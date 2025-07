Slachting in Syrië lijkt voorkomen: Druzen zullen Israël dankbaar zijn

In totaal zouden zeker driehonderd mensen zijn omgekomen, onder wie tientallen Druzische burgers. Tienduizenden Druzen sloegen op de vlucht.

Om de opmars van Al-Sharaa’s regeringstroepen en aanverwante (jihadistische) milities te stuiten en de Druzische minderheid te beschermen, voerde de Israëlische luchtmacht sinds dinsdag 15 juli aanvallen uit op militaire doelen van het Syrische leger. Daarbij zijn vijftien Syrische militairen en defensiemedewerkers gedood, volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Na dagen van geweld in Zuid- Syrië is woensdagavond 16 juli een wapenstilstand gesloten op aandringen van de Verenigde Staten . Dat meldde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio .

Door: Matthijs van Schie, redacteur en coördinator Buitenland

Het Midden-Oosten lijkt soms op een spelletje whack-a-mole: als op de ene plek een conflict wordt gesust — zoals vorige maand in Iran — laait elders alweer een nieuw conflict op. Deze keer was dat Syrië.

Critici zien de Israëlische luchtaanvallen van de afgelopen dagen als de zoveelste ‘escalatie’ van de Joodse staat. Overspeelt die zijn hand niet met nieuwe bombardementen? Hoe logisch die vraag ook is, binnen de Druzische minderheid zal een heel ander sentiment leven.

Dat veel Druzen bang zijn voor de regeringstroepen van Al-Sharaa is begrijpelijk. Deze troepen en gelieerde milities — waaronder ook jihadistische rebellengroepen die voorheen actief waren voor Al-Nusra en eerder Al-Qa’ida — veroorzaakten in maart al een bloedbad onder alawieten. De recente opmars van Al-Sharaa’s troepen riep herinneringen op aan dat geweld.

De gruwelijkheden en vernederingen in Sweida laten zien dat het niet alleen ging om ordehandhaving, maar om doelgericht geweld tegen de Druzen, die door het regime worden gezien als afvallige moslims.

Waarom greep Israël in?

Israël zegt dat het de Druzen in Syrië te hulp is geschoten uit solidariteit met de Druzische gemeenschap in eigen land. Maar het heeft ook strategische motieven: Israël wil voorkomen dat Zuid-Syrië volledig onder controle komt van Al-Sharaa’s leger, met daarin ook jihadisten die actief waren bij Al-Nusra en Al-Qa’ida.

Sommige leiders van Al-Sharaa’s groepering HTS riepen in december nog op tot de verovering van Jeruzalem. Israël vreest een scenario als in Zuid-Libanon, waar Hezbollah al decennia een dreiging vormt. Een sterke, bevriende Druzische minderheid in Zuid-Syrië kan voor Israël een buffer vormen tegen vijandige groeperingen.

Troepen Al-Sharaa pleegden eerder al geweld tegen minderheden

Gezien eerder geweld tegen minderheden, dat bij de val van Bashar al-Assad al werd gevreesd, zijn er goede redenen om Al-Sharaa en zijn regering niet zomaar als bondgenoot te zien. Hoewel sommigen in het Westen de nieuwe president als ‘gematigde’ gesprekspartner bestempelen, is het geweld rond Sweida niet de eerste keer dat zijn troepen zich misdragen tegenover minderheden.

Al-Sharaa spreekt in het openbaar wel over bescherming van minderheden, ook nu. Maar steeds blijkt tot dusver dat hij in elk geval weinig moeite doet om gewelddadigheden door zijn troepen de kop in te drukken.

De Israëlische luchtaanvallen, in combinatie met druk uit Washington, hebben een krachtig signaal gegeven aan Al-Sharaa om zijn troepen in toom te houden. Dat de Syrische regering zich zo snel bereid toonde haar leger terug te trekken, onderstreept bovendien het grote militaire overwicht dat Israël in de regio heeft opgebouwd.

Staakt-het-vuren is bemoedigend, maar broos

Het staakt-het-vuren van woensdagavond is bemoedigend, maar broos. In de het Midden-Oosten betekent zo’n wapenstilstand vaak niet meer dan een tijdelijke pauze tussen het vechten door.

De confrontatie zal de relatie tussen Israël en het Syrische regime verder onder druk zetten. Enkele weken geleden deden nog geruchten de ronde dat Al-Sharaa aansluiting zocht bij de Abraham-akkoorden — een grote wens van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar de vraag is wel of normalisatie tussen Israël en Syrië na deze confrontatie nog mogelijk is.

Voor de Druzen is er nog een reden tot zorg. Veel regeringsgezinde Syriërs zullen de minderheid meer dan voorheen wantrouwen vanwege de bescherming die zij van Israël kreeg. Toch zal bij hen nu de opluchting en dankbaarheid overheersen dat een dreigende massaslachting, zoals eerder onder de alawieten, dit keer is voorkomen.