Is na Venezuela ook Groenland aan de beurt? Republikeinse prominent weet het antwoord: ‘soon’

Een bericht van de 34-jarige Katie Miller op het sociale medium X viel afgelopen zondag 4 januari niet bepaald goed in Europa. Met als enige tekst ‘SOON‘ (binnenkort) plaatste ze een kaart van Groenland gehuld in de kleuren en markeringen van de Amerikaanse vlag. De suggestie: na de operatie in Venezuela wacht ook Groenland een vijandige overname.

Katie Miller-Waldman verkeert in de periferie van de macht in Washington. De als uiterst-rechts bekendstaande podcastmaker is getrouwd met presidentieel adviseur Stephen Miller. Ze werkte in diverse hoedanigheden voor president Donald Trump en Mike Pence, de vicepresident in de jaren 2016-2020. Van januari tot mei 2025 stond ze Elon Musk bij in zijn DOGE-project dat de Amerikaanse overheid drastisch moest verkleinen. Nu is ze werkzaam in de private sector.

Kwade reactie Deense premier

Toch werd Millers bericht in Kopenhagen zo serieus genomen dat een kwade reactie van de Deense premier Mette Frederiksen volgde. ‘Ik dring er bij de Verenigde Staten op aan om te stoppen met het uiten van dreigementen tegen een historisch trouwe bondgenoot en tegen een ander land en een ander volk, dat heel duidelijk heeft gezegd dat het niet te koop is.’

Groenland is een autonoom land binnen het koninkrijk Denemarken. Trump heeft al meermaals gezegd Groenland te willen hebben. Eind december benoemde hij tot woede van Denemarken nog een ‘speciale gezant‘ voor de Deense ijsvlakte: de gouverneur van Louisiana Jeff Landry. Zondag kwam na het bericht van Miller op X naar buiten dat hij tegen tijdschrift The Atlantic heeft gezegd: ‘We do need Greenland, absolutely. We need it for defense,‘ ofwel: ‘We hebben Groenland absoluut nodig, voor onze verdediging.’

De premier van Groenland, Jens-Frederik Nielsen, reageerde op zijn beurt ook, op Facebook: ‘Wanneer de president van de Verenigde Staten zegt dat “we Groenland nodig hebben” en ons in verband brengt met Venezuela en militaire interventie, is dat niet alleen verkeerd. Het is respectloos.’

Groenland valt onder NAVO

Amerika en Denemarken maken allebei deel uit van de NAVO. Groenland is geen zelfstandig lid van de NAVO, maar omdat het deel uitmaakt van het koninkrijk Denemarken, valt het automatisch onder het NAVO-lidmaatschap van Denemarken.

Dat betekent dat Groenland onder de collectieve defensieverplichtingen van de NAVO valt (zoals Artikel 5: een aanval op één lid is een aanval op alle leden). Verdere verdediging of militaire inzet op en rond het Groenlandse grondgebied valt onder de verantwoordelijkheid van Denemarken en de NAVO-alliantie.

Groenland is ook geen lid van de Europese Unie. Het behoorde tot de toenmalige Europese Gemeenschap via Denemarken, maar verliet deze na een referendum in 1985.