Immigratiedienst VS schiet vrouw dood: moord of zelfverdediging?

De feiten: Tragisch schietincident Minnesota gaat de wereld over
Het domineert het Amerikaanse nieuws: de dood van de 37-jarige Renee Nicole (Macklin) Good tijdens een actie van de federale opsporings- en handhavingsdienst ICE in Minneapolis. ICE richt zich hoofdzakelijk op het opsporen van illegale vreemdelingen.
Online is sinds het incident op woensdag 7 januari een hevige discussie losgebarsten. De één spreekt van zelfverdediging, de ander van moord.
Op beelden is te zien hoe Good in het zuiden van de stad midden op de weg staat met haar auto. Ze laat een paar auto’s passeren, en maakt naar de auto van ICE-agenten handbewegingen die suggereren dat ook zij erlangs ‘mogen’.
ICE-agenten stappen uit, en sommeren Good om uit de auto te stappen. Daarop zet zij haar auto in zijn achteruit, en probeert weg te rijden. Daardoor rijdt ze bijna een agent aan, die voor de auto staat.
Die agent springt opzij en schiet drie keer, waarop Good tientallen meters verderop crasht met haar auto. De eerste kogel raakt Good in het hoofd, en blijkt fataal.
Was Good betrokken bij demonstratie?
Volgens haar familie en sommige Amerikaanse media had Good niets te maken de demonstratie tegen ICE die dezelfde dag gaande was. Demonstraties tijdens ICE-operaties komen veel voor: federale agenten worden geregeld gedwarsboomd in hun werkzaamheden door politieke en ideologische tegenstanders.
Andere media beweren dat Good juist een legal observer was – iemand die bij demonstraties of politieoptreden aanwezig is om het handelen van autoriteiten te observeren en vast te leggen. Volgens een buurtbewoner speelde Good zelfs een leidende rol in de demonstratie.
Veiligheidsdienst FBI doet onderzoek naar het incident.
Wie zegt wat over de dood van Renee Good?Bronnen: X, Truth Social, YouTube
- President Donald Trump op Truth Social: ‘De schreeuwende vrouw was overduidelijk een professionele agitator en de vrouw die de auto bestuurde was zeer wanordelijk, belemmerde en verzette zich, waarna zij op gewelddadige, opzettelijke en nietsontziende wijze de ICE-agent aanreed, die haar daarop ogenschijnlijk uit zelfverdediging heeft neergeschoten.’
- Vicepresident JD Vance op X: ‘Je kunt erkennen dat de dood van deze vrouw een tragedie is, terwijl je tegelijk kunt vaststellen dat het een tragedie van haar eigen makelij was. Meng je niet illegaal in federale handhavingsoperaties en probeer geen agenten aan te rijden met je auto. Zo simpel is het.’
- Kristi Noem, minister van Binnenlandse Veiligheid en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor ICE, tijdens een persconferentie: ‘De ICE-agent, die vreesde voor zijn leven en dat van de andere agenten om hem heen, evenals voor de veiligheid van het publiek, loste verdedigende schoten. Hij gebruikte zijn training om zijn eigen leven en dat van zijn collega’s te redden. Het aanrijden van mensen met een voertuig is een daad van binnenlands terrorisme.’
- Tina Smith, Senator voor Minnesota, in een verklaring: ‘ICE moet vertrekken. Hoe langer zij in Minnesota blijven, hoe onveiliger mensen worden. Wat we vandaag hebben gezien laat dat zien: deze zinloze doding van een vrouw die in haar auto zat.’
- Tim Walz, gouverneur van Minnesota, tijdens een persconferentie: ‘Wat we hier zien zijn de gevolgen van bestuur dat is ontworpen om angst, krantenkoppen en conflict te veroorzaken. Het is regeren als reality-tv, en vandaag heeft die roekeloosheid iemand het leven gekost. Als u protesteert en gebruikmaakt van uw rechten uit het Eerste Amendement, doe dat dan vreedzaam, zoals u altijd doet.’
- Jacob Frey, burgemeester van Minneapolis, tijdens een persconferentie: ‘ICE, rot op uit Minneapolis. Jullie zeggen dat jullie hier zijn om veiligheid te brengen, maar jullie doen precies het tegenovergestelde. Iemand is dood.’
- Alexandria Ocasio-Cortez, Afgevaardigde namens de Democraten, tegen journalisten: ‘Wat we vandaag zagen, was moord. Koelbloedige moord die moet worden vervolgd. Wat we vandaag zagen, was de criminele moord op een vrouw.’
EW’s visie: Politici gooien met vergaande uitspraken olie op het vuurDoor: Nard Lodewijk, redacteur Defensie en nationale veiligheid
Het is betreurenswaardig – maar niet verrassend – dat iedereen zijn mening al klaar heeft op basis van een aantal vage beeldfragmenten. Het prominente congreslid Alexandria Ocasio-Cortez sprak enkele uren na het incident al van ‘een koelbloedige moord’. De agent in kwestie zou een ‘crimineel’ zijn.
Ook vicepresident JD Vance maakte zich vrij snel schuldig aan jumping to conclusions. Op basis van korrelige beelden zag Vance zijn visie bevestigd dat slachtoffer Good zich ‘illegaal had gemengd in het handhavingsproces’ en had geprobeerd ‘agenten aan te rijden’.
Dat moet je niet doen, zei Vance, want dan kun je dus onder vuur worden genomen: ‘Zo simpel is het.’ Kristi Noem, die als minister van Binnenlandse Veiligheid aan het hoofd van ICE staat, sprak enkele uren na het tragische incident al van ‘terrorisme’ door Good.
Cortez, Vance, Noem en vele anderen politiseren dit tragische voorval, gaan op de stoel van de rechter zitten, en gooien op die manier olie op het vuur.
Het is niet aan politici om dergelijke normatieve kwalificaties uit te spreken, en juridische oordelen te vellen voordat het feitenonderzoek is afgerond (of überhaupt begonnen) en een rechter zich over de zaak heeft uitgesproken. Helaas is dat in het tijdperk van sociale media – en in het verhitte Amerikaanse publieke debat – eerder regel dan uitzondering.
Wat weten we nu echt?
Over de fatale schietpartij in Minneapolis is eigenlijk maar heel weinig bekend. Er zijn drie videofragmenten.
The New York Times concludeert dat de ICE-agent op geen enkel moment in levensgevaar verkeerde. Toen hij schoot, stond hij al niet meer voor de auto, aldus de gerenommeerde krant.
Maar beelden waar onder anderen president Trump en JD Vance zich op baseren, laten zien dat het maar net goed gaat: de agent springt zelf op het laatste moment weg voor de auto. De schutter was ongetwijfeld aangereden als hij was blijven staan.
Ook is te zien dat Good bij het wegrijden hard accelereert. Dat wordt bevestigd door de zware crash enkele seconden later, toen zij vermoedelijk al aan haar schotwonden was overleden.
Onderzoek moet vragen beantwoorden
Waarom stond Good met haar auto stil op die plek? Voorlopig blijft dat onduidelijk, door alle tegenstrijdige verklaringen. Het lopende onderzoek moet helderheid scheppen.
En waarom gaf Good geen gehoor aan de bevelen van de agent, die haar sommeerde uit de auto te stappen en zelfs nog probeerde het portier te openen? Dat bevel gehoorzamen, had verdere escalatie kunnen voorkomen.
Hoe dan ook: afgaande op de beelden, lijkt het onwaarschijnlijk dat de agent geen andere keuze had dan de vrouw dood te schieten.