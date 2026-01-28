ICE gaat naar Italië: waarom omstreden immigratiedienst naar de Winterspelen komt

Bron: NOS, The Guardian

De Amerikaanse dienst Immigrations and Customs Enforcement (ICE) levert volgende maand een bijdrage aan de beveiliging van de Olympische Winterspelen in Italië. Dat bevestigt de dienst na berichten in Italiaanse media. Het gaat om inzet van de recherchetak Homeland Security Investigations (HSI), die Italië ondersteunt bij het inschatten van veiligheidsrisico’s rond internationale misdaad.

ICE werkt daarbij samen met de Amerikaanse Diplomatieke Beveiligingsdienst (DSS), die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Amerikaanse ploeg en hoogwaardigheidsbekleders, onder wie vicepresident JD Vance.

Volgens ICE staat de operatie volledig onder Italiaanse leiding en voert de dienst in het buitenland geen immigratiehandhaving uit.

De inzet stuit op kritiek in Italië. De burgemeester van Milaan Giuseppe Sala sprak zich fel uit tegen de komst van ICE-agenten. De Italiaanse regering ziet vooralsnog geen bezwaar. Hoeveel ICE-agenten worden ingezet en waar zij straks actief zijn, is niet bekendgemaakt.