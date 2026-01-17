Waarom Japan vijftien jaar na ‘Fukushima’ toch weer kiest voor kernenergie

Bronnen: CNN, Japan Times

Pas vanaf 2015 werden die centrales geleidelijk heropend. Inmiddels zijn 14 van de 33 kerncentrales die nog operationeel zijn, gereactiveerd.

Die ramp, waarbij ongeveer 20.000 mensen omkwamen, bezorgde Japan een trauma. Het land sloot direct al zijn kerncentrales.

Zij wantrouwen het bedrijf achter de reactoren, TEPCO. Dat beheerde ook de reactoren van de kerncentrale van Fukushima ten tijde van de ramp in 2011.

Takaichi voert dan ook uitgebreid campagne voor de heropening van kerncentrales. Daarvoor is ze wel afhankelijk van lokale overheden. Vorige maand stemde het parlement van de regio Niigata voor de heropening van één van de zeven reactoren van Kashiwazaki-Kariwa.

Premier Sanae Takaichi noemt kernenergie cruciaal voor de energietransitie. Ook hekelt ze dat Japan nu nog voor 70 procent afhankelijk is van fossiele brandstoffen, die het bijna geheel importeert. Dat kostte Japan in 2024 ongeveer 58 miljard euro, volgens CNN.

‘Fukushima’ kreeg het stempel van grootste kernramp sinds die in Tsjernobyl in de Sovjet-Unie (1986), die leidde tot naar schatting honderden tot honderdduizenden doden. Maar hoewel de gebeurtenissen in maart 2011 zeker een ramp waren, was er geen sprake van een kernramp.

Slechts bij één persoon (een kerncentralemedewerker) is vastgesteld dat hij overleed door vrijgekomen straling. Dat stralingslek was het gevolg van een aardbeving met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter. Die beving veroorzaakte een tsunami, die ertoe leidde dat de kernreactoren van Fukushima uitvielen.

De reactoren in Japan ondervonden geen problemen door de aardbeving zelf, maar door te lage vloedmuren. Die hadden de installatie moeten beschermen tegen overstromingen. Dat gebeurde dus niet, waardoor de dieselgeneratoren die verantwoordelijk zijn voor de koeling niet meer werkten.

Er zijn sinds 2011 grote stappen gezet in het verbeteren van de bescherming tegen tsunami’s. Vooral als het gaat om de plaatsing van de dieselgeneratoren.

Overreactie na ‘Fukushima’

De meeste slachtoffers in 2011 stierven als gevolg van de aardbeving. De vloedgolf veroorzaakte de meeste doden (naar schatting 16.000), concludeerden de Verenigde Naties in 2020. Er vielen 1.984 doden door de rommelige evacuatie.

Toch sloot Japan na de ramp onmiddellijk al zijn 54 kerncentrales. Daardoor viel 30 procent weg van de energie die het opwekte.

Volgens het Duitse IZA-onderzoeksinstituut was de stijging van de energieprijs zo hoog, dat tussen 2011 en 2014 de winterse kou 1.280 Japanners stierven als direct gevolg van de sluiting van kerncentrales – 1.279 meer doden dan bij de ‘kernramp’ zelf.

Vanwege deze vermeende kernramp besloot in 2013 toenmalig bondskanselier Angela Merkel alle Duitse kerncentrales uit te faseren. In 2025 sloot Duitsland zijn laatste kerncentrales en blies het de lege gebouwen op.

Sluiting kerncentrales kostte miljarden

In Duitsland kostte het sluiten van de helft van alle kerncentrales circa 12 miljard euro per jaar, volgens onderzoek van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research.

Ook de sluiting van kerncentrales in Japan kostte miljarden. Het ging om een daling van 0,6 procent van het nationaal inkomen, schat de Ritsumeikan-universiteit in Kyoto. Dat staat nog los van de tientallen miljarden euro’s aan importkosten van fossiele brandstoffen.

Zulke klappen kunnen de stagnerende Japanse en Duitse economieën niet makkelijk opvangen. Dat Japan over het trauma van Fukushima heen stapt, is dan ook dapper en verstandig. Een stap waar Europa, in het bijzonder Duitsland, een voorbeeld aan zou moeten nemen.

Wellicht dat kanselier Friederich Merz tot hetzelfde inzicht is gekomen. De Duitse kernuitstap was ‘een grote strategische fout’, zei hij eerder deze week. ‘Duitsland heeft nu de duurste Energiewende in de hele wereld, heeft onbetaalbare energie en een serieus tekort aan energieopwekking.’