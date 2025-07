Waarom de Gaza-deal alleen werkt als Hamas verdwijnt

Toch zijn delegaties van beide landen naar Qatar vertrokken om te onderhandelen. In de hoofdstad van het emiraatje spreken vertegenwoordigers van Hamas en Israël indirect met elkaar. Tijdens deze zogeheten proximity talks moeten ze het eens worden over de voorwaarden om een deal te sluiten.

Tijdens de zestig dagen gevechtspauze is het de bedoeling dat wordt onderhandeld over een definitief einde aan de oorlog. Hamas wil dat Trump daar persoonlijk garant voor staat.

Israël is volgens de Amerikaanse president akkoord met de voorwaarden, waarop ook Hamas afgelopen weekeinde voorzichtig positief reageerde. Niet alle details zijn bekend, maar duidelijk is wel dat het de bedoeling is dat de oorlog voor ten minste twee maanden wordt gestaakt.

Trump is ervan overtuigd dat deze week een akkoord kan worden bereikt over een staakt-het-vuren en vrijlating van een deel van de vijftig resterende gijzelaars, waarvan er nog twintig leven.

Volgens de Amerikaanse president spreekt hij met de Israëlische premier over diverse kwesties, waaronder een permanent akkoord over het atoomprogramma van Iran en misschien ook over uitbreiding van de Abraham-akkoorden. Maar het meest urgente thema is een mogelijke Gaza-deal.

Donald Trump ontvangt maandagavond Amerikaanse tijd voor de derde keer sinds zijn aantreden in januari Benjamin Netanyahu in het Witte Huis .

Door: Matthijs van Schie, coördinator en redacteur Buitenland

De Palestijnen in Gaza snakken naar een (voorlopig) einde aan de oorlog, de gijzelaars en hun naasten ook. Het leed is er al bijna twee jaar groot, met tienduizenden doden, grootschalige verwoesting en moeizaam verlopende voedselhulp. De laatste weken vallen bij chaotische taferelen rond voedseldistributiepunten dodelijke slachtoffers, door vuur van zowel Israël als Hamas.

Een staakt-het-vuren is dus zeer welkom. Ook voor Trump, die na het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran graag snel een nieuw succes wil toevoegen. Dat was hard nodig, omdat hij in Oekraïne vooralsnog niets voor elkaar krijgt en de eerste Gaza-deal al na tweeënhalve maand zag klappen. Die was al vanaf het begin gedoemd te mislukken, omdat nieuwe afspraken over vrijlating van gijzelaars en een vertrek van Hamas op de lange baan waren geschoven.

Risico op herhaling en nieuwe patstelling

Afgaande op de details die bekend zijn, bestaat het risico dat met de huidige voorwaarden het net zo zal gaan. Twee maanden staakt-het-vuren biedt voor de noodlijdende Palestijnen broodnodige verlichting, en ook de vrijlating van gijzelaars is uiteraard positief.

Maar omdat er net als in januari een open einderegeling op tafel ligt over het definitief stoppen van de oorlog en vrijlating van álle gijzelaars, is het moeilijk om te zien hoe het nu anders zou aflopen.

Terwijl Israël volhoudt dat het de oorlog alleen zal beëindigen als Hamas vertrekt, wil de terreurgroep daar ondanks enorme verliezen (zie verdere verdieping ‘Wat is er nog over van Hamas?’) niet aan. Zo dreigt opnieuw een patstelling.

Het slechtste scenario is dat Hamas zich tijdens twee maanden gevechtspauze opnieuw hergroepeert en opnieuw zijn intrekt neemt in delen van Gaza waar het nu is verjaagd. Dan zal Israël waarschijnlijk na twee maanden opnieuw de strijd hervatten, met nog meer doden en verwoesting tot gevolg.

Aftocht van Hamas als sleutel tot vrede

De enige oplossing die de oorlog écht kan beëindigen, is de aftocht van Hamas. Dan kunnen alle gijzelaars worden vrijgelaten en kan onder internationaal toezicht noodhulp worden toegelaten.

Met hulp van Arabische landen moet dan een plan worden gemaakt voor de wederopbouw en een toekomstig bestuur van Gaza. Zolang Hamas daarbij een prominente rol krijgt, is het wachten op een nieuwe gewelduitbarsting en een oorlog met Israël, zoals al zo vaak gebeurde sinds de terreurgroep in 2007 de macht greep.

Te hopen is daarom dat de bondgenoten van Hamas de terreurgroep ervan overtuigen de wapens neer te leggen. Druk op Qatar, dat de Hamas-leiders in het buitenland al jaren onderdak biedt, is daarvoor nodig. Trump zou zijn invloed moeten aanwenden om de bemiddelaars in Doha daartoe te dwingen.

Verantwoording Netanyahu hangt af van vertrek Hamas

Alleen in dit scenario is het realistisch om te verwachten dat in Israël een proces op gang komt waarin de rol van Netanyahu en zijn regering tegen het licht zal worden gehouden.

De premier heeft in eigen land een hoop uit te leggen over hoe 7 oktober kon gebeuren, en is bovendien verwikkeld in diverse rechtszaken die hem zijn politieke toekomst kunnen kosten. De buitenwereld wil dat hij verantwoording aflegt voor de harde manier waarop hij de oorlog voert in Gaza.

Maar zolang Hamas daar nog de scepter zwaait, kan Netanyahu daar onderuit komen en de oorlog blijven voortzetten – daartoe aangemoedigd door de radicale ministers Ben Gvir en Smotrich die heel Gaza willen veroveren.

Wie dat wil voorkomen, moet garanties eisen dat Hamas van het toneel verdwijnt. Gebeurt dat niet, dan blijft de situatie ook na bijna twee jaar uitzichtloos. Bovenal voor de Palestijnen zelf.