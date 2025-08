Waarom ‘Palestina-plan’ Macron en Starmer Hamas helpt, maar Gazanen niet

Door: Matthijs van Schie, redacteur buitenland

Als de oorlog eindigt, is het zinvoller om eerst te focussen op de wederopbouw van Gaza. Het is aan Arabische landen – zeker de steenrijke Golfstaten – om het voortouw te nemen.

En veel van de Palestijnen in Gaza zullen na 22 maanden verwoestende Israëlische bombardementen wraakzuchtig zijn. Niet bepaald ideale condities om op korte termijn te gaan onderhandelen over de tweestatenoplossing.

Nederland is de laatste decennia voor een tweestatenoplossing. Maar ook het huidige demissionaire kabinet zonder de PVV wijst terecht eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat af, omdat het voorstander is van ‘een duurzame oplossing die door beide partijen wordt gedragen’.

De Duitse opstelling is verstandiger. Berlijn is volgens minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul weliswaar voorstander van een tweestatenoplossing, maar ‘wat Duitsland betreft komt erkenning van een Palestijnse staat meer aan het eind van zo’n proces’.

Nota bene bemiddelaars uit Qatar en Egypte klaagden over onacceptabele nieuwe eisen van de terreurgroep . Die noemt de erkenning van Palestina uiteraard ‘een overwinning’ en heeft hiermee nog een extra reden om de hakken in het zand te zetten.

De redenering van Keir Starmer is onnavolgbaar. Het Verenigd Koninkrijk erkent de Palestijnse staat als Israël geen staakt-het-vuren sluit, dreigt de Britse premier. Zou hij niet hebben gelezen dat juist Hamas de laatste weken de onderhandelingen over een staakt-het-vuren traineert?

Het is nobel dat Macron en Starmer de bevolking in Gaza willen helpen, maar dat betekent nog niet dat het eenzijdig erkennen van een Palestijnse staat de oplossing is. Sterker: het brengt een einde aan de oorlog juist minder dichtbij. En vergroot dus het lijden voor de Gazanen die zij juist zeggen te willen helpen.

De Britten probeerden in 1937 voor het eerst het toenmalige mandaatgebied Palestina te verdelen tussen Joden en Arabieren. De Peelcommissie, genoemd naar oud-parlementariër Lord William Robert Wellesley Peel, stelde een plan voor waarbij 80 procent van het land naar de Arabieren zou gaan en 20 procent naar de Joden.

Joodse leiders waren ondanks bezwaren bereid het voorstel te accepteren, maar de Arabieren wezen het resoluut af.

VN-plan leidt tot oprichting Israël

Tien jaar later, in 1947, gingen de Verenigde Naties akkoord met een nieuw verdelingsplan: 56 procent van het gebied zou naar de Joden gaan, 44 procent naar de Arabieren.

Omringende Arabische landen verwierpen het plan. Toen Israël in 1948 de onafhankelijkheid uitriep, vielen zij de nieuwe staat aan, maar verloren de daaropvolgende oorlog.

Israël overleeft oorlogen, Arabische landen sluiten vrede

In de decennia daarna won Israël diverse oorlogen, waaronder de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kipoeroorlog (1973), waarin het invasies van buurlanden afsloeg.

Veel van deze landen sloten later vrede met Israël, zoals Egypte (1979) en Jordanië (1994), maar de Palestijnen deden dat niet. Zij hadden zich in 1964 politiek georganiseerd onder de paraplu van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Het duurde tot 1993 voordat de PLO, waaruit later de Palestijnse Autoriteit voortkwam, haar eerste diplomatieke succes behaalde. Met de Oslo-akkoorden kregen de Palestijnen voor het eerst een beperkte vorm van zelfbestuur op de Westelijke Jordaanoever.

Begin 21ste eeuw mislukken diverse pogingen

Aan het begin van de 21ste eeuw kwamen enkele van de meest kansrijke voorstellen voor een tweestatenoplossing op tafel. In 2000 stelde premier Ehud Barak aan PLO-leider Yasser Arafat voor om de Palestijnen 73 procent van de Westelijke Jordaanoever – oplopend tot 92 procent in latere fases – en de volledige Gazastrook toe te kennen. Arafat wees het voorstel af, tot frustratie van de Amerikaanse president Bill Clinton.

In de twee jaar daarna mislukten nog twee pogingen. Bij overleg in Taba (Egypte) in 2001 werd serieuze voortgang geboekt, maar zonder resultaat. Naderende verkiezingen in Israël, de Tweede Intifada – een golf van Palestijnse (zelfmoord)aanslagen tussen 2000 en 2005 – en uitbreiding van Israëlische nederzettingen droegen daaraan bij.

Hamas torpedeert vredesplan Arabische Liga

Op 27 maart 2002, de dag dat de Arabische Liga in Beirut, Libanon, een vredesplan presenteerde, pleegde Hamas tijdens het Joodse Pesachfeest een zelfmoordaanslag in het Israëlische Netanya.

Volgens Hamas-leider Ahmad Yassin was de aanslag bedoeld om het vredesproces te saboteren. Met dertig doden was het de bloedigste aanslag van de Tweede Intifada. Kort daarna wees Israël het Arabische vredesvoorstel af.

Laatste voorstel stuit op afwijzing Abbas

In 2008 kwam het meest vergaande tweestatenvoorstel tot dusver op tafel. Drie jaar na het het Israëlische vertrek uit Gaza bood premier Ehud Olmert 93 procent van de Westelijke Jordaanoever aan voor een Palestijnse staat.

Maar PA-leider Mahmoud Abbas aarzelde lang en ging uiteindelijk nooit akkoord. In 2009 werd Olmert opgevolgd door Benjamin Netanyahu. Sindsdien is er geen serieus voorstel meer gedaan.