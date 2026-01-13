Zet de Islamitische Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst, nu meteen!

Bronnen: Sven op 1, De Volkskrant. EW, NU.nl,

Nederland moet zich inspannen om de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) – het elitekorps van de ayatollahs – op de Europese terreurlijst te krijgen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) op maandag 12 januari in het radioprogramma Sven op 1. Later zei de minister dit ook op X.

Ook D66-leider Rob Jetten en VVD-leider Dilan Yeşilgöz namen dit standpunt in. Op dinsdag 13 januari diende Kamerlid Don Ceder (CU) een motie in om de IRG op de Europese terreurlijst te plaatsen.

Al jaren discussie over de Islamitische Revolutionaire Garde

Om de zoveel tijd krijgt de wereld beelden te zien van hoe de Islamitische Revolutionaire Garde Iraanse burgers onderdrukt, terroriseert en vermoordt.

De vorige keer dat dit op grote schaal gebeurde was na de dood van Mahsa Amini: een 22-jarige vrouw die werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet volgens voorschriften (‘onzedelijk’) zou hebben gedragen. Vervolgens werd ze op het politiebureau in coma geslagen. Twee dagen later was Mahsa Amini dood.

Hevige protesten volgden in Iran. Net als nu laaide de discussie op over de IRG. Volgens politici uit verschillende Europese landen – waaronder Nederland – hoorde het elitekorps van de Ayatollahs destijds al op de Europese terreurlijst.

Meerdere landen zetten IRG al op terreurlijst

De Verenigde Staten, Canada, Bahrein en Saudi-Arabië deden het al. Tijdens zijn eerste termijn (2017-2021) bestempelde de Amerikaanse president Donald Trump de IRG al als Foreign Terrorist Organization.

Door de IRG die status te geven wordt het eenvoudiger om het Iraanse regime sancties op te leggen. Amerikaanse staatsburgers die betrapt worden op ‘materiële steun’ – een zeer breed begrip in de Amerikaanse wetgeving – kunnen een gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen.

Getreuzel, maar ook draagvlak in Europa

Het is niet alsof er geen draagvlak is in Europa om de IRG op de terreurlijst te plaatsen. In talrijke landen werden hier moties voor ingediend.

In Nederland haalde een motie een meerderheid, kort na het uitbreken van de protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. En ook in het Europees Parlement en de Raad van Europa was de IRG meermaals onderwerp van discussie.