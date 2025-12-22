Vrijgave Epstein-documenten vertraagd: wat zijn de consequenties?

22 december 2025
De zaak-Epstein blijft Trump maar achtervolgen. Beeld: Baily/NurPhoto/Shutterstock

De feiten: Amerikaanse overheid mist deadline vrijgeven alle Epstein-documenten

Bron: CNN, New York Times

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt pas komende weken het overgrote deel vrij te geven van de ‘honderdduizenden documenten’ rond de overleden Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Enkele duizenden documenten werden vrijdag 20 december openbaar − de deadline waarop het ministerie eigenlijk alle documenten vrij had moeten geven. Veel pagina’s zijn bovendien zwartgelakt.

Justitie vraagt meer tijd

Volgens wetgeving van president Donald Trump moeten documenten worden zwartgelakt die persoonsgegevens van Epsteins slachtoffers bevatten, evenals materiaal waarin kindermisbruik of fysiek misbruik zichtbaar is. Justitie zegt daar meer tijd voor nodig te hebben.

Daarnaast houdt het ministerie documenten achter met een beroep op de nationale defensie en het buitenlands beleid, of omdat die een lopend federaal onderzoek in gevaar zou brengen.

Geen doorbraak, wel veel Clinton

De vrijdag vrijgegeven documenten tonen een inkijkje in het netwerk van Epstein, maar het is niet de doorbraak waar veel slachtoffers op hadden gehoopt. Het gaat onder meer om foto’s met zanger Michael Jackson en Bill Clinton, en ook notities van rechtszaken en FBI-onderzoeken.

President Trump komt op een aantal foto’s voor, maar speelt een veel kleinere rol dan tegenstanders hadden verwacht. Justitie zegt niet de opdracht te hebben gekregen om bepaald materiaal achter te houden, ook niet als het gaat om Trump.

Oud-president Bill Clinton komt wel veel voor. De Democraat is onder meer te zien in een jacuzzi met Epsteins partner Ghislaine Maxwell en een persoon wiens hoofd is zwartgelakt.

Epstein Trump
Bill Clinton, Ghislaine Maxwell en een onbekend persoon in een Jacuzzi. (Bron: Department of Justice)

Eerder kwam al een aantal stukken vrij, vooral foto’s, berichtjes en e-mails. Dit gebeurde voornamelijk via een Democratische commissie die beperkte toegang heeft tot de documenten.

De Democraten leggen de nadruk op beelden met president Trump en zijn oud-medewerker Steve Bannon. Het linken van kopstukken uit Trumps Make America Great Again-beweging aan Epstein dient hun politieke belang.

Wie zegt wat over de vrijgegeven Epstein-documenten?

Bron: CNN, Politico, NBC
  • Een woordvoerder van Bill Clinton tegen nieuwszender CNN: ‘Het Witte Huis heeft deze bestanden niet maanden verborgen gehouden om Bill Clinton te beschermen. Ze beschermen er zichzelf voor wat gaat volgen, of gaan dat altijd proberen te verbergen. Ze kunnen zo veel twintig jaar oude foto’s vrijgeven als ze willen, maar dit gaat niet om Bill Clinton.’
  • Amerikaanse justitie tegen nieuwswebsite Politico: ‘Wij houden geen informatie over president Trump achter.’
  • Vermeend Epstein-slachtoffer Dani Bensky tegen nieuwszender NBC: ‘Er is heel veel informatie, maar toch niet zo veel als we hadden gehoopt.’

EW’s visie: Epstein-documenten blijven voorlopig pijnpunt voor Trump

Door: Valentijn Arends, redacteur Buitenland

Uit de Epstein-bestanden die zijn vrijgegeven, valt weinig te concluderen. Daarvoor is er te veel bewijs zwartgelakt.

Zelfs bij het ‘onherkenbaar maken van slachtoffers’ is het niet duidelijk dat het ook daadwerkelijk om slachtoffers gaat. Zo zijn er ook gezichten van oudere mannen onherkenbaar gemaakt.

Gecombineerd met het continue uitstel van het vrijgeven van de meeste documenten, geeft dat de Amerikaanse oppositie nog altijd veel munitie om te speculeren over Trumps rol in de documenten.

Epstein-documenten creëerden momentum voor Trumps critici

Trump kan de controverse rond de Epstein-documenten niet goed gebruiken. In november bereikte zijn populariteit een dieptepunt: slechts 38 procent van de Amerikanen keurde het werk van de president goed. En maar één op de vijf zei tevreden te zijn over zijn beleid als het gaat om de Epstein-documenten.

De president had tijdens de verkiezingen beloofd die vrij te geven, maar weigerde dat steeds toen hij eenmaal president was geworden. Zelfs zijn eigen achterban viel hem daarop aan. Trump probeerde diverse keren het onderwerp in de doofpot te stoppen, met uitspraken als: ‘Hebben jullie het nog steeds over die engerd?’

Onder grote druk zei Trump in november de bestanden dan toch vrij te geven. Daarna steeg zijn approval rating naar 42 procent.

Maar of deze halfbakken vrijgave genoeg is om het momentum van de Epstein-documenten weg te nemen, zal komende weken moeten blijken.

Verdere verdieping: Wie was Jeffrey Epstein?

Bron: CNN

Jeffrey Epstein was een Amerikaanse investeerder die in juli 2019 werd gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen en mensenhandel. Een maand later werd hij opgehangen gevonden in zijn cel, waar hij vermoedelijk zelfmoord pleegde.

Epstein en zijn partner en handlanger Ghislaine Maxwell, die tot twintig jaar cel werd veroordeeld, zijn sinds de strafzaak het onderwerp van speculatie. Epstein had veel vrienden in hoge kringen. Geruchten circuleren over prominente figuren als oud-president Bill Clinton en huidig president Donald Trump, met wie Epstein op foto’s staat.

Beiden beweren hun vriendschap met Epstein al te hebben verbroken voordat zij wisten van zijn misdaden.

