Confiscatie Russische staatstegoeden kent geen precedent: ‘Je opent Pandora’s doos’

Bron: Bart De Wever

Afgelopen vrijdagavond, 5 december, deden de twee belangrijkste Duitse politici een wanhoopspoging. Kanselier Friedrich Merz kwam speciaal naar Brussel om tijdens een diner, samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de druk op de Belgische premier Bart De Wever maximaal op te voeren.

Inzet: De Wevers akkoord voor vrijgave van 140 miljard euro aan Russische tegoeden die zijn opgeslagen bij de Brusselse financiële instelling Euroclear.

Dekking kosten oorlog Oekraïne

Het is een verhaal met een lange baard. Al in februari 2023 pleitten Polen en de drie Baltische landen voor gebruik van bevroren Russische staatstegoeden om de kosten van agressie tegen Oekraïne te dekken. Euroclear beschikt over verreweg de grootste tegoeden: zo’n 185 miljard Russische euro’s.

In 2024 besloot de Europese Unie dat de rente en opbrengsten uit bevroren Russische staatsactiva mogen worden ingezet voor hulp aan Oekraïne. Daarna evolueerde het debat van ‘winst gebruiken’ naar ‘lening gebaseerd op Russische middelen’.

Oekraïne heeft 135 miljard euro nodig

Dit jaar werd het plan van de Commissie voor zo’n lening uit bevroren tegoeden weer actueel. In 2026 en 2027 heeft Oekraïne 135 miljard euro nodig om het hoofd (hopelijk) boven water te houden.

Europese landen hebben er om verschillende redenen geen zin meer in om, zoals tot nu toe, de middelen in hun eigen begrotingen te zoeken. De noordelijke lidstaten plus Nederland en Duitsland zijn daar wel klaar mee omdat zij tot nu toe voor het leeuwendeel opdraaiden, terwijl de zuidelijke landen de hand op de knip houden.

Het kleine Nederland bijvoorbeeld, gaf tot nu toe meer aan Oekraïne dan het grote Frankrijk en véél meer dan het traditioneel niet-solidaire Spanje.

De big spenders in zuidelijk Europa weten niet waar ze de miljarden voor Oekraïne moeten vinden, met begrotingstekorten en staatsschulden die als molenstenen rond hun nek hangen omdat ze in eigen land niet kunnen of durven snijden in de uitgaven.

Internationaal recht

Dus valt het begerige Europese oog op de Russische miljarden die in Brussel stof liggen te vangen. De agressor betaalt – logisch toch?

Niet voor Bart De Wever. Tijdens een informele Europese Raad op 1 oktober in Kopenhagen legde hij de 26 andere regeringsleiders drie kwartier lang uit welke risico’s kleven aan het ‘confisqueren’ van de Russische staatstegoeden.

‘Als we met het plan doorgaan, moet het in overeenstemming zijn met het internationale recht. Wij hebben onze mond vol van de rechtsstaat, maar als ik jouw geld pak, is het gewoon een confiscatie! Er is geen precedent. Je opent Pandora’s doos met juridische claims,’ herhaalde hij zijn betoog een dag later tijdens een persconferentie.

De Wever wil dat EU-lidstaten risico’s delen

De Wever wil niet dat België in zijn uppie alle financiële risico’s draagt. Dus moeten de EU-landen garant staan voor het totale bedrag van 140 miljard, en meebetalen aan eventuele claims.

‘Ik wil een handtekening van alle lidstaten. Die garanties moeten lang overeind blijven staan. Wie is dan nog bereid om met mij in deze boot te stappen?’

Ook wil De Wever dat de andere landen in de coalition of the willing waar nog Russische activa staan (zij het minder dan in België) hún tegoeden vrijgeven.

Die garanties heeft De Wever nog altijd niet van alle lidstaten gekregen. En Frankrijk beschermt zijn Russische activa ter waarde van 18 miljard euro tegen EU-druk om herstelbetalingen te eisen, zo werd maandag 8 december bekend.