘In zijn brief feliciteerde de secretaris-generaal van de VN de Islamitische Republiek Iran van harte met haar nationale feestdag,’ schrijft het Iraanse staatspersbureau IRNA over de brief van Guterres. ‘Hij beschreef nationale feestdagen als een belangrijke gelegenheid om stil te staan bij de koers van een land, zijn rol en bijdragen binnen de internationale gemeenschap, en de idealen die zijn toekomst vormgeven.’
- ‘Wij eisen dat u de volledige tekst van deze brief onmiddellijk openbaar maakt, zodat deze kan worden gecontroleerd en u verantwoording kunt afleggen,’ schrijft Hillel Neuer van UN Watch op X. ‘Als de berichten kloppen, verzoeken wij u dringend uit te leggen hoe het feliciteren van een regime dat verantwoordelijk is voor aanhoudende bloedbaden, de vrede en gerechtigheid ten goede komt.’
- Neuer op X over de uitnodiging aan de Iraanse minister Araghchi voor de VN-Mensenrechtenraad: ‘Als u de uitnodiging aan deze massamoordenaar niet intrekt, zullen we de Zwitserse politie vragen hem te arresteren voor misdaden tegen de menselijkheid.’
- ‘VN Mensenrechtenraad: op sprekerslijst MBZ Iran Araghchi, mede massaslachter 8-9 januari,’ schrijft oud-minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Comité Iran Vrij Uri Rosenthal op X. ‘VN Secr.-Generaal Guterres stuurt “warmest congratulations” naar opperslachter Khamenei cs voor de verjaardag van hun terreurstaat. Deze VN is verworden tot frontstore voor perverse despoten.’
- ‘ Dit is afschuwelijk en onvergeeflijk: een historisch onuitwisbare smet op de VN – vergelijkbaar met het verwelkomen van Ribbentrop [de Duitse minister van Buitenlandse Zaken onder Adolf Hitler, red.] na de Kristallnacht – alleen met nog meer slachtoffers in Iran… kijk maar eens hoeveel delegaties NIET weglopen…,’ schrijft de Britse historicus en schrijver Simon Schama op X over de uitnodiging aan Araghchi.