Dit staat in de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie van Trump: ‘uitwissing’ Europese beschaving dreigt

Een onderonsje tussen de Amerikaanse president Trump en secretaris-generaal van de NAVO Rutte. Beeld: Kin Cheung/POOL/AFP

De feiten: Harde woorden over Europa in Nationale Veiligheidsstrategie Amerika

Bron: Nationale Veiligheidsstrategie (NSS)

Vrijdag 5 december publiceerde het Witte Huis de 33 pagina’s tellende Nationale Veiligheidsstrategie (NSS). Daarin schetst de Amerikaanse regering de grote lijnen van het buitenlandbeleid voor de komende jaren. Vooral de harde woorden over Europa doen de wenkbrauwen fronsen.

Witte Huis: ‘uitwissing’ Europese beschaving dreigt

Zo spreekt de NSS bezorgd dat Europa in verval is door onvoldoende militaire uitgaven en economische stagnatie. Maar deze economische neergang zou worden overschaduwd door wat het Witte Huis ‘beschavingsuitwissing’ (‘civilizational erasure’) noemt.

Europa zou worden geplaagd door ‘activiteiten van de Europese Unie en andere transnationale lichamen die politieke vrijheid en soevereiniteit ondermijnen, migratiepolitiek die het continent transformeert en onrust veroorzaakt, censuur van vrije meningsuiting en onderdrukking van politieke oppositie, kelderende geboortecijfers en het verliest van nationale identiteiten en zelfvertrouwen’.

Regering-Trump blij met opmars ‘patriottische partijen’ in Europa

Als deze trends doorzetten, is het continent volgens het document ‘onherkenbaar in 20 jaar of minder’. De regering-Trump ziet de opmars van ‘patriottische partijen’ in veel Europese landen als een bron van optimisme.

Als het gaat om de oorlog in Oekraïne zouden Europese landen ‘onrealistische verwachtingen’ hebben. Volgens Washington is grote Amerikaanse diplomatieke betrokkenheid nodig om de door Ruslands oorlog in Oekraïne ‘diep verzwakte’ relatie tussen Europa en Rusland in goede banen te leiden.

Een harde veroordeling van de Russische invasie staat niet in het document, de noodzaak tot teruggave van de bezette Oekraïense regio’s evenmin. Voorkomen moet volgens Washington worden dat het beeld van de NAVO als ‘voortdurende uitdijende alliantie’ realiteit wordt.

Verder moet Amerika volgens de NSS Europa in staat stellen ‘op eigen benen te staan’, onder meer door de primaire verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen defensie.

De Amerikaanse regering moet ‘verzet tegen Europa’s huidige koers cultiveren in Europese naties’, de Europese markten openstellen voor Amerikaanse goederen en diensten en ‘de gezonde landen in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa opbouwen’ via onder meer handelsrelaties, wapenverkopen en politieke samenwerking.

Rusland en China worden door de VS ontzien

Opvallend is dat naast Rusland ook China niet openlijk vijandig wordt bejegend, maar alleen als geopolitieke en economische rivaal die niet te dominant mag worden. Niet voor niets is ‘machtsbalans’ een van de strategische kernprincipes.

De Veiligheidsstrategie spreekt zich uit tegen ‘elke unilaterale verandering van de status quo in de Straat van Taiwan’ vanwege het economische belang van het eiland, maar een actieve Amerikaanse interventie in het geval van een Chinese invasie wordt niet genoemd.

Het past in een van de centrale pijlers van de NSS: een voorkeur voor ‘non-interventionisme’. De nadruk ligt op het voorkomen van oorlogen door de afschrikking op orde te hebben.

Ook de focus op het eigen nationale belang, vrede door kracht en het primaat voor natiestaten – in plaats van transnationale organisaties als de EU of de VN – zijn bekende pijlers van Trumps America first-gedachtegoed die prominent zijn in het document.

EW's visie: Europa moet deel van Amerikaanse kritiek ter harte nemen

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

De snoeiharde kritiek die vicepresident JD Vance in februari al op Europa leverde in München, staat nu ook zwart op wit in de Amerikaanse Veiligheidsstrategie. Hoewel veel uitgangspunten het afgelopen jaar al waren terug te zien in het beleid van Donald Trump, vooral ten aanzien van Oekraïne, zal het hele document voor veel Europese leiders voelen als klap in het gezicht.

Nationale Veiligheidsstrategie ademt America first

Niet langer beschouwen de Verenigde Staten zich als ‘politieagent van de wereld’ die overal toeziet op vrijheid en democratie, voor zover dat geromantiseerde beeld ooit werkelijkheid is geweest.

