NAVO-chef Mark Rutte: ‘Wij zijn volgend doelwit Poetin. We lopen al gevaar’

Op een conferentie in Berlijn waarschuwde Mark Rutte andermaal voor de Russische dreiging. ‘Te velen voelen de urgentie niet,’ aldus de secretaris-generaal van de NAVO over sommige lidstaten.

Het is geen fijne week voor Europa, dus ook niet voor de NAVO. De nieuwe Amerikaanse Veiligheidsstrategie is genadeloos over het continent, waar zich 30 van de 32 NAVO-lidstaten bevinden.

‘Als de huidige trends zich voortzetten, zal het continent over twintig jaar of minder onherkenbaar zijn veranderd,’ concluderen de Amerikanen. ‘Het is dan ook verre van duidelijk of bepaalde Europese landen economisch en militair sterk genoeg zullen zijn om betrouwbare bondgenoten te blijven.’

Maar nu gaat het ook al niet best. De Europese Unie-landen steggelen maar door over het al dan niet gebruiken van Russische bevroren tegoeden in België om Oekraïne te ondersteunen. Ook zie je in de noordelijke lidstaten van de EU steeds meer openlijke irritatie over de zuidelijke, die veel minder (Frankijk, Italië) of zelfs bijna niets (Spanje) bijdragen aan de aankoop van wapens voor Oekraïne.

Rusland op de stoep van de NAVO

Velen keken daarom uit naar de redevoering die NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte donderdag 11 december hield, bij een evenement georganiseerd door de Munich Security Conference.

Het was exact een jaar na zijn eerste optreden in Brussel, waar hij als kersvers secretaris-generaal landen en burgers opriep om een ‘oorlogsmentaliteit’ aan te nemen en veel meer te investeren in defensie. De NAVO-chef kreeg gehoor, slaagde er zo dit jaar in om de Amerikanen binnenboord te houden en werd mede daarom EW‘s Nederlander van het Jaar.

Wat ging Rutte in Berlijn zeggen? Dit: als Oekraïne verliest en door Rusland wordt bezet, staat Rusland op de stoep van de NAVO. Als Europa Oekraïne de oorlog tegen Rusland laat verliezen, betaalt het een hoge prijs. Dan moeten de NAVO-landen vele honderden miljarden euro’s extra in hun verdediging tegen Rusland steken, gaan de economie en de nationale begrotingen onderuit en zijn zware bezuinigingen nodig. ‘Wij zijn het volgende doelwit, we lopen al gevaar’.

Maar, zei hij, doelend op de landen die niet met geld doorkomen, ‘ik ben bang dat te velen stilletjes achteroverleunen, te velen voelen de urgentie niet. Te velen denken dat de tijd aan onze kant staat.’

Geen Amerikaanse terugtrekking in 2027

De Amerikanen zijn volgens Rutte nog volledig gecommitteerd aan de NAVO. En dat zullen ze blijven als de Europese landen serieus werk maken van de beloofde bewapening.

Het bericht van persbureau Reuters dat de Amerikanen zich al per 2027 zullen terugtrekken uit Europa, sprak Rutte gedecideerd tegen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten dat Europa tegen 2027 het grootste deel van de conventionele defensiecapaciteiten van de NAVO, van inlichtingen tot raketten, overneemt van Amerika. Dat zouden functionarissen van het Pentagon aan diplomaten in Washington hebben verteld.

‘Dat bericht van Reuters is niet juist en dat is bevestigd door de Amerikanen,’ zei Rutte.