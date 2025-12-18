Inzet Russische tegoeden splijt EU-lidstaten: is er een alternatief?

Bron: Artikel 122 VWEU, FitchRatings,

Donderdag 18 december (en wellicht ook vrijdag) is in Brussel de cruciale top waar de 27 leiders uit de Europese Unie moeten beslissen over de toekomst van Oekraïne. Vanaf het tweede kwartaal van 2026 heeft Kyiv geen geld meer. Ook niet voor wapens om zich mee te verdedigen tegen de Russen.

Oekraïne het hoofd boven water laten houden

De EU-leiders moeten honderden miljarden euro’s vrij maken om Oekraïne de komende jaren door de oorlog te slepen. Maar de meeste landen hebben geen zin (meer) om dat uit de eigen begroting te halen. De noordelijke landen gaven al disproportioneel veel, terwijl de zuidelijke landen, die zelf forse begrotingsproblemen kennen en traditioneel minder solidair zijn, de hand op de knip houden. Wat Nederland in een half jaar aan Oekraïne geeft, is meer dan Spanje in drieënhalf jaar gaf.

Dus viel het oog op de 185 miljard euro aan geblokkeerde Russische staatstegoeden bij financiële dienstverlener Euroclear in Belgische hoofdstad. Samen met 25 Russische miljarden elders in de Europese Unie is dat voldoende om Oekraïne de komende jaren het hoofd boven water te laten houden. (De naam Euroclear kan voor verwarring zorgen: het bedrijf heeft niets te maken met de EU.)

Rusland krijgt zijn staatstegoeden pas terug als het de oorlog beëindigt en voldoende schadevergoedingen aan Oekraïne betaalt. De EU beroept zich op een ‘noodsituatie’ (artikel 122 van het Verdrag).

De Wever eist garanties voor hypothetische claims

Maar de Belgische premier Bart De Wever verzet zich, gesteund door zijn parlement en de Belgische bevolking, al maandenlang tegen deze zogenoemde reparatielening (ook wel: herstellening). Het ‘inpikken’ van andermans geld, ook al komt het van een agressor met bloed aan zijn handen, is zonder precedent.

De Wever wil daarom dat, mochten Euroclear en/of België financieel aansprakelijk worden gesteld, de andere lidstaten garant staan voor hun relatieve aandeel in het totaalbedrag en mogelijke andere risico’s,

Ingewikkeld construct

Diplomaten en experts werkten tot vlak voor de top door om wetsvoorstellen over de reparatielening aan te passen en zo tegemoet te komen aan Belgische eisen om alle financiële risico’s af te dekken. Er dreigt een ongelooflijk ingewikkeld construct te ontstaan.

Zo is inmiddels bedacht dat Euroclear Europese obligaties krijgt, die het als onderpand kan gebruiken om cash op te halen, mocht de rechter beslissen dat Rusland zijn geld moet terugkrijgen. Ook moeten die onderpanden aantonen dat het niet om een confiscatie gaat, een andere eis van België.

Garanties van lidstaten heikel punt

De garanties van de 26 andere lidstaten zijn nog een heikel punt. Er is geen Brusselse verordening waarmee die kunnen worden afgedwongen. Landen beslissen zelf of ze meedoen. Wie een garantie geeft, moet die nakomen. Mocht een lidstaat zijn aandeel toch niet kunnen betalen, dan kan de Commissie geld lenen en dat land te hulp schieten.

België eist daarnaast garanties voor hypothetische claims. Ook wijst De Wever op het gevaar dat Euroclear zelf in de problemen komt.

Durven andere landen daar straks nog hun tegoeden op te slaan, in de wetenschap dat ze geconfisqueerd kunnen worden? De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch dreigt al de rating van Euroclear te verlagen.

Schadeclaim Rusland van 200 miljard euro

Rusland diende eerder deze week bij een rechtbank in Moskou een schadeclaim van 200 miljard euro in tegen Euroclear, 15 miljard meer dan het in Brussel gestalde bedrag.

Inmiddels is het bevriezen van de tegoeden permanent gemaakt, met behulp van artikel 122 uit het EU-Verdrag. Dat geeft lidstaten toestemming om bijzondere maatregelen te treffen in een economische noodsituatie voor de EU.

Voor die maatregelen is geen unanimiteit vereist. Omdat de bevriezing valt onder de sancties, zou er anders elk halfjaar over moeten worden gestemd, met besluitvorming op grond van unanimiteit.

Het is een hels karwei om de hindernissen te overbruggen en alle bezwaren en eisen van België te ondervangen. Toch hoopt António Costa, de voorzitter van de Europese Raad, tijdens de top de conclusies goed te keuren die voldoende garanties bieden aan België én de definitieve goedkeuring van de reparatielening.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een iets soepelere aanpak dan Raadsvoorzitter Costa. Zij benadrukte voor de top dat het niet de bedoeling is om een beslissing op te dringen.

‘We zijn het er allemaal over eens dat dit niet ten koste van één enkele lidstaat mag gaan. Ons voorstel bevat waarborgen om een maximale bescherming voor alle lidstaten te garanderen.’

‘Overgrote meerderheid’ achter reparatielening

Voor goedkeuring van de confiscatie is een ‘gekwalificeerde meerderheid’ nodig: ten minste 55 procent van de lidstaten (15 van de 27) stemt voor, én deze landen vertegenwoordigen samen minstens 65 procent van de totale EU-bevolking.

Om uiteenlopende redenen krijgt België steun van Italië, Bulgarije, Hongarije, Slovakije, Tsjechië en Malta. Dat is niet genoeg om de meerderheid (de rest van de lidstaten, inclusief Nederland) te kunnen blokkeren.

Brusselse diplomaten herhalen keer op keer dat een ‘overgrote meerderheid’ van de lidstaten achter de reparatielening met Russische tegoeden staat. Maar bij een dergelijke, ingrijpende, beslissing zou het volgens EU-ingewijden wel beter zijn als die meerderheid ook België bevat.

Nederland sluit niets uit, maar ‘kan zich niet voorstellen dat de regeling wordt aangenomen zonder steun van België.’