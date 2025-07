Trump blijft de Amerikaanse centrale bank ondermijnen

Donald Trump bezocht donderdag 24 juli de Fed in Washington, de koepel van de Amerikaanse centrale banken. Daar viel hij voorzitter Jerome Powell weer aan op de kostenoverschrijdingen bij de renovatie van het in 1937 opgeleverde Marriner S. Eccles-gebouw, het hoofdkantoor van de Fed.

‘Als Trump een einde zou maken aan de onafhankelijkheid van de centrale bank, en zo de controle probeert te krijgen over de geldpersen, dan zou dat desastreus zijn. Zo laten honderden jaren financiële geschiedenis zien,’ schreef econoom Bas Jacobs al eerder in EW.

De Verenigde Staten lijken zich, ook weer door Trumps uitspraken van donderdag, te voegen in de rij van landen als Turkije, waar de president het rentebeleid bepaalt (en de inflatie torenhoog is).

De markt voor Amerikaanse staatsschulden is de spil van de wereldwijde economie. Handelscontracten en financiële producten zijn gebaseerd op de korte en lange Amerikaanse rente. Als de grillen van een ontspoorde Amerikaanse president de stand van de rente gaan bepalen, dan is het vertrouwen in de Amerikaanse staatsschulden weg en zijn de gevolgen voor de wereldeconomie niet te overzien.

Sinds zijn aantreden zaagt Trump aan de poten van tal van instituties. Of het nou om het Amerikaanse statistiekbureau gaat, de rechterlijke macht of de centrale bank, waar mogelijk probeert de Amerikaanse president waarborgen te ontmantelen.

De Amerikaanse president hint al langer op het ontslag van Powell, ook al zei Trump donderdag dat hij ‘het niet noodzakelijk vindt’ om de Fed-voorzitter te ontslaan. Trump wil dat de Amerikaanse beleidsrente naar 1,5 procent gaat. Maar Powell en de Fed geven daar vooralsnog geen gehoor aan. De beleidsrente schommelt rond de 4,5 procent.

Ontslag voor een centrale bankier vanwege verschil van inzicht over het te voeren monetaire beleid is niet mogelijk, gezien de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Maar ontslag op andere gronden is wel mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van verkwisting van belastinggeld.

Trump kritiseert verbouwing die hij zelf mogelijk maakte

En dat is volgens Trump het geval bij de renovatie van het hoofdkantoor die nu volop aan de gang is. Al langer lopen er lastercampagnes waarin wordt beweerd dat Powell geld zou uitgeven aan extravagante dakterrassen, VIP-liften en toprestaurants. Op de eigen website spreekt de Fed die beschuldigingen tegen.

Nog in 2021 werden de renovatiekosten geraamd op 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro), maar volgens nieuwe ramingen van de Fed wordt dat 2,5 miljard dollar.

Volgens Trump zijn de kostenoverschrijdingen bij de renovatie nog veel hoger dan de Fed beweert.

De hoge kosten zijn volgens de Fed het gevolg van oplopende personeels- en materiaalkosten, grote hoeveelheden asbest die moeten worden verwijderd en het aanbrengen van marmer.

Die laatste klus vloeit voort uit de regel dat overheidsgebouwen bij een renovatie ruimschoots moeten zijn voorzien van marmer. Die regel heeft Trump ingevoerd tijdens zijn vorige presidentstermijn.