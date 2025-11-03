Bondskanselier Merz doorbreekt zwijgen over migratie: stopt hij zo de opmars van de AfD?

Bron: Handelsblatt, Iin

Duitsland is al weken in de ban van een fel debat over het verband tussen migratie en onveiligheid in grote steden. Aanleiding zijn uitspraken van bondskanselier Friedrich Merz (CDU).

‘We zijn al vergevorderd met migratie,’ zei hij op 14 oktober tijdens een persconferentie in Potsdam. ‘Deze regering heeft de cijfers met 60 procent naar beneden gebracht. Maar natuurlijk hebben we dit probleem nog steeds in het stadsbeeld.’ Daarna beloofde hij haast te maken met deportaties van illegale migranten.

Merz over migratie: ‘Vraag het aan uw dochters’

Toen hem kort daarop werd gevraagd wat hij bedoelde met het verband tussen migratie en ‘het stadsbeeld’, antwoordde Merz fel: ‘Vraag het aan uw kinderen, vraag het aan uw dochters, vraag eens rond in uw vrienden- en kennissenkring. Iedereen bevestigt dat dat een probleem is – zeker zodra het donker wordt.’

Zo’n vijftig prominente vrouwen schreven Merz deze week een open brief waarin ze afstand nemen van de suggestie dat migratie leidt tot onveiligheid voor vrouwen. Ondertekenaars waren onder anderen Groenen-politica Ricarda Lang, klimaatactiviste Luisa Neubauer, schrijfster Alice Hasters en zangeres Joy Denalane.

Protest tegen Merz: ‘Wij zijn de dochters’

Eerder gingen in diverse steden, onder meer in Berlijn bij het CDU-partijkantoor, duizenden activisten de straat op onder leiding van groepen als ‘Samen tegen rechts’ om te demonstreren tegen vermeend racisme van Merz. En een petitie getiteld ‘Wij zijn de dochters’ (Wir sind die Töchter) met dezelfde strekking werd al 250.000 keer ondertekend.

In zijn eigen coalitie kreeg Merz ook felle kritiek, van onder anderen SPD-leider Lars Klingbeil. De sociaal-democratische coalitiepartner vindt dat het verband tussen onveilige steden en migratie te eenzijdig is. De SPD pleitte eerder deze week voor een zogenoemde ‘stadsbeeld-top’ op het Bundeskanzleramt om ook andere stedelijke problemen als gebrekkige infrastructuur, woningnood en verwaarlozing van publieke ruimtes te bespreken.

Steun voor Merz uit onverwachte hoek

De bondskanselier krijgt ook steun. Zijn gezondheidsminister Nina Warken (CDU) zegt van veel vrouwen te horen over no go areas in plekken waar veel migranten wonen. Ook ex-SPD-politicus en bestsellerauteur Thilo Sarrazin van het boek Duitsland schaft zichzelf af en de burgemeester van de zuidelijke stad Tübingen Boris Palmer (ex-Groenen) vallen Merz bij (zie ‘Wie zegt wat’).

Een representatief onderzoek van opiniepeiler Civey naar de veiligheid in grote steden levert een gemengd beeld op. Van de ondervraagde vrouwen gaf 55 procent aan zich niet veilig te voelen in openbare ruimten als straten, openbaar vervoer en parken.

In clubs en treinstations voelt zelfs slechts 14 procent van de vrouwelijke respondenten zich veilig. De woordkeuze van Merz wordt door 47 procent van de ondervraagden beoordeeld als positief, door 42 procent negatief.