Schoof blundert over Israëlische gijzelaars

In de brief benadrukt Veldkamp ook dat Hamas de Israëlische gijzelaars moet vrijlaten en de wapens moet opgeven. Voor de terreurgroep is volgens hem geen plaats in de toekomst van Gaza.

Schoof schrijft op X dat hij Herzog liet weten dat Nederland tot sancties overgaat, zowel nationaal als in EU-verband, als de Europese Commissie vandaag, dinsdag 29 juli, oordeelt dat Israël de afspraken over het toelaten van humanitaire hulp niet nakomt.

Premier Dick Schoof overlegde maandag 28 juli met de vicepremiers en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de humanitaire crisis in Gaza. Na afloop belde hij met de Israëlische president Isaac Herzog.

Door: Matthijs van Schie, redacteur & coördinator Buitenland

Gezien de schrijnende voedselsituatie in Gaza en de groeiende wereldwijde zorgen daarover, is het begrijpelijk dat het kabinet druk wil uitoefenen op Israël om de voedselhulp aan de Palestijnen op te voeren en te verbeteren.

Meest in het oog springt het inreisverbod voor de Israëlische ministers Smotrich en Ben-Gvir. Deze radicale orthodox-religieuze politici riepen eerder op tot verhongering en verwoesting van Gaza en wekken alom weerzin op.

Zo’n maatregel is vooral symbolisch: Smotrich en Ben-Gvir hadden vermoedelijk toch geen reisplannen naar Nederland en nemen geen oorlogsbesluiten.

Premier Netanyahu informeerde hen bijvoorbeeld pas achteraf over het besluit om dagelijks gevechtspauzes in te stellen en extra hulpcorridors te openen. Toch is goed te begrijpen dat Nederland met zo’n inreisverbod wil aangeven dat hun extreme uitingen onacceptabel zijn.

Kritiek Israëlische president Herzog op Schoof, die op X zwijgt over gijzelaars

Ook het besluit om de Israëlische ambassadeur te ontbieden en te wijzen op de noodzaak van meer hulp ligt voor de hand. Al is de timing curieus: Israël had enkele dagen daarvoor juist een flinke opschaling van de hulpverlening in gang gezet.

Dat Nederland niet de moeite neemt die resultaten af te wachten, tekent de verslechterende diplomatieke relatie met Israël.

De pijnlijke, openlijke kritiek van de Israëlische president Herzog op premier Schoof onderstreept dat alleen maar. Herzog schreef dat Schoofs bericht op X ‘de geest en details’ van hun gesprek niet goed weergaf, en merkte terecht op dat Schoof in zijn verklaring niets meldt over de gijzelaars die Hamas nog altijd vasthoudt.

Veldkamp schrijft in brief wel over vertrek Hamas en vrijlating gijzelaars

Dat is vreemd, omdat minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) dat wel deed. In zijn brief aan de Tweede Kamer van maandag 28 juli schreef hij dat Hamas de gijzelaars direct moet vrijlaten, de wapens moet neerleggen en geen rol heeft in de toekomstige inrichting van de Gazastrook. Verstandige taal.

Het is onbegrijpelijk dat Schoof in zijn bericht op X – dat anders dan een Kamerbrief wél wereldwijd wordt gelezen – verzuimde dit onderdeel van het kabinetsstandpunt te benadrukken.

Het zou voor betere diplomatieke betrekkingen zorgen met Israël, waardoor de regering-Netanyahu bij legitieme kritiek op de oorlogsvoering en hulpverlening in Gaza geen verwijt van eenzijdigheid kan maken.

Blijven benadrukken dat vrijlating van gijzelaars en ontwapening van Hamas noodzakelijke voorwaarden zijn voor een eventuele staakt-het-vurendeal, helpt ook bij het opvoeren van de internationale druk op de terreurgroep.

Alleen als Hamas verdwijnt, kan zo’n akkoord een permanent einde betekenen aan de oorlog in Gaza, in plaats van alleen een gevechtspauze.

Na internationale oproep aan Israël stelde Hamas nieuwe eisen staakt-het-vuren

Dat daartoe sinds 7 oktober 2023 niet veel harder en luider is opgeroepen, heeft Hamas’ onderhandelingspositie versterkt. Zo bleek vorige week opnieuw in Qatar. Bemiddelaars bij de gesprekken in Doha meldden wekenlang dat een akkoord over een staakt-het-vuren, vrijlating van gijzelaars en meer humanitaire hulp steeds dichterbij kwam.

Maar toen riepen 28 landen – waaronder Nederland – Israël op de oorlog en het omstreden voedselhulpsysteem te stoppen in een verklaring waarin het lot van de gijzelaars diep was weggestopt.

Twee dagen later meldden bemiddelaars uit Qatar en Egypte dat Hamas plots met nieuwe, ‘onacceptabele’ eisen kwamen. Daarmee kwam het proces in een impasse en zo duren de oorlog en het lijden voort.

Groeiende kritiek op Israël begrijpelijk, ook diplomatiek offensief tegen Hamas nodig

Hamas, geheel in lijn met zijn cynische pr-strategie, kijkt tevreden toe hoe de internationale kritiek op Israël groeit naarmate het lijden in Gaza toeneemt. Gezien de hartverscheurende beelden is dat begrijpelijk.

Maar wie wil helpen die ellende te stoppen, voert naast druk op Israël ook een veel krachtiger diplomatiek offensief tegen Hamas – vooral via druk op Qatar, dat als een van de weinige landen invloed heeft op de leiders van de terreurgroep.

Want uiteindelijk is hun overgave de sleutel tot het beëindigen van deze vreselijke oorlog.