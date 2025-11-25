Suriname wacht op oliemiljarden – worden verwachtingen ingelost?

Vijftig jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid op 25 november 1975 en de leegloop naar Nederland staat Suriname nog altijd wankel op de benen.

Met het overlijden van oud-legerleider, dictator en voormalig president Desi Bouterse eind vorig jaar en het aantreden van president Jennifer Simons in juli van dit jaar lijkt de rust in het land te zijn teruggekeerd.

Haar voorganger Chan Santokhi moest na tien jaar corruptie en geldverkwisting onder Bouterse zwaar bezuinigen, maar wekte tegelijk op zijn minst de schijn van zelfverrijking en vriendjespolitiek.

Suriname worstelt met economie, zorg en onderwijs

De Surinaamse economie is zwak. De inflatie is de afgelopen jaren weliswaar spectaculair gedaald van 60 naar zo’n 10 procent, maar 40 procent van de mensen leeft op of onder de armoedegrens.

De ziekenhuizen verkeren in een belabberde staat. Alleen mensen met voldoende geld kunnen aanvullende zorg regelen. Het onderwijs is ondermaats en de wegen zitten nog altijd vol gaten.

Suriname hoopt vanaf 2028 te profiteren van de olie- en gaswinning voor de kust. Die moet jaarlijks zo’n 3 miljard euro opleveren. In de aanloop zijn forse investeringen nodig in onder meer infrastructuur, woningbouw en onderwijs.

President Simons heeft bij haar aantreden toegezegd dat de Surinaamse bevolking er fors op vooruit zal gaan. Na die mooie woorden is het wachten op daden.