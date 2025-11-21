Marco Rubio’s jacht op links-extremistische raddraaiers als Antifa gaat onverminderd door

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft vier nieuwe namen toegevoegd aan de Amerikaanse terreurlijst. De vier organisaties krijgen het label FTO (Foreign Terrorist Organization).

De Amerikaanse minister heeft de bevoegdheid om buitenlandse organisaties als FTO aan te wijzen, wanneer ze zich bezighouden met terreur en een bedreiging vormen voor de veiligheid van Amerikaanse staatsburgers of de nationale veiligheid.

Op grimmige lijst gezet door minister Marco Rubio

De FTO-lijst bestaat uit ongeveer tachtig organisaties: een bont gezelschap van islamistisch-extremistische groepen zoals Hamas, Hezbollah, Boko Haram en Al-Qa’ida. Maar ook nationalistische en separatistische bewegingen zoals de Irish Republican Army (IRAI, en gewelddadige criminele organisaties, waaronder grote drugskartels zoals het Sinaloa-kartel en Los Lobos.

Aan dit rijtje worden nu de vier extreem-linkse Europese groepen toegevoegd. Allereerst Antifa Ost. Een ‘antifascistische’ beweging uit het oosten van Duitsland, ook bekend als de ‘Hammerbande’, omdat ze bij diverse aanvallen hamers en knuppels gebruikte.

De groep stond in Duitsland jarenlang centraal in een grote strafzaak tegen een tienkoppige cel die systematisch geweld pleegde tegen personen die zij als neonazi’s beschouwde.

CEO in knie geschoten door anarchisten

Ook het Italiaanse Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front (FAI/FRI) krijgt een plekje op de FTO-lijst. Al sinds de jaren 2000 is deze club actief met gewelddadige acties, zoals het versturen van bombrieven en het plegen van aanslagen.

Zo pleegde ze bomaanslagen op de Zwitserse en Chileense ambassades in Rome, waarbij twee medewerkers gewond raakten, één van hen ernstig. In 2012 werd Roberto Adinolfi, topman van het nucleaire bedrijf Ansaldo Nucleare, in zijn been geschoten – een zogenoemde ‘kneecapping’ – door twee gemaskerde daders. Een cel binnen FAI/FRI eiste de aanslag op.

In Griekenland wordt Armed Proletarian Justice verantwoordelijk gehouden voor het plaatsen van een explosief in de wijk Zografou in Athene, vlakbij het hoofdkwartier van de antiterreurbrigade van de politie. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. De groep eiste de verijdelde aanslag op in een verklaring waarin zij stelde geen onschuldige burgers te willen raken, maar ‘slechts de politie wilde treffen’.

Bomaanslag na treinramp

Tot slot is er de relatief nieuwe Griekse groep Revolutionary Class Self-Defense, die in 2025 verantwoordelijk werd gehouden voor twee bomaanslagen in Athene. De eerste was gericht op het Griekse ministerie van Arbeid. De schade bleef beperkt.

De tweede aanslag was gericht op het kantoor van de Griekse spoorwegen, en werd door de revolutionairen gerechtvaardigd door het grote Tempi-treindrama waarbij 57 doden vielen. Volgens de groep was dat ongeluk het gevolg van structurele nalatigheid van zowel het spoorbedrijf als de overheid.