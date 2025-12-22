Vrijgave Epstein-documenten vertraagd: wat zijn de consequenties?

De feiten: Amerikaanse overheid mist deadline vrijgeven alle Epstein-documentenBron: CNN, New York Times
Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt pas komende weken het overgrote deel vrij te geven van de ‘honderdduizenden documenten’ rond de overleden Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Enkele duizenden documenten werden vrijdag 20 december openbaar − de deadline waarop het ministerie eigenlijk alle documenten vrij had moeten geven. Veel pagina’s zijn bovendien zwartgelakt.
Justitie vraagt meer tijd
Volgens wetgeving van president Donald Trump moeten documenten worden zwartgelakt die persoonsgegevens van Epsteins slachtoffers bevatten, evenals materiaal waarin kindermisbruik of fysiek misbruik zichtbaar is. Justitie zegt daar meer tijd voor nodig te hebben.
Daarnaast houdt het ministerie documenten achter met een beroep op de nationale defensie en het buitenlands beleid, of omdat die een lopend federaal onderzoek in gevaar zou brengen.
Geen doorbraak, wel veel Clinton
De vrijdag vrijgegeven documenten tonen een inkijkje in het netwerk van Epstein, maar het is niet de doorbraak waar veel slachtoffers op hadden gehoopt. Het gaat onder meer om foto’s met zanger Michael Jackson en Bill Clinton, en ook notities van rechtszaken en FBI-onderzoeken.
President Trump komt op een aantal foto’s voor, maar speelt een veel kleinere rol dan tegenstanders hadden verwacht. Justitie zegt niet de opdracht te hebben gekregen om bepaald materiaal achter te houden, ook niet als het gaat om Trump.
Oud-president Bill Clinton komt wel veel voor. De Democraat is onder meer te zien in een jacuzzi met Epsteins partner Ghislaine Maxwell en een persoon wiens hoofd is zwartgelakt.
Eerder kwam al een aantal stukken vrij, vooral foto’s, berichtjes en e-mails. Dit gebeurde voornamelijk via een Democratische commissie die beperkte toegang heeft tot de documenten.
De Democraten leggen de nadruk op beelden met president Trump en zijn oud-medewerker Steve Bannon. Het linken van kopstukken uit Trumps Make America Great Again-beweging aan Epstein dient hun politieke belang.
Wie zegt wat over de vrijgegeven Epstein-documenten?Bron: CNN, Politico, NBC
- Een woordvoerder van Bill Clinton tegen nieuwszender CNN: ‘Het Witte Huis heeft deze bestanden niet maanden verborgen gehouden om Bill Clinton te beschermen. Ze beschermen er zichzelf voor wat gaat volgen, of gaan dat altijd proberen te verbergen. Ze kunnen zo veel twintig jaar oude foto’s vrijgeven als ze willen, maar dit gaat niet om Bill Clinton.’
- Amerikaanse justitie tegen nieuwswebsite Politico: ‘Wij houden geen informatie over president Trump achter.’
- Vermeend Epstein-slachtoffer Dani Bensky tegen nieuwszender NBC: ‘Er is heel veel informatie, maar toch niet zo veel als we hadden gehoopt.’
EW’s visie: Epstein-documenten blijven voorlopig pijnpunt voor TrumpDoor: Valentijn Arends, redacteur Buitenland
Verdere verdieping: Wie was Jeffrey Epstein?Bron: CNN
Jeffrey Epstein was een Amerikaanse investeerder die in juli 2019 werd gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen en mensenhandel. Een maand later werd hij opgehangen gevonden in zijn cel, waar hij vermoedelijk zelfmoord pleegde.
Epstein en zijn partner en handlanger Ghislaine Maxwell, die tot twintig jaar cel werd veroordeeld, zijn sinds de strafzaak het onderwerp van speculatie. Epstein had veel vrienden in hoge kringen. Geruchten circuleren over prominente figuren als oud-president Bill Clinton en huidig president Donald Trump, met wie Epstein op foto’s staat.
Beiden beweren hun vriendschap met Epstein al te hebben verbroken voordat zij wisten van zijn misdaden.