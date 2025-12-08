Dit staat in de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie van Trump: ‘uitwissing’ Europese beschaving dreigt

Bron: Nationale Veiligheidsstrategie (NSS)

Vrijdag 5 december publiceerde het Witte Huis de 33 pagina’s tellende Nationale Veiligheidsstrategie (NSS). Daarin schetst de Amerikaanse regering de grote lijnen van het buitenlandbeleid voor de komende jaren. Vooral de harde woorden over Europa doen de wenkbrauwen fronsen.

Witte Huis: ‘uitwissing’ Europese beschaving dreigt

Zo spreekt de NSS bezorgd dat Europa in verval is door onvoldoende militaire uitgaven en economische stagnatie. Maar deze economische neergang zou worden overschaduwd door wat het Witte Huis ‘beschavingsuitwissing’ (‘civilizational erasure’) noemt.

Europa zou worden geplaagd door ‘activiteiten van de Europese Unie en andere transnationale lichamen die politieke vrijheid en soevereiniteit ondermijnen, migratiepolitiek die het continent transformeert en onrust veroorzaakt, censuur van vrije meningsuiting en onderdrukking van politieke oppositie, kelderende geboortecijfers en het verliest van nationale identiteiten en zelfvertrouwen’.

Regering-Trump blij met opmars ‘patriottische partijen’ in Europa

Als deze trends doorzetten, is het continent volgens het document ‘onherkenbaar in 20 jaar of minder’. De regering-Trump ziet de opmars van ‘patriottische partijen’ in veel Europese landen als een bron van optimisme.

Als het gaat om de oorlog in Oekraïne zouden Europese landen ‘onrealistische verwachtingen’ hebben. Volgens Washington is grote Amerikaanse diplomatieke betrokkenheid nodig om de door Ruslands oorlog in Oekraïne ‘diep verzwakte’ relatie tussen Europa en Rusland in goede banen te leiden.

Een harde veroordeling van de Russische invasie staat niet in het document, de noodzaak tot teruggave van de bezette Oekraïense regio’s evenmin. Voorkomen moet volgens Washington worden dat het beeld van de NAVO als ‘voortdurende uitdijende alliantie’ realiteit wordt.

Verder moet Amerika volgens de NSS Europa in staat stellen ‘op eigen benen te staan’, onder meer door de primaire verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen defensie.

De Amerikaanse regering moet ‘verzet tegen Europa’s huidige koers cultiveren in Europese naties’, de Europese markten openstellen voor Amerikaanse goederen en diensten en ‘de gezonde landen in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa opbouwen’ via onder meer handelsrelaties, wapenverkopen en politieke samenwerking.

Rusland en China worden door de VS ontzien

Opvallend is dat naast Rusland ook China niet openlijk vijandig wordt bejegend, maar alleen als geopolitieke en economische rivaal die niet te dominant mag worden. Niet voor niets is ‘machtsbalans’ een van de strategische kernprincipes.

De Veiligheidsstrategie spreekt zich uit tegen ‘elke unilaterale verandering van de status quo in de Straat van Taiwan’ vanwege het economische belang van het eiland, maar een actieve Amerikaanse interventie in het geval van een Chinese invasie wordt niet genoemd.

Het past in een van de centrale pijlers van de NSS: een voorkeur voor ‘non-interventionisme’. De nadruk ligt op het voorkomen van oorlogen door de afschrikking op orde te hebben.

Ook de focus op het eigen nationale belang, vrede door kracht en het primaat voor natiestaten – in plaats van transnationale organisaties als de EU of de VN – zijn bekende pijlers van Trumps America first-gedachtegoed die prominent zijn in het document.