BBC-beerput reikt verder dan Trump-docu en schaadt journalistiek

Bronnen: BBC, The Daily Telegraph

Algemeen directeur van de BBC Tim Davie en hoofdredacteur van BBC News Deborah Turness zijn afgelopen weekeinde opgestapt. Aanleiding was een onthulling van de krant The Daily Telegraph dat de Britse publieke omroep een fragment in de documentaireTrump: A Second Chance? (2024) van het tv-programma Panorama heeft gemanipuleerd.

50 minuten geknipt om geweldsoproep Trump te fabriceren

In een fragment over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 werd direct na Donald Trumps uitspraak ‘We gaan naar het Capitool’ de zin ‘en we gaan vechten als een dolle’ (we fight like hell) gemonteerd. In werkelijkheid zat tussen beide uitspraken in zijn speech 50 minuten tijd.

Zo heeft de BBC de kijkers misleid door de indruk te wekken dat de Amerikaanse president op 6 januari direct opriep tot chaos en geweld in het Capitool. Trump heeft de BBC maandag 10 november direct gedreigd met een schadeclaim van 1 miljard dollar.

Transgender-berichtgeving ‘gekaapt door activisten’

Het suggestieve knip-en-plakwerk is niet het enige verwijt dat de BBC krijgt. The Daily Telegraph legde het schandaal bloot op basis van een intern BBC-memo. De krant heeft ook interne documenten ingezien waarin staat dat de berichtgeving over transgender-kwesties is ‘gekaapt door pro-trans-activisten die andere perspectieven uit de ether wilden weren’.

Dit leidde volgens het document tot ‘een constante stroom van eenzijdige verhalen’ waarin ‘de transervaring zonder adequate balans of objectiviteit’ wordt weergegeven.

Het rapport, opgesteld door een adviseur van de zogenoemde Commissie voor redactionele richtlijnen en normen, spreekt van ‘een cultureel probleem bij de hele BBC (…) waarin kwesties rond gender en seksualiteit uitsluitend worden behandeld als een viering van Britse diversiteit, in plaats van een complex en omstreden onderwerp.’

Want dat is het, bleek vorig jaar nog uit een spraakmakend rapport van de Britse vrouwenarts Hilary Cass. Zij concludeerde dat artsen in het Verenigd Koninkrijk veel te snel zijn overgegaan op het toedienen van puberteitsremmers, hormooninjecties en eventuele cosmetische ingrepen bij jonge kinderen met genderdysforie (het Dutch protocol).

In april dit jaar oordeelde het Britse Supreme Court dat het concept sekse betrekking heeft op het biologische geslacht en niet op genderidentiteit.

BBC Arabic: 215 correcties over Gaza-berichtgeving

En dan is er nog Gaza. Een anonieme klokkenluider speelde een BBC-memo door naar The Daily Telegraph. De conclusie is opnieuw vernietigend: BBC Arabic koos er tijdens de oorlog in Gaza voor om ‘Israëlisch leed te minimaliseren’ om de Joodse staat ‘als agressor af te schilderen’, onder meer door veelvuldig onverifieerbare beweringen van Hamas over te nemen.

De Arabische afdeling heeft in de afgelopen twee jaar liefst 215 keer correcties moeten plaatsen bij verhalen die vooringenomen, onjuist of misleidend waren bevonden. Dat komt neer op twee correcties per week.

Gijzelnemers Hamas werden ‘beveiligers’ genoemd

BBC Arabic nodigde honderden keren gasten uit die zeiden dat Joden ‘duivels’ waren of ‘moesten branden zoals Hitler deed’. Ook werden de Hamas-gijzelnemers die op 7 oktober 2023 Israëliërs ontvoerden, ‘bewakers’ of ‘beveiligers’ genoemd in plaats van ontvoerders.

In juli moest de BBC nog door het stof omdat het een documentaire had uitgezonden waarin de verteller een zoon bleek te zijn van een hooggeplaatste Hamas-functionaris. Toen dit bekend werd, haalde de BBC de documentaire offline en gaf de omroep toe dat die nooit uitgezonden had mogen worden.