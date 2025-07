Is Hoekstra’s klimaatdoel nog wel haalbaar, nu enthousiasme in EU afneemt?

Terwijl Brussel vandaag puft en zucht onder een schroeiende zon, presenteerde de Europese Commissie een ambitieus klimaatplan om opwarming tegen te gaan: 90 procent minder uitstoot in 2040. Doel is dat de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad.

Niet onverwacht, wel controversieel, is het idee dat de uitstoot van broeikasgassen al in 2040 met 90 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 dient de hele Europese Unie klimaatneutraal (netto nul) te zijn. Het andere vastgelegde reductiedoel van de Green Deal is dat de EU in 2030 op 55 procent moet zitten.

Het nieuwe tussentijdse doel komt uit de koker van Europees klimaat-Commissaris Wopke Hoekstra (CDA). Nieuw is dat landen 3 procent van de CO2-reductie buiten de EU mogen verwezenlijken als in 2036 blijkt dat ze het klimaatdoel niet gaan halen. Ook wil Hoekstra minder strikt kijken naar doelen binnen sectoren en CO2-afvang meetellen.

Hij zou het plan snel willen doordrukken om in november goede sier te maken tijdens de VN-klimaattop in Brazilië. Ursula von der Leyen zegde het percentage eerder al toe aan de linkse en groene partijen in het Europees Parlement. Zo won ze de benodigde politieke steun voor haar herbenoeming als voorzitter van de Europese Commissie.

Enthousiasme voor ambitieuze klimaatplannen bekoeld

Het is de vraag of Hoekstra’s plan het gaan halen. In de EU-landen en in het Europees Parlement is het groene enthousiasme aardig bekoeld. Zo’n tweederde van de landen (de ‘gekwalificeerde meerderheid’) en een meerderheid van het parlement moeten ermee akkoord gaan. Veel regeringen zijn bang voor kiezers die niet willen betalen voor maatregelen om de uitstoot te verminderen.

In het Europees Parlement stelt de grootste partij, de EVP, zich steeds terughoudender op als het gaat om klimaat en natuur. De christen-democraten kunnen ook over rechts een meerderheid halen. Saillant: de EVP is de partij van Hoekstra en Von der Leyen.

Hoekstra zei tijdens de presentatie van het nieuwe klimaatdoel dat hij inziet dat er wereldwijd veel op het spel staat: ‘Gespannen geopolitieke verhoudingen, veiligheid die onder druk staat, en daarbovenop een trage groei in de EU-lidstaten. Sommigen vragen zich misschien af waarom we dit doen terwijl er zoveel andere dingen gaande zijn. We doen het omdat het logisch is – om economische, veiligheids- en geopolitieke redenen – om op koers te blijven wat betreft het klimaat. Het gaat om het beschermen van mensen tegen extreme weersomstandigheden en de opwarming van de aarde.’