Onder Trump is het America first: eigenbelang, invloedssferen en – mede door de nasleep van de oorlogen in Irak en Afghanistan niet geheel onbegrijpelijk – terughoudendheid om in het buitenland te interveniëren. Al kan dat laatste gezien de genadeloze luchtaanvallen op vermeende drugsboten bij Venezuela ook worden betwist.

Het is pijnlijk dat deze isolationistische neiging ook geldt voor Oekraïne, maar een verrassing kan het niet zijn dat Trump de oorlog daar ziet als een hinderlijke afleiding die hem veel tijd, aandacht en geld kost.

‘Onrealistische verwachtingen’ over Oekraïne

Dat Europa hamert op de noodzaak van een rechtvaardige vrede die Oekraïne geen grondgebied kost en Ruslands agressie-oorlog niet beloont, is moreel gezien juist. Alleen met het Russische militaire overwicht en de (ook al begrijpelijke) Europese onwil om naast wapens ook troepen te sturen, is het niet gek dat Washington spreekt van ‘onrealistische verwachtingen’.

Wel is het verontrustend dat de regering-Trump de illegale invasie van Oekraïne niet hard veroordeelt en de expansieve ambities van Vladimir Poetin onvoldoende lijkt te erkennen. Het vergroot alleen maar de noodzaak om de Europese defensie-uitgaven snel te verhogen waarop Trump al zo lang hamert.

Opmars nationalisten en populisten staat eensgezindere EU in de weg

Verontrustend is het voor Brussel ook dat het Witte Huis openlijk de opmars van ‘patriottische partijen’ steunt, al is dat gezien de herhaaldelijke steun van JD Vance en Elon Musk aan partijen als de AfD ook geen verrassing. De Duitse radicaal-rechtse partij wil, net als onder meer Rassemblement National in Frankrijk en de PVV in Nederland, de invloed van Brussel terugdringen.

Hoe machtiger zulke partijen worden, hoe moeilijker het wordt om een sterke, eensgezinde Europese Unie te vormen. En dat vergroot op het wereldtoneel uiteraard weer de dominantie van Amerika, dat zich bovendien stoort aan Brusselse regels die boetes en beperkingen opleggen aan Amerikaanse techgiganten als X – waar Musk zijn EU-haat en steun aan ‘patriotten’ fanatiek ventileert.

Veel Europeanen delen de Amerikaanse zorgen over hun beschaving

Toch zouden Europese leiders er goed aan doen om de Amerikaanse kritiek op de wel erg alarmistisch gestelde ‘uitwissing van de beschaving’ ter harte te nemen. Gezien de grote populariteit van nationalistische en populistische anti-immigratiepartijen in de meeste Europese landen – in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leiden ze zelfs de peilingen – leeft onder veel van hun eigen burgers dezelfde zorg.

Dat ‘het continent onherkenbaar zal zijn in 20 jaar of minder’ is in de Amerikaanse Veiligheidsstrategie opnieuw wel erg sterk aangezet. Maar wie weleens volksbuurten in grote West-Europese steden bezoekt, kan niet ontkennen dat immigratie (zeker uit islamitische landen) de sociale cohesie en de veiligheid vooral voor vrouwen, Joden en homo’s niet ten goede heeft veranderd. Wie daarover klaagt, verdient het door de politiek te worden gehoord in plaats van weggezet als racist.

Ook zinvol is het om de Amerikaanse kritiek op de regel- en belastingdruk, die volgens de NSS ‘creativiteit en bedrijvigheid ondermijnt’, serieus te nemen. Dat Europa in 1990 goed was voor 25 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product en nu nog maar voor 14 procent, is reden om in de spiegel te kijken. Zoals vorig jaar ook al gebeurde met het rapport van Mario Draghi.

Betreurenswaardig: wel kritiek op Europa, niet op Rusland en China

Ondanks alle legitieme kritiek die er op Europa te leveren is, valt het wel degelijk te betreuren dat de Verenigde Staten zo openlijk Europa de maat nemen. Het is goed als vrienden elkaar de harde waarheid durven te vertellen, maar het steekt dat de regering-Trump zich zo veel feller uitspreekt over wat er mis is in Europese democratieën dan in dictaturen als Rusland en China.

Amerika zou moeten beseffen dat Europese democratieën ondanks al hun gebreken – die het zelf ook genoeg heeft – waardevolle vrienden zijn om autocraten en communisten in Moskou en Peking het hoofd te bieden. Dat die waarheid kennelijk niet meer vanzelfsprekend is, baart zorgen. Amerika’s Nationale Veiligheidsstrategie is een zoveelste wake-up call voor Europa.

Wie zegt wat over de Amerikaanse Veiligheidsstrategie?

Bron: Nationale Veiligheidsstrategie (NSS), X, ABC News, Tass, WNL op Zondag, FD, Wall Street Journal, The New York Times, The Economist, Knack

