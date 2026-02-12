Officieel: Verenigde Naties moreel failliet dankzij chef Antonio Guterres

Bron: VN, Iraans staatspersbureau IRNA, Hillel Neuer

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft Iran gefeliciteerd met de 47ste verjaardag van de islamitische revolutie. Het Iraanse staatspersbureau IRNA (The Islamic Republic News Agency) meldt woensdag op zijn website dat Guterres per brief zijn gelukwensen aan de Islamitische Republiek heeft overgebracht.

Gisteren, 11 februari 2026, vierde de Islamitische Republiek officieel dat sjah Reza Pahlavi in 1979 werd afgezet en ayatollah Ruhollah Khomeini de hoogste leider van het land werd. Sindsdien is Iran een islamitische theocratie.

Iraanse demonstranten scanderen naam van zoon sjah

Eind december zijn miljoenen Iraniërs wekenlang de straat opgegaan om het einde te eisen van het regime. Bij de protesten, waarbij vermoedelijk tienduizenden demonstranten door de Islamitische Revolutionaire Garde zijn gedood, wordt veelvuldig de naam van de in de Verenigde Staten wonende voormalige kroonprins en zoon van de sjah, Reza Pahlavi, gescandeerd.

In het bericht over de VN-felicitatie maakt het Iraanse staatspersbureau IRNA geen melding van de demonstraties.

Iraanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt bij VN-Mensenrechtenraad

Woensdag werd ook bekend dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zal spreken tijdens de 61ste sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op woensdag 23 februari. Hillel Neuer, voorman van de VN-waakhond UN Watch, deelt op X een afbeelding van de voorlopige sprekerslijst met daarop de naam van Araghchi.

Neuer roept Guterres in hetzelfde X-bericht op om de uitnodiging aan de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken in te trekken. In een ander bericht vraagt hij de VN-chef om de inhoud van zijn felicitatiebrief aan het Iraanse regime openbaar te maken.

Dinsdag 10 februari kreeg Iran ook al een prominente rol toebedeeld in de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Namens de Islamitische Republiek wordt diplomaat Abbas Tajik vicevoorzitter.