Vrijgave Epstein-documenten vertraagd: wat zijn de consequenties?

Bron: CNN, New York Times

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt pas komende weken het overgrote deel vrij te geven van de ‘honderdduizenden documenten’ rond de overleden Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Enkele duizenden documenten werden vrijdag 20 december openbaar − de deadline waarop het ministerie eigenlijk alle documenten vrij had moeten geven. Veel pagina’s zijn bovendien zwartgelakt.

Justitie vraagt meer tijd

Volgens wetgeving van president Donald Trump moeten documenten worden zwartgelakt die persoonsgegevens van Epsteins slachtoffers bevatten, evenals materiaal waarin kindermisbruik of fysiek misbruik zichtbaar is. Justitie zegt daar meer tijd voor nodig te hebben.

Daarnaast houdt het ministerie documenten achter met een beroep op de nationale defensie en het buitenlands beleid, of omdat die een lopend federaal onderzoek in gevaar zou brengen.

Geen doorbraak, wel veel Clinton

De vrijdag vrijgegeven documenten tonen een inkijkje in het netwerk van Epstein, maar het is niet de doorbraak waar veel slachtoffers op hadden gehoopt. Het gaat onder meer om foto’s met zanger Michael Jackson en Bill Clinton, en ook notities van rechtszaken en FBI-onderzoeken.

President Trump komt op een aantal foto’s voor, maar speelt een veel kleinere rol dan tegenstanders hadden verwacht. Justitie zegt niet de opdracht te hebben gekregen om bepaald materiaal achter te houden, ook niet als het gaat om Trump.

Oud-president Bill Clinton komt wel veel voor. De Democraat is onder meer te zien in een jacuzzi met Epsteins partner Ghislaine Maxwell en een persoon wiens hoofd is zwartgelakt.

Eerder kwam al een aantal stukken vrij, vooral foto’s, berichtjes en e-mails. Dit gebeurde voornamelijk via een Democratische commissie die beperkte toegang heeft tot de documenten.

De Democraten leggen de nadruk op beelden met president Trump en zijn oud-medewerker Steve Bannon. Het linken van kopstukken uit Trumps Make America Great Again-beweging aan Epstein dient hun politieke belang.