EU bevriest handelsverdrag met VS na heffingenchaos – Trump stort wereldeconomie opnieuw in onzekerheid

Bronnen: Whitehouse.gov, Rev.com, Euractiv, Europese Commissie

De Commissie internationale handel van het Europees Parlement heeft een stemming over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten uitgesteld. Die stemming zou op dinsdag 24 februari zijn.

Trumps nieuwe importheffingen van 15 procent

Het uitstel volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump op vrijdag 20 februari nieuwe importheffingen van 15 procent aankondigde.

Volgens Bernd Lange – voorzitter van de Commissie internationale handel – zijn Trumps nieuwe heffingen strijdig met het handelsverdrag. Lange stelt dat de overeenkomst met de Verenigde Staten niet van tafel is, maar hij wil eerst duidelijkheid over de nieuwe situatie.

Amerikaans hooggerechtshof zet streep door importheffingen

De nieuwe heffingen volgden op een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Die verklaarde een groot deel van de vorig jaar ingestelde importheffingen onwettig.

Die eerdere heffingen waren gebaseerd op een noodwet, de International Emergency Economic Powers Act. Volgens het Hooggerechtshof ontbreekt de juiste grondslag voor het gebruik van deze wet.

Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbewaking int vanaf dinsdag 24 februari niet langer de onwettig verklaarde importheffingen.

Trump slaat terug met nieuwe importheffingen

De nieuwe importheffingen van Trump zijn gebaseerd op een andere wet; sectie 122 van de Trade Act uit 1974. Onder die wet kan de Amerikaanse president tijdelijk – tot een maximum van 150 dagen – importheffingen instellen van ten hoogste 15 procent.

Officieel moet daarbij sprake zijn van grote en ernstige tekorten op de betalingsbalans van de Verenigde Staten.

Na 150 dagen stemt het Amerikaanse Congres over voortzetting van de heffingen. Mocht die stemming negatief uitvallen, dan betekent dit niet per se het einde van de importheffingen. Trump stelt dat hij genoeg opties heeft om zijn beleid door te zetten.