EW-journalist over Russische drone-aanval: ‘De video was niet het engste moment’

Op beelden is te zien hoe een Russische FPV (First Person View)-drone gevaarlijk dicht bij de Nederlandse journalist Daphne Wesdorp kwam. Nu, een aantal weken verder, blikt ze met EW terug op de gebeurtenis.

Wesdorp laat weten inmiddels bijgekomen te zijn van het incident. ‘Het was op het moment wel spannend, maar zodra we in de auto terug zaten, voelde ik me weer veilig.’

Het toont de rauwe werkelijkheid waarin oorlogsjournalisten hun werk moeten doen. Wesdorp was aan het front voor een reportage in het Nederlands Dagblad.

Ze zegt: ‘De video is in veel Nederlandse media buiten proportie geblazen. Die drone had ons niet als doel.’

De Russen wisten Wesdorp te vinden

Wesdorp komt halverwege de video in beeld, terwijl te horen is hoe de militaire escorte haar waarschuwt om weg te gaan. ‘Dat is het moment waarop het voor mij echt spannend werd.’

Door het neerschieten van de drone weten de Russen Wesdorp te vinden, daarom moet de vlucht zo snel mogelijk worden ingezet.

Ze zegt: ‘We moesten meteen rennen. Het probleem was dat door het neerschieten van de drone, wat je ziet in de video, er een andere drone achter ons aankwam, die ons wel als doelwit had.’

Wesdorp ontvluchtte de locatie snel en schuilde in de schuur van een huis voor de achtervolgende drone. ‘Als het artillerie was geweest, dan had die ons aan stukken geknald, maar voor een FPV-drone waren we veilig in de schuur.’

De weg terug naar de auto was een uitdaging, aangezien er weinig dekking was. Het wemelde van de drones, de groep schuilde bij elk dronegeluid in bosjes zonder bladeren en in huizen langs de weg.

Pers als doelwit

In oktober verloren al drie journalisten het leven in Oekraïne, alle drie door aanvallen met FPV-drones. Russische soldaten vieren op Telegram het doden van journalisten, omdat zij ‘soldaten in de propagandaoorlog’ zouden zijn.

Bij meerdere van de zestien omgekomen journalisten in deze oorlog was hun status als pers duidelijk zichtbaar. Wesdorp kiest er daarom voor om haar scherfvest met ‘press’ voortaan te verbergen door er iets onopvallends overheen te dragen.

De journalist geeft toe dat het steeds lastiger wordt om haar werk te doen. ‘Aan het begin van het conflict kon je makkelijk binnen 2 kilometer van het front komen, het plaatsje waar we nu waren is 10 kilometer van het front verwijderd en zelfs daar was het niet meer veilig.’

Dat komt voornamelijk door de inzet van drones. Wesdorp woont zelf op 20 kilometer van het front en overweegt nu om een andere slaapplek te zoeken.

Ondanks het gevaar is Wesdorp niet van plan om te vertrekken uit Oekraïne. ‘Na de moord op Franse en Oekraïense journalisten in oktober was er paniek onder journalisten. Dat gevoel slijt. Steeds meer collega’s komen terug, en hoe langer het duurt, hoe meer het ook bij mij begint te kriebelen.’

Wesdorp licht toe: ‘Ik weet dat mijn werk niet het verschil in de oorlog gaat maken, maar ik wil toch mijn best doen om de realiteit van de situatie over te laten komen.’

Er komt een moment waarop ze haar persoonlijke veiligheid boven die drang moet stellen, maar dat is voor Wesdorp nog niet bereikt.

Aan het einde van deze week verschijnt een artikel dat Wesdorp maakte voor EW, over het groeien van de killzone in Oekraïne.

De plek Kostjantynivka, waar deze beelden zijn opgenomen, komt ook in dat artikel voor.

Bekijk hieronder de video:



