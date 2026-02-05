‘Bill is back’: Epstein-dossier zet Clinton opnieuw in de schijnwerpers

Bron Wall Street Journal, CBS, CNN

Geen van Epsteins slachtoffers heeft Clinton beschuldigd van betrokkenheid bij seksueel misbruik.

Clinton heeft altijd ontkend dat hij wist van Epsteins misdaden en zegt dat hij de banden verbrak na de eerste strafzaak tegen Epstein in 2006.

De commissie onderzoekt de contacten tussen Epstein en invloedrijke personen. In recent vrijgegeven documenten en foto’s komt ook Bill Clinton voor. Hij vloog begin jaren 2000 diverse keren mee met Epsteins privévliegtuig en ontmoette hem onder meer in het Witte Huis.

Clinton bereikte daarover een akkoord met de onderzoekscommissie die het Epstein-onderzoek leidt. Daarmee wendt hij een dreigende aanklacht af wegens minachting van het Congres. Ook Hillary Clinton zal worden gehoord.

Oud-president Bill Clinton zal alsnog getuigen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het onderzoek naar de overleden zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Door Sam Verbeek, redacteur tech en Verenigde Staten

Gezien de moeizame relatie tussen de Republikeinen en de Clintons wekt de oproep tot getuigen al snel de schijn van partijdigheid op. Zeker omdat de commissie onder leiding staat van de Republikein James Comer.

Daarmee ligt het risico op de loer dat dit onderzoek wordt gezien als een politieke afrekening. En dat is onnodig. Het Epstein-dossier beperkt zich niet tot één partij.

Aan Democratische zijde duiken inderdaad de namen op van Bill Clinton en zijn oud-minister Larry Summers. Maar ook prominente Republikeinen komen voor, nota bene president Donald Trump en zijn minister van Economische Zaken Howard Lutnick.

Waarom Bill Clinton wel moet worden gehoord

Het is niet vreemd dat de commissie Bill Clinton zal horen. Hij had aantoonbaar contact met Epstein, vloog mee op diens vliegtuig en ontving hem in het Witte Huis. In Epsteins huis hing bovendien een schilderij waarop Clinton in een blauwe jurk staat afgebeeld.

Dat Clinton ontkent iets te hebben geweten en dat geen enkel slachtoffer hem beschuldigt, maakt kritische vragen niet overbodig. Al dat geldt natuurlijk evengoed voor president Trump.

Clinton weigerde om te getuigen zolang niet ook Trump werd opgeroepen. Die claim hield juridisch geen stand. Maar wat betreft de beeldvorming had hij een punt.

Voor het publiek oogt het vreemd dat de ene oud-president onder ede moet verklaren, terwijl een zittende president met vergelijkbare contacten buiten beeld blijft.

Dat voedt wantrouwen, ook bij Amerikanen die weinig op hebben met de Clintons.

Wat van de getuigenis van Bill Clinton te verwachten?

Bill Clinton is geen groentje. Hij heeft vaker onder druk gestaan voor draaiende camera’s en weet hoe hij de controle behoudt.

Tijdens het Monica Lewinsky-onderzoek in de jaren negentig, naar zijn seksuele contacten met de voormalige stagiaire en medewerkster in het Witte Huis tussen 1995 en 1997, liet hij zien hoe soepel hij kan laveren tussen waarheid, formulering en ontkenning.

De vraag of hij op zijn leeftijd nog dezelfde scherpte heeft. Clinton is inmiddels bijna tachtig. De tijd van eindeloos verbaal uithoudingsvermogen ligt achter hem.

Hillary Clinton

Ook Hillary Clinton zal haar optreden strak regisseren. Zij kent het dossier, de valkuilen en de politieke inzet. Spektakel is niet te verwachten.

De commissie zegt licht te willen werpen op een duister netwerk, maar dan mag het best wat feller schijnen. Nu lijkt de openheid selectief en blijft er wantrouwen bestaan.

Zo wordt wie wordt gehoord, even relevant als wie buiten beeld wordt gehouden.