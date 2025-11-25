Suriname wacht op oliemiljarden – worden verwachtingen ingelost?

De feiten: Oliegeld moet zwakke Surinaamse economie helpen
Vijftig jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid op 25 november 1975 en de leegloop naar Nederland staat Suriname nog altijd wankel op de benen.
Met het overlijden van oud-legerleider, dictator en voormalig president Desi Bouterse eind vorig jaar en het aantreden van president Jennifer Simons in juli van dit jaar lijkt de rust in het land te zijn teruggekeerd.
Haar voorganger Chan Santokhi moest na tien jaar corruptie en geldverkwisting onder Bouterse zwaar bezuinigen, maar wekte tegelijk op zijn minst de schijn van zelfverrijking en vriendjespolitiek.
Suriname worstelt met economie, zorg en onderwijs
De Surinaamse economie is zwak. De inflatie is de afgelopen jaren weliswaar spectaculair gedaald van 60 naar zo’n 10 procent, maar 40 procent van de mensen leeft op of onder de armoedegrens.
De ziekenhuizen verkeren in een belabberde staat. Alleen mensen met voldoende geld kunnen aanvullende zorg regelen. Het onderwijs is ondermaats en de wegen zitten nog altijd vol gaten.
Suriname hoopt vanaf 2028 te profiteren van de olie- en gaswinning voor de kust. Die moet jaarlijks zo’n 3 miljard euro opleveren. In de aanloop zijn forse investeringen nodig in onder meer infrastructuur, woningbouw en onderwijs.
President Simons heeft bij haar aantreden toegezegd dat de Surinaamse bevolking er fors op vooruit zal gaan. Na die mooie woorden is het wachten op daden.
EW’s visie: Suriname moet investeren in toerisme en milieuDoor: Gerlof Leistra, redacteur Misdaad
Dat de verwachtingen over de toekomst van Suriname hooggespannen zijn, is begrijpelijk. De olie-boom kan het land de komende decennia uit de brand helpen, zodat de gewone burger niet langer hoeft te pinaren (armoede lijden).
Maar het zou niet de eerste keer zijn dals de machthebbers het meest profiteren en zichzelf schaamteloos verrijken. Wat dat betreft moeten de leden van de Nationale Assemblée de gang van zaken kritisch volgen.
Groeikansen voor Suriname
Suriname moet niet op één paard wedden. Het toerisme biedt grote mogelijkheden. Paramaribo met haar deels houten historische stadscentrum blijft een unieke attractie, en de jungle is indrukwekkend.
Met betere voorzieningen (hotels, resorts, vakantiebungalows) moet het mogelijk zijn om meer toeristen te trekken zonder dat het land wordt overlopen.
Hoewel vooral China veelvuldig investeert in Suriname, is er potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlands is nog altijd de voertaal in Suriname. Dat biedt mogelijkheden voor onder meer callcenters en werken op afstand.
Investeren in de jungle
Ook investeren in het regenwoud biedt mogelijkheden. Het land bestaat voor meer dan 90 procent uit oerwoud. Het tropisch regenwoud haalt broeikasgassen uit de lucht.
Nu wordt er nog op grote schaal hout gekapt. Door duurzaam bosbeheer onder toezicht van een internationale non-profitorganisatie als Forest Stewardship Council valt die leegroof tegen te gaan.
De Surinaamse regering tekende onlangs een contract voor het verhandelen van carbon credits. Bedrijven kunnen CO2-certificaten kopen om hun eigen uitstoot te compenseren en zo hun klimaatdoelen te behalen.
Door een zakelijke relatie met Suriname kan Nederland de voormalige kolonie helpen om na vijftig jaar eindelijk op eigen benen te staan.