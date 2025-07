Trump doorziet eindelijk Poetins ‘bullshit’ en steunt Oekraïne: beter laat dan nooit

Trump uit zich de laatste weken ook steeds negatiever over de Russische president Vladimir Poetin, die hij maanden geleden nog geregeld complimenteerde of van goede wil achtte. De afgelopen dagen zei Trump onder meer dat Poetin hem ‘bekogelt met bullshit’ en dat hij ‘zeer teleurgesteld’ is dat de Russische president niet van plan lijkt zijn oorlog tegen Oekraïne te stoppen.

Ondanks de kortstondige wapenstop zijn de banden tussen de Verenigde Staten en Oekraïne sterk verbeterd ten opzichte van begin dit jaar. Tijdens de NAVO-top in Den Haag twee weken geleden toonde Trump veel meer begrip voor de Oekraïense situatie dan voorheen en sprak hij met Zelensky over de mogelijkheid om meer luchtafweer te leveren en samen drones te produceren.

Vorige week onderbrak het Pentagon nog een wapenleverantie aan Oekraïne, volgens het Witte Huis omdat het de eigen wapenvoorraden wilde inventariseren. Trump was niet door minister van Defensie Pete Hegseth geïnformeerd over dat besluit.

Door: Matthijs van Schie, redacteur & coördinator Buitenland

Beter laat dan nooit, kun je zeggen over Trumps draai inzake de Oekraïne-oorlog. Lang dacht hij Poetin via vleiende woorden en eenzijdige concessies van Oekraïne aan de onderhandelingstafel te kunnen krijgen voor een vredesdeal.

Maar een klein halfjaar na zijn aantreden ziet de Amerikaanse president eindelijk in dat die strategie niet werkt. In steeds fellere bewoordingen trekt hij de conclusie die de Oekraïners al jaren bekend is: dat de Russische president helemaal niet uit is op vrede.

Hoe Zelensky Trump langzaam aan zijn kant kreeg

Trumps relatie met Volodymyr Zelensky ontwikkelt zich juist in tegengestelde richting. Na de pijnlijke ruzie in het Witte Huis, waarop Washington zelfs even alle wapenleveringen stilzette, bleef de Oekraïense president bewonderenswaardig nederig. Zelfs nadat Trump hem schoffeerde met de bizarre verwijten dat hij een dictator zou zijn en de oorlog zou zijn begonnen.

Terwijl Poetin maar doorging met aanvallen, toonde Zelensky zijn goede wil door alle Amerikaanse voorwaarden voor een staakt-het-vuren te accepteren en dankbaarheid te betuigen voor Trumps bemiddelingspogingen. Zo wist de Oekraïense president zijn Amerikaanse ambtsgenoot langzaam maar zeker meer aan zijn kant te krijgen. Het begin mei gesloten mineralenakkoord was daarvan het eerste tastbare bewijs.

Witte Huis belooft Patriots, Trump steunt strengere sancties

Maar om die economische deal te kunnen handhaven, moet Oekraïne allereerst militair overeind blijven. Hoopgevend is daarom dat het Witte Huis defensieve wapens gaat leveren om Oekraïne te beschermen tegen het spervuur aan Russische luchtaanvallen. Zelensky heeft dringend behoefte aan meer Patriot-raketsystemen.

Positief zijn ook de berichten van nieuwswebsite Politico dat Trump een wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat lijkt te steunen voor strengere sancties tegen Rusland en landen die de invasie van Oekraïne mede financieren. Vorige maand zei de Amerikaanse president nog dat hij zo’n wet ‘erg streng’ vond en er nog niet naar had gekeken.

Zo lijkt het erop dat Trump langzaam meer inzicht krijgt in de oorlog in Oekraïne. Maar gezien de grilligheid van de Amerikaanse president – en anders wel die van zijn niet voor het eerst blunderende defensieminister Pete Hegseth, die blijkbaar zonder overleg wapenleveranties stilzette – is dat voor Europese landen zeker geen reden om achterover te leunen. Temeer omdat Trump huiverig is om offensieve wapens te sturen.

Daar ligt een schone taak voor Europa. Vooral voor de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Hij twijfelt nog altijd over de levering van Taurus-kruisraketten aan Oekraïne, waarvan hij vóór zijn verkiezingen nog zo’n groot voorstander was.

Europa zoekt eensgezindheid om Oekraïne te steunen

Wellicht kunnen Keir Starmer en Emmanuel Macron, de leiders van Europa’s twee sterkste militaire landen, hem de komende dagen overtuigen dat eindelijk te doen. De Britse premier en de Franse president leiden donderdag 10 en vrijdag 11 juli gesprekken tussen Europese regeringsleiders over steun aan de defensie van Oekraïne.

Hopelijk kunnen zij een vuist maken en het Oekraïense leger helpen de strijd om lijfsbehoud vol te houden. Want, zoals Trump nu gelukkig ook beseft, Rusland zal niet zomaar stoppen.