Immigratiedienst VS schiet vrouw dood: moord of zelfverdediging?

Bronnen: X, The Minnesota Star Tribune

Het domineert het Amerikaanse nieuws: de dood van de 37-jarige Renee Nicole (Macklin) Good tijdens een actie van de federale opsporings- en handhavingsdienst ICE in Minneapolis. ICE richt zich hoofdzakelijk op het opsporen van illegale vreemdelingen.

Online is sinds het incident op woensdag 7 januari een hevige discussie losgebarsten. De één spreekt van zelfverdediging, de ander van moord.

Op beelden is te zien hoe Good in het zuiden van de stad midden op de weg staat met haar auto. Ze laat een paar auto’s passeren, en maakt naar de auto van ICE-agenten handbewegingen die suggereren dat ook zij erlangs ‘mogen’.

ICE-agenten stappen uit, en sommeren Good om uit de auto te stappen. Daarop zet zij haar auto in zijn achteruit, en probeert weg te rijden. Daardoor rijdt ze bijna een agent aan, die voor de auto staat.

Die agent springt opzij en schiet drie keer, waarop Good tientallen meters verderop crasht met haar auto. De eerste kogel raakt Good in het hoofd, en blijkt fataal.

Was Good betrokken bij demonstratie?

Volgens haar familie en sommige Amerikaanse media had Good niets te maken de demonstratie tegen ICE die dezelfde dag gaande was. Demonstraties tijdens ICE-operaties komen veel voor: federale agenten worden geregeld gedwarsboomd in hun werkzaamheden door politieke en ideologische tegenstanders.

Andere media beweren dat Good juist een legal observer was – iemand die bij demonstraties of politieoptreden aanwezig is om het handelen van autoriteiten te observeren en vast te leggen. Volgens een buurtbewoner speelde Good zelfs een leidende rol in de demonstratie.

Veiligheidsdienst FBI doet onderzoek naar het incident.