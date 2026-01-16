Dit is de man achter Trumps Groenland-obsessie

Bron: Forbes, New York Post,

In de jaren daarna investeerde Lauder in Groenland, onder meer in een waterbedrijf en in plannen voor waterkracht bij het grootste meer van het eiland.

De Amerikaanse miljardair, erfgenaam van het Estée Lauder-concern, kent Trump al sinds hun studietijd aan de Wharton School van de University of Pennsylvania.

Volgens John Bolton , nationaal veiligheidsadviseur in Trumps eerste termijn, werd het idee om Groenland aan de Verenigde Staten te verbinden in 2018 aangedragen door Ronald Lauder, zo vertelde hij op 9 januari aan zakenblad Forbes.

De uitspraken van Donald Trump over Groenland gaan terug op een idee dat al jaren in zijn directe kring leeft.

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

In gesprek met The New York Times noemde president Trump dat het verkrijgen van Groenland vooral van ‘psychologisch belang’ is. Alsof het zijn eigen ingeving was. Maar dit idee is hem aangereikt door een oude schoolvriend

In 2018 wees Ronald Lauder hem op Groenland en op wat het eiland volgens hem betekent voor macht, veiligheid en grondstoffen. Dat idee is blijven hangen.

Groenland als geopolitiek knooppunt

Lauder houdt zich al jaren bezig met geopolitiek en veiligheid, als voormalig diplomaat en als voorzitter van het World Jewish Congress. In die rol kijkt hij naar machtsverhoudingen tussen staten, toegang tot grondstoffen en strategische kwetsbaarheden. Groenland past in dat denken.

Lauder ziet in het eiland een sleutelpositie in het Arctisch gebied, waar de Amerikaanse invloed volgens hem onder druk staat. Smeltend ijs opent nieuwe vaarroutes en grootmachten als China en Rusland vergroten hun aanwezigheid.

Rusland houdt militaire oefeningen in de buurt van Alaska en Chinese onderzeeërs opereren onder het poolijs. Ook Amerikaanse denktanks en inlichtingendiensten wijzen al langer op deze verschuivingen. In dat licht kunnen de Verenigde Staten zich volgens Lauder het verlies van invloed op zo’n plek niet veroorloven.

In een op 4 februari 2025 gepubliceerd opiniestuk in de New York Post noemt Lauder Groenland een ‘geopolitieke frontlinie’. Hij wijst op strategische grondstoffen, nieuwe zeeroutes door smeltend ijs en de kwetsbare ligging van het eiland tussen grootmachten.

Lauder noemt verschillende scenarios: langdurige leases, verregaande samenwerking of uiteindelijk politieke aansluiting. In de praktijk leiden ze allemaal tot hetzelfde doel: structurele verankering van Amerikaanse invloed.

Investeringen in water en infrastructuur

Zijn investeringen passen daarbij. Water en waterkracht leveren nauwelijks wat op, maar vormen de basis van bestuur en infrastructuur. Wie daarin investeert, krijgt structureel toegang tot besluitvorming. Dat past bij Lauders inzet op invloed en aanwezigheid.

Ook andere Amerikaanse miljardairs zijn actief op Groenland. Jeff Bezos, Bill Gates en Michael Bloomberg investeren via het bedrijf KoBold Metals, een startup voor mijnbouwexploitatie, in zeldzame metalen voor batterijen, defensie en digitale netwerken.

Techmiljardairs, grondstoffen en invloed

Sam Altman, CEO van OpenAI, sloot zich aan met investeringen in mijnbouwprojecten die kunstmatige intelligentie en machine learning inzetten om nieuwe grondstoffen te vinden en Peter Thiel, een van de oprichters van PayPal, ging nóg verder, met plannen voor een nieuwe stad, gericht op technologie en autonomie.

Deze miljardairs werken binnen de bestaande regels en maken geen aanspraak op politieke zeggenschap.

Ronald Lauder gaat verder dan investeren

Lauder levert niet alleen kapitaal, maar is de man achter het Groenland-verhaal. Hij verwoordde het en legde het voor aan een president die gevoelig is voor grootse ideeën. Trump bracht het idee naar buiten en zette de verhoudingen op scherp.

De psychologische behoefte waar Trump over spreekt, blijkt dus geen trumpiaanse bevlieging. Achter de woorden schuilen de ideeën en belangen van Ronald Lauder, die het Groenland-verhaal al jaren voorbereidt en voedt.