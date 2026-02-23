EU bevriest handelsverdrag met VS na heffingenchaos – Trump stort wereldeconomie opnieuw in onzekerheid

De feiten: Europees Parlement stelt stemming over handelsverdrag uit na nieuwe importheffingen VSBronnen: Whitehouse.gov, Rev.com, Euractiv, Europese Commissie
De Commissie internationale handel van het Europees Parlement heeft een stemming over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten uitgesteld. Die stemming zou op dinsdag 24 februari zijn.
Trumps nieuwe importheffingen van 15 procent
Het uitstel volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump op vrijdag 20 februari nieuwe importheffingen van 15 procent aankondigde.
Volgens Bernd Lange – voorzitter van de Commissie internationale handel – zijn Trumps nieuwe heffingen strijdig met het handelsverdrag. Lange stelt dat de overeenkomst met de Verenigde Staten niet van tafel is, maar hij wil eerst duidelijkheid over de nieuwe situatie.
Amerikaans hooggerechtshof zet streep door importheffingen
De nieuwe heffingen volgden op een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Die verklaarde een groot deel van de vorig jaar ingestelde importheffingen onwettig.
Die eerdere heffingen waren gebaseerd op een noodwet, de International Emergency Economic Powers Act. Volgens het Hooggerechtshof ontbreekt de juiste grondslag voor het gebruik van deze wet.
Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbewaking int vanaf dinsdag 24 februari niet langer de onwettig verklaarde importheffingen.
Trump slaat terug met nieuwe importheffingen
De nieuwe importheffingen van Trump zijn gebaseerd op een andere wet; sectie 122 van de Trade Act uit 1974. Onder die wet kan de Amerikaanse president tijdelijk – tot een maximum van 150 dagen – importheffingen instellen van ten hoogste 15 procent.
Officieel moet daarbij sprake zijn van grote en ernstige tekorten op de betalingsbalans van de Verenigde Staten.
Na 150 dagen stemt het Amerikaanse Congres over voortzetting van de heffingen. Mocht die stemming negatief uitvallen, dan betekent dit niet per se het einde van de importheffingen. Trump stelt dat hij genoeg opties heeft om zijn beleid door te zetten.
Wie zegt wat over de nieuwe importheffingen?Bronnen: CBS, Rabobank, X, ANP
- ‘Duidelijkheid en juridische zekerheid zijn nodig voordat verdere stappen worden gezet. Bij onze extra vergadering zal ik daarom het EP-onderhandelingsteam voorstellen het wetgevende werk op te schorten totdat we een degelijke juridische beoordeling hebben en duidelijke toezeggingen van de Amerikaanse kant,’ meldt Bernd Lange, voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement op X.
- ‘Het is cruciaal dat alle betrokkenen in handel, zowel buiten als binnen de Verenigde Staten, duidelijkheid krijgen,’ stelt Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank tegenover CBS News. ‘Je wilt weten wat de regels zijn, en je wilt voorkomen dat je later terug moet komen om bijvoorbeeld heffingen terug te vorderen.’
- ‘Het vooruitzicht dat de heffingen alsnog via een andere route geïmplementeerd kunnen worden, betekent blijvende onzekerheid over handel. Bovendien is er angst dat de verschillende “deals” die Trump met andere landen sloot, hiermee op losse schroeven komen te staan. Deze deals zorgden juist voor herwonnen zekerheid op het gebied van handel,’ zegt macrostrateeg Leander Kalff in een publicatie van RaboResearch.
- ‘De hele situatie onderstreept opnieuw de onvoorspelbaarheid van het zakendoen met de Verenigde Staten en leidt tot extra onzekerheid,’ zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW tegenover ANP.
EW’s visie: Terugkerende onzekerheid slecht voor economieDoor: Max Erich, redacteur economie
De uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof en de reactie van Trump leiden tot onzekerheid. Het internationale bedrijfsleven weet niet waar het aan toe is.
Nieuwe handelsovereenkomsten met Verenigde Staten
Veel landen en regio’s, waaronder de Europese Unie, sloten in de afgelopen maanden handelsovereenkomsten met de Verenigde Staten. Daarbij werd soms gerefereerd aan de nu onwettig verklaarde importheffingen, zoals bij de overeenkomsten met India en Zwitserland.. Die overeenkomsten komen daarmee op losse schroeven te staan.
Hoewel in het verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten voor veel goederen al een tarief van 15 procent is overeengekomen, werden bepaalde goederen juist uitgezonderd van heffingen. De impact van de nieuwe importheffingen op die afspraken is vooralsnog onduidelijk.
Heronderhandeling handelsverdrag?
Daarnaast lijken landen die eerder hard werden gestraft door Trump, nu voordeel te hebben van de nieuwe heffingen, blijkt uit een analyse van de Financial Times. Zo profiteren Brazilië en China van de nieuwe situatie.
Het Europees Parlement kijkt daar kritisch naar en verzoekt de Europese Commissie mogelijk om heronderhandeling van het handelsverdrag met de Verenigde Staten.
Economische onzekerheid
Wat vaststaat, is dat de wereldeconomie weer een periode van onzekerheid tegemoet gaat, net nu de rust een beetje terugkeerde.
Blijvende onzekerheid en handelsspanningen zorgen voor uitstel van investeringen van bedrijven en uitgaven van consumenten. Dat leidt tot minder economische groei.
Verdere verdieping: Importheffingen blijven onder TrumpBronnen: Bloomberg, Cato Institute, ING Think, evofenedex
De nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Trump zijn gebaseerd op wetgeving uit 1974, waarbij er sprake moet zijn van fundamentele internationale betalingsproblemen.
Koersval dollar als voorwaarde
Situaties die daaronder vallen zijn zware tekorten op de betalingsbalans of een koersval van de dollar.
Bloomberg haalt verschillende experts aan die stellen dat er geen bewijs is dat de Verenigde Staten de rekeningen niet kan betalen of niet kan voldoen aan verplichtingen tegenover internationale investeerders. Ook is de koers van de dollar stabiel.
De kans is groot dat de 150 dagen voor deze ‘tijdelijke’ heffingen voorbij zijn voor een rechter ze onwettig verklaart. De Trump-regering zal intussen alternatieven overwegen.
Hoe Trump de heffingen in stand kan houden
Volgens het Cato Institute – een denktank die onderzoek doet naar overheidsbeleid – kan Trump in theorie een nieuwe noodsituatie rond de betalingsbalans uitroepen. De klok die aftelt naar 150 dagen begint dan opnieuw.
Economen van ING denken dat het gebruik van sectie 122 van de Trade Act juridisch niet houdbaar is. Zij verwachten dat Trump wel tijd wint en mogelijk later gebruikmaakt van sectie 301 van de Trade Act, die gaat over oneerlijke buitenlandse handelspraktijken. Die vereist echter vooraf onderzoek.
Daarnaast ziet Evofenedex – een belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen – ook opties onder sectie 232 in het kader van nationale veiligheid.