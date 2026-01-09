Megaprotesten tegen ayatollah-regime Iran: stille Europese leiders moeten steun betuigen

In de nacht van donderdag 9 januari op vrijdag 10 januari zijn in steden door heel Iran menigtes de straat op gegaan om het einde te eisen van het regime van ayatollah Ali Khamenei.

Afgaande op beelden die op sociale media zijn gedeeld, lijkt het te gaan om de massaalste protesten sinds die op 28 december begonnen.

Oude vlaggen en vernielde standbeelden

Veel demonstranten zwaaiden met de vlag met daarop een leeuw en een zon. Dat was de vlag van Iran vóór de islamitische revolutie van 1979 en is door de ayatollahs verboden. Sommigen stichtten brand in overheidsgebouwen en besmeurden en vernielden standbeelden van onder anderen ayatollah Khamenei en zijn voorganger Ruhollah Komeini.

In grote delen van Iran legde het regime internet en telefonie lange tijd plat. Toch stroomden via X allerlei filmpjes binnen die de grote schaal van de demonstraties toonden. Eerder op de dag staakten al winkeliers in heel het land.

Leuzen en oproepen echoën door het hele land

Handelaren op de bazaar in hoofdstad Teheran begonnen twee weken geleden hun onvrede te uiten over de leiders van de islamitische republiek. Directe aanleiding waren enorme prijsstijgingen door hoge inflatie en de devaluatie van de nationale munt, de rial.

In anderhalve week sloegen de protesten in rap tempo over naar andere steden. Daarbij klonken leuzen als ‘Dood aan de islamitische republiek’, ‘Dood aan Khamenei’ en ‘Dit is de laatste strijd, Reza Pahlavi zal terugkeren’.

Laatstgenoemde is de zoon van de sjah die in 1979 het veld moest ruimen bij de islamitische revolutie. Pahlavi moedigt de demonstranten via sociale media aan en krijgt door heel het land en online veel steun.

Hoe groot die onder alle lagen van de bevolking is, is lastig te peilen. In eerdere recente protestgolven (2018, 2019, 2022) uitten Iraniërs weliswaar hun onvrede over de islamitische theocratie waarin zij wonen, maar de openlijke steun voor Pahlavi was niet eerder zo groot.

Slachtoffers en arrestaties tijdens massale protesten in Iran

Volgens de Iraanse ngo Human Rights Activist News Agency (HRANA), die is gevestigd in de Verenigde Staten, hebben de protesten zich de afgelopen elf dagen verspreid naar zeker 111 steden en dorpen in alle 31 provincies van Iran.

HRANA meldt dat tijdens de onrust zeker 34 demonstranten en 4 veiligheidsfunctionarissen van het Iraanse regime zijn omgekomen en dat 2.200 demonstranten zijn gearresteerd. Gezien de omvang van de protesten van donderdagavond, is de kans groot dat beide aantallen aanzienlijk hoger liggen.

Vrijdagochtend meldden Iraanse staatsmedia dat zich onder de demonstranten ‘terroristische vertegenwoordigers’ van Israël en de Verenigde Staten bevonden, die ‘privéauto’s en motoren in brand hebben gestoken, evenals metrostellen, brandweerwagens en bussen’. Ook berichtten zij over slachtoffers, zonder daarover uit te weiden.