Trumps aanval op Maduro schept, naast hoop voor Venezolanen, een instabielere wereld

Amerikaanse luchtaanvallen op Venezuela, Trump claimt gevangenschap Maduro

De Verenigde Staten hebben de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw vannacht gevangengenomen en het land uitgevlogen. Dat heeft president Donald Trump zaterdagochtend gemeld op zijn sociale medium Truth Social. Trump spreekt online van een ‘briljante operatie’. Luchtaanvallen op Caracas, hoofdstad Venezuela Het bericht volgt op een nacht van diverse luchtaanvallen op Venezuela’s hoofdstad Caracas en drie nabijgelegen deelstaten. Onder meer een vliegveld en een grote militaire basis zouden zijn getroffen. Volgens de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez zijn militairen en burgers gedood, maar over een dodental is nog weinig bekend. Namens de regering van Maduro heeft minister van Defensie Vladimir Padrino gereageerd. Hij kondigde ‘massale inzet’ van militaire middelen en ‘verzet tegen de aanwezigheid van buitenlandse troepen’ aan. De president van Colombia, Gustavo Petro, heeft troepen gestuurd naar het grensgebied met Venezuela. KLM meldt sluiten luchtruimen eilanden rond Venezuela Curaçao heeft zijn luchtruim gesloten als gevolg van de aanval, waardoor vluchten van en naar het eiland voorlopig zijn geannuleerd. Dat geldt ook voor Aruba, Sint Maarten, Georgetown (Guyana) en Bridgetown (Barbados). Dat meldt luchtvaartmaatschappij KLM. Sinds september voerde Amerika al tientallen aanvallen uit op bootjes in het de Caribische Zee en het oostelijk deel van de Stille Oceaan, die ervan werden verdacht drugs naar de Verenigde Staten te smokkelen. Daarbij zouden al zeker 107 doden zijn gevallen. De regering-Trump leverde meestal weinig of geen bewijs voor de claims dat de opvarenden van die bootjes drugscriminelen waren. De afgelopen maanden bouwde de regering-Trump steeds meer troepen en marineschepen op voor de kust van Venezuela. Hij beschouwt de regering van Maduro als een ‘buitenlandse terroristische organisatie’ en hintte met dreigende taal op de omverwerping van diens regime.

Wie zegt wat over de Amerikaanse inval in Venezuela?

Dick Schoof zegt tegen ANP namens het kabinet: ‘We volgen de ontwikkelingen in het Caribisch gebied en Venezuela nauwlettend. De veiligheid van de inwoners en de eilanden staat voorop, en wij bieden hen onze steun in deze onzekere tijd.’

Kaja Kallas, EU-Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie zegt tegen ANP: ‘De situatie in Venezuela wordt scherp gevolgd. Wij benadrukken dat internationale wetgeving en de VN-charter altijd gerespecteerd moeten worden, en roepen op tot terughoudendheid.’

Iran (staatspersbureau IRNA): ‘De Amerikaanse aanval schendt fundamentele beginselen van de Verenigde Naties.’

Spanje: ‘Na de Amerikaanse aanvallen op Venezuela bieden wij bemiddeling aan en roepen op tot de-escalatie en terughoudendheid, altijd met respect voor het internationaal recht en het VN-Handvest,’ schrijft het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Javier Milei, vriend van Donald Trump en president van Argentinië zegt op X dat ‘de vrijheid vooruit gaat’.

Maria Machado, oppositieleider in Venezuela en Nobelprijswinnaar zei in september volgens Latin‑American.news op de Iran 2025 conference dat ze het doel deelt om Venezuela te bevrijden van Maduro. Ze legde daar het verband met Iran, waarvan ze ook zegt dat het land eens vrij zal zijn.

Amerikaanse defensieminister Marco Rubio zegt op X dat Maduro niet de leider is van Venezuela, maar van een drugskartel. Volgens Rubio moet Maduro worden gestraft voor het ‘verschepen van drugs’ naar de Verenigde Staten.

