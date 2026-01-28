ICE gaat naar Italië: waarom omstreden immigratiedienst naar de Winterspelen komt

De feiten: ICE betrokken bij beveiliging Olympische Winterspelen in ItaliëBron: NOS, The Guardian
De Amerikaanse dienst Immigrations and Customs Enforcement (ICE) levert volgende maand een bijdrage aan de beveiliging van de Olympische Winterspelen in Italië. Dat bevestigt de dienst na berichten in Italiaanse media. Het gaat om inzet van de recherchetak Homeland Security Investigations (HSI), die Italië ondersteunt bij het inschatten van veiligheidsrisico’s rond internationale misdaad.
ICE werkt daarbij samen met de Amerikaanse Diplomatieke Beveiligingsdienst (DSS), die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Amerikaanse ploeg en hoogwaardigheidsbekleders, onder wie vicepresident JD Vance.
Volgens ICE staat de operatie volledig onder Italiaanse leiding en voert de dienst in het buitenland geen immigratiehandhaving uit.
De inzet stuit op kritiek in Italië. De burgemeester van Milaan Giuseppe Sala sprak zich fel uit tegen de komst van ICE-agenten. De Italiaanse regering ziet vooralsnog geen bezwaar. Hoeveel ICE-agenten worden ingezet en waar zij straks actief zijn, is niet bekendgemaakt.
Wie zegt wat over de ICE-inzet in ItaliëBron: NOS, The Guardian, AFP
‘Dit is een militie die mensen doodt. Het is duidelijk dat ze niet welkom zijn in Milaan. Wij kunnen de veiligheid zelf regelen. We hebben ICE niet nodig.’
– Giuseppe Sala, burgemeester van Milaan (Partito Democratico)
‘In Italië willen we geen mensen die mensenrechten vertrappen en buiten elke democratische controle opereren.’
– Alessandro Zan, Italiaans Europarlementariër (Partito Democratico)
– Matteo Piantedosi, Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken (Lega)
EW' visie: ICE naar Milaan is ongelukkige keuzeDoor: Sam Verbeek, redacteur Tech en de Verenigde Staten
Ieder ander jaar zou het logisch lijken om een agentschap met de naam ICE naar de Winterspelen te sturen. Deze keer komt het op een wel heel ongemakkelijk moment.
Zaterdag 24 januari werd Alex Pretti in Minneapolis om het leven gebracht door agenten van Border Patrol. Nota bene een man van Noord-Italiaanse afkomst. Drie weken eerder werd René Good doodgeschoten door ICE-agenten, ook in Minneapolis.
Nu is het de bedoeling dat ICE-agenten naar Milaan komen.
Wat komt ICE eigenlijk doen bij de Spelen?
Dat roept de vraag op: wat komt ICE daar eigenlijk doen?
ICE valt onder het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, Homeland Security. Dat ministerie groepeert diensten voor grensbewaking, immigratie en veiligheid. ICE zelf heeft twee takken.
Enerzijds voert de dienst arrestaties en uitzettingen uit in de Verenigde Staten. Anderzijds heeft ICE een recherchetak: Homeland Security Investigations, afgekort HSI. Die afdeling richt zich op internationale misdaad, zoals smokkel en fraude.
De formele rol van ICE en HSI in Italië
Voor de Olympische Spelen gaat het om die laatste tak. HSI ondersteunt de Amerikaanse diplomatieke beveiliging bij het beschermen van delegaties en het inschatten van risico’s. ICE zegt geen arrestaties te verrichten en onder Italiaans gezag te werken. Dat is niet ongebruikelijk. De Verenigde Staten sturen vaker eigen veiligheidspersoneel mee bij grote sportevenementen.
Waarom ICE toch een ongelukkige keuze is
Toch ligt dit anders dan normaal. ICE is niet langer een neutrale naam. De dienst staat inmiddels bekend om hard optreden, gemaskerde agenten en dodelijk geweld – ook in Italië, zoals blijkt uit de reacties van de Milanese burgemeester Sala en lid van het Europees Parlement Zan.
Zijn de reacties overtrokken? Niet helemaal. Het probleem is niet wat ICE op papier mag doen, maar hoe de dienst wordt gezien. Wie veiligheid moet brengen maar vooral wantrouwen en angst oproept, krijgt het lastig in de praktijk.