Gênante interne corruptiezaak is zeer pijnlijk voor Europese Unie – en wel hierom

Op 2 december is de Italiaanse Federica Mogherini, voormalig EU-buitenlandchef en sinds 2020 rector van het Europacollege in Brugge, officieel onder verdenking gesteld van fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen. Daaraan ging een urenlange ondervraging vooraf door de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen.

Dit meldde het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) dinsdagochtend. Ook de Italiaan Stefano Sannino, tot afgelopen zomer secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en sindsdien directeur-generaal, werd formeel op de hoogte gebracht van beschuldigingen tegen hem.

Mogherini zwaaide als EU-buitenlandchef van 2014 tot 2019 de scepter bij EDEO en was dus de baas van Sannino.

Fraude, corruptie, belangenverstrengeling

Volgens EPPO hebben de twee (en een functionaris van het Europacollege) zich schuldig gemaakt aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling en schending van het beroepsgeheim. De twee zijn inmiddels vrijgelaten, omdat er volgens het parket geen vluchtgevaar bestaat.

Volgens nieuwssite Euractiv zou het bestuur van het Europacollege in 2022 een groot pand in het centrum van Brugge hebben gekocht voor 3,2 miljoen euro.

Het bestuur zou dat hebben gedaan in de (niet publieke) wetenschap dat er bij EDEO een aanbesteding op komst was voor een nieuwe opleiding voor jonge diplomaten, de European Diplomatic Academy.

Sannino maakte in 2022 de dienst uit bij EDEO. De aanbesteding kon alleen worden binnengehaald door onderwijsinstellingen die over voldoende huisvesting voor studenten beschikten.

Portretten van Ursula von der Leyen en Federica Mogherini

Door aanschaf van het gebouw voldeed het Europacollege al aan die voorwaarde, nog vóór de aanbesteding was gepubliceerd. Niet veel later haalde de instelling inderdaad de aanbesteding binnen.

Het programma kreeg Mogherini als opleidingshoofd. In het gebouw zouden in de gangen onder meer portretten hangen van Ursula von der Leyen én Mogherini.

Woensdag 3 december maakte Sannino (65) bekend vervroegd met pensioen te gaan. Daags erna nam de socialistische Mogherini (52) ontslag bij het Europacollege: ‘In overeenstemming met de uiterste strengheid en eerlijkheid waarmee ik mijn taken altijd heb uitgevoerd, heb ik vandaag besloten om ontslag te nemen als rector.’