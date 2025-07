Betekent het nieuwe regime de genadeklap voor Syrische christenen?

Bronnen: Institute for the Study of War, Tweede Kamer

Een bomaanslag in Damascus heeft de zorgen aangewakkerd over het lot van christenen en andere minderheden in Syrië. Een zelfmoordterrorist opende op 22 juni het vuur op bezoekers van een Grieks-orthodoxe kerk en blies vervolgens zichzelf op. De terreurdaad eiste 25 levens.

De Syrische autoriteiten wezen direct naar terreurgroep Islamitische Staat (IS), al eiste het relatief onbekende soennitisch-jihadistische Saraya Ansar Al-Sunna niet veel later de aanslag op de Sint-Eliaskerk op. Volgens de denktank Institute for the Study of War is deze militante organisatie nauw verwant aan IS, en heeft ze het voorzien op sjiieten, alawieten, druzen en christenen.

Grote zorgen onder Syrische christenen in Nederland

De nieuwe Syrische president Ahmed al-Sharaa, wiens HTS-beweging eind 2024 aan de macht kwam, verklaarde bij zijn aantreden zich te zullen inspannen voor de bescherming van minderheden. Maar al in maart werden volgens schattingen meer dan duizend alawieten vermoord door aanhangers van het nieuwe regime. De slachtoffers behoorden tot dezelfde geloofsgroep als de door HTS verdreven oud-president Bashar al-Assad.

En nu dus de aanslag op kerkgangers in Damascus. Het opgelaaide geweld zorgt voor grote onrust onder christenen binnen en buiten Syrië. Zij vrezen dat de situatie van religieuze minderheden verder is verslechterd sinds de val van Assad.

In Nederland roepen Tweede Kamerleden van ChristenUnie, NSC en SGP het kabinet in een motie op de gevaren te erkennen die christelijke asielzoekers uit Syrië ondervinden in hun land van herkomst. En in Enschede organiseerden Aramese christenen zondag 29 juni een stille tocht om aandacht te vragen voor het lot van hun geloofsgenoten in Syrië.