Dood Khamenei geeft vrijheidslievende Iraniërs reden tot feesten

Bronnen: N12, Kan News, Truth Social, Tasnim News Agency, BBC, Axios

Het Iraanse Tasnim News Agency weerspreekt de berichten. Khamenei ‘geeft vol vertrouwen leiding aan de situatie op het slagveld’ meldt het staatsmedium. Eerder op de dag zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de BBC dat Khamenei veilig was, maar een zaterdagmiddag aangekondigde toespraak van de ayatollah kwam er nooit.

Zaterdagavond rond 23.00 uur plaatste ook de Amerikaanse president Donald Trump een bericht op Truth Social dat Khamenei is gedood . Eerder had de Israëlische ambassadeur in Washington dat al aan het Witte Huis overgebracht, liet nieuwswebsite Axios weten.

Volgens de berichten heeft de top van de Israëlische veiligheidsdienst premier Netanyahu foto’s laten zien waarop het lichaam van Khamenei te zien was. Ook Kan News, een zender van de publieke omroep in Israël, berichtte zaterdagavond dat het lichaam van de ayatollah was gevonden.

Ayatollah Ali Khamenei, sinds 1989 de hoogste leider van Iran, is zaterdagochtend 28 februari zeer waarschijnlijk omgekomen bij een Israëlische luchtaanval in Teheran.

Bronnen: X, Truth Social, Nieuwsuur, BBC, NBC

Door: Matthijs van Schie, coördinator en redacteur Buitenland

Het zijn historische beelden: uit flats in Teheran klinkt gejuich, hier en daar wordt vuurwerk afgestoken en groepen Iraniërs durven zelfs de straat op te gaan om te dansen van geluk in de hoofdstad. Het nieuws dat Israël en Amerika geloven dat ayatollah Ali Khamenei is gedood, zal voor miljoenen Iraniërs in Iran en zeker daarbuiten reden zijn voor een groot feest.

Het Iraanse regime zelf zwijgt nog, maar de vraag is of dat iets zegt: als de islamitische republiek zelf toegeeft dat zijn hoogste leider is uitgeschakeld, kan dat worden gezien als het hijsen van de witte vlag. Vermoedelijk zal de Islamitische Revolutionaire Garde liever tot de laatste man doorvechten dan de dood toegeven van de man die volgens de officiële leer van de sjiitische theocratie een directe gezant is van God.

Dood Khamenei toont hoe diep Mossad in kern regime is doorgedrongen

Als Israël ayatollah Khamenei inderdaad heeft gedood in de vroege ochtend van zaterdag 28 februari, zegt dat veel over hoe diep de buitenlandse inlichtingendienst Mossad is doorgedrongen tot de kern van het regime. De afgelopen weken werd de hoogste leider van het regime veelvuldig verplaatst naar locaties waar hij veilig had moeten zijn.

Officials die hem wilden spreken, moesten volgens Iran International zelfs een blinddoek om voordat ze hem ontmoetten, zodat ze geen idee zouden hebben waar hij verblijft en zijn locatie dus niet konden lekken. Het voorschrift gold zelfs voor Ali Larijani, de secretaris van de nationale veiligheidsraad die wordt gezien als Irans de facto politieke leider.

Alleen de directe bewakers van Khamenei waren op de hoogte. Dat juist zij zouden hebben gelekt naar (informanten van) Israël en/of de Verenigde Staten, laat zien dat zelfs de nauwste vertrouwelingen de rijen niet langer gesloten houden.

Washington en Jeruzalem wakkeren muiterij aan

Het biedt hoop dat Washington en Jeruzalem achter de schermen niet alleen maandenlang hebben gewerkt aan een militaire strategie om het regime en zijn militaire leiders te onthoofden, maar ook muiterij hebben kunnen aanwakkeren in de hoogste rangen. Een cruciale voorwaarde voor het slagen van de door Trump en Netanyahu zo felbegeerde regimeverandering.

Uiteraard is het nog te vroeg om te zeggen of de dood van Khamenei ook het einde van de islamitische theocratie betekent. Hardliners in de Revolutionaire Garde zullen ongetwijfeld het martelaarschap verkiezen boven het neerleggen van de wapens waartoe Trump hen opriep. Ook is het maar de vraag of de oppositie voldoende bewapend én verenigd is om de macht over te nemen als die kans zich aandient.

Maar de berichten over de dood van Khamenei, die sinds 1989 de eigen bevolking – vrouwen, homo’s en andersdenkenden in het bijzonder – gijzelde en het Midden-Oosten terroriseerde, zijn hoopvol. Een morele dreun voor iedereen die nog gelooft in de islamitische revolutie en een opsteker voor de vele vrijheidslievende Iraniërs die daar na 47 jaar eindelijk een einde aan willen maken. Zij hebben zeker reden om te feesten.