EW's visie: Goede redenen voor druk op autoritair regime Maduro, maar van deze aanval kan misbruik worden gemaakt

De aanvallen op Venezuela, en vooral de ontvoering van president Maduro, vormen een ongekende escalatie die lange tijd niet voor mogelijk was gehouden. Amerika steunde in de jaren zestig en zeventig vaker staatsgrepen tegen socialistische leiders in Latijns-Amerika (Guatemala in 1954, Chili in 1973), maar meestal indirect en niet zo openlijk als nu. Het onderstreept dat Trump in zijn tweede termijn weinig taboes meer kent en bereid is ver te gaan om zijn doelen te bereiken.Dat Washington het autoritaire regime in Caracas graag ziet vallen, is al jaren bekend. En daar zijn ook goede redenen voor. Hoe werd Venezuela een dictatuur? Onder de illegitiem aan de macht gekomen socialistische dictator Maduro en zijn voorganger Hugo Chavez (president van 1998 tot zijn dood in 2013) gleed het Zuid-Amerikaanse land – dat een grote rijkdom heeft aan olie en andere natuurlijke hulpbronnen – af tot een derdewereldland met grote armoede, torenhoge inflatie waar dissidenten op genadeloze wijze de mond werd gesnoerd. Voor de Venezolaanse bevolking zou het dan ook een zegen zijn als het tirannieke regime ten val komt en er een democratischer bewind komt. Bijvoorbeeld onder Nobelprijswinnaar voor de Vrede Maria Corina Machado, die een goede relatie heeft met Trump. Maar evengoed zou het land, zoals vaker gebeurt na de val van een autoritair regime, kunnen vervallen in chaos en machtsstrijd tussen politieke rivalen die azen op de macht. Autoritaire regimes kunnen misbruik maken van Trumps aanval Critici zeggen dat autoritaire regimes in Trumps aanval op Venezuela een rechtvaardiging kunnen zien om soevereine landen binnen te vallen – een Amerikaanse praktijk uit het verleden die Trump juist altijd zo stellig verwierp. Zoals de Chinese president Xi Jinping, wiens leger afgelopen week grootschalige militaire oefeningen uitvoerde rond Taiwan, volgens veel analisten een voorbode van een omsingeling of invasie. Van de internationale consensus dat regeringsleiders elkaar niet persoonlijk aanvallen, is weinig meer over als een president – hoe illegitiem die ook aan de macht is gekomen en hoe dictatoriaal diens bewind ook is – zomaar kan worden ontvoerd. Wie Trumps acties positiever wil uitleggen, kan daar tegenin brengen dat leiders als Xi en de Russische president Vladimir Poetin zich daar sowieso al niets van aantrokken. Een mad man in het Witte Huis is onvoorspelbaar en dat kan tegenover agressieve dictators ook afschrikwekkend werken. Het ayatollah-regime in Iran, waartegen demonstranten in het hele land de straat opgaan, zal nu Trumps dreigement van vrijdag (‘Als Iran vreedzame demonstranten neerschiet, zal Amerika hen komen redden’) nog serieuzer nemen dan het al deed. Toch is het armlastige Venezuela van een heel andere orde dan Iran, dat ook voor Amerikaanse bondgenoten in de regio een existentieel gevaar vormt. Het Venezolaanse regime onderdrukt weliswaar zijn eigen bevolking, maar vormt geen militaire bedreiging voor de regio en al helemaal niet voor de Verenigde Staten. Al is Maduro wel een bondgenoot van de anti-Amerikaanse ‘As van het Kwaad‘ waartoe landen als Iran, China en Rusland behoren. Dat is Trump, die volgens de Monroe-doctrine uit is op Amerikaanse dominantie op het Westelijk Halfrond, een doorn in het oog. Relatief weinig drugssmokkel naar Amerika vanuit Venezuela Ook de drugssmokkel naar Amerika vanuit Venezuela valt in het niet bij de grote hoeveelheden drugs die vanuit landen als Mexico en Colombia worden vervoerd. De aanval van afgelopen nacht lijkt een bevestiging dat die aantijging van ‘narcoterrorisme’ weinig meer was dan een voorwendsel om het Venezolaanse regime ten val te brengen. Voor de onderdrukte Venezolanen kan Maduro’s val een zegen betekenen, maar de manier waarop Trump die wil bereiken, kan de toch al instabiele wereldorde nóg verder doen wankelen. De Nederlandse ABC-eilanden, slechts enkele tientallen kilometers voor de Venezolaanse kust, kunnen als eersten de directe gevolgen ondervinden. Hopelijk heeft het kabinet-Schoof een strategie paraat.

