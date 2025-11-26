Wat is beter voor Oekraïne: een oneerlijke vrede, of doorvechten?

Bron: EW

Wie duizelt het niet, na een week van koortsachtig overleg op vele fronten over een mogelijk akkoord dat vrede moet brengen tussen Rusland en Oekraïne?

Naar aanleiding van het 28 punten tellende vredesplan dat de Verenigde Staten vorige week onverwacht presenteerden, wordt er al dagenlang op politiek en diplomatiek niveau gesproken of gesteggeld. In Genève, Abu Dhabi, Brussel, Straatsburg, Washington en uiteraard Kyiv en Moskou.

Er wordt in en vanuit die steden gespind en gelekt. Er worden alternatieve plannen opgeworpen, meervoudig te interpreteren speeches gehouden, al dan niet dubbelzinnige verklaringen uitgegeven en stellige posities ingenomen die misschien niet zo stellig zijn. Wat zijn de feiten?

Witkoff en Kushner proberen Gazaplan in Oekraïne

Woensdag 19 november presenteerden de Verenigde Staten een 28-punten-‘vredesplan’ voor Oekraïne, dat in het geheim was opgesteld.

Trump dringt al het hele jaar aan op beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Ondanks acht telefoongesprekken met de Russische president Vladimir Poetin, vijf ontmoetingen tussen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de Russische leider, en een top in Alaska, wierpen Trumps inspanningen maar geen vruchten af.

Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner, beiden investeerders van beroep en nauw betrokken bij de onderhandelingen over Gaza, stelden voor om voort te bouwen op hun succes in het Midden-Oosten door een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne op te tuigen.

Trump gaf ze zijn akkoord. De twee gingen in zee met Kirill Dmitriev, een aan Harvard opgeleide investeerder en economisch gezant van Poetin die perfect Engels spreekt.

Oekraïne geen NAVO-lid in Trumps 28-puntenplan

Hun 28-puntenplan dat Trump vorige week wereldkundig maakte, werd meteen gezien als een enorme knieval voor Moskou. Wat staat er zoal in?

De soevereiniteit van Oekraïne wordt formeel bevestigd. Maar in ruil moet het toezeggen nooit lid te worden van de NAVO en zijn leger inperken tot 600.000 militairen. Oekraïne mag wél EU-lid worden.

Ook dient Oekraïne nog niet door de Russen bezet grondgebied op te geven. Tevens zit er een economisch plan in: wederopbouw van Oekraïne, investeringen uit bevroren Russische tegoeden, infrastructuur, hulp via een ‘Vredesraad’ onder (symbolisch) voorzitterschap van Trump. Alle punten vindt u hier.

VS en Oekraïne stellen een aangepast vredesplan op

Oekraïne was niet gekend in het Amerikaanse voorstel. In het weekend stelden de Verenigde Staten samen met Oekraïne een aangepast plan op, dat negentien punten zou bevatten.

Het plan is niet publiekelijk gedeeld. Volgens diverse berichten zijn gevoelige politieke kwesties, zoals territoriale concessies en bepalingen over de NAVO-Rusland-relaties, uitgesteld opdat de presidenten Trump en Volodymyr Zelensky erover kunnen beslissen.

Begrenzingen van het aantal Oekraïense strijdkrachten lijken te zijn geschrapt of herzien. Ook voorstellen als een algemene amnestie voor oorlogsmisdaden zijn aangepast, om rekening te houden met slachtoffers en gerechtigheid.