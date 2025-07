De handelsoorlog is vermeden. Maar tegen welke prijs?

Bronnen: ANP, Europese Commissie

Duidelijk is wel dat de EU zich met deze overeenkomst verplicht om de komende jaren voor 750 miljard dollar (644 miljard euro) aan strategische goederen, voornamelijk energie, in te kopen.

De EU is bovendien nog te afhankelijk van de Verenigde Staten en China. Industriepolitiek, zoals bijvoorbeeld de Clean Industrial Deal, staat nog in de kinderschoenen. De EU moet werken aan strategische autonomie, voordat het zich harder kan opstellen richting handelspartners.

Dat had niet alleen beide landen, maar de volledige wereldeconomie grote schade berokkend. Zeer onwenselijk op een moment dat Europese landen hun begroting opschroeven met investeringen in defensie, infrastructuur en verduurzaming.

Uiteraard had de EU ook Trump pijn kunnen doen. De lidstaten waren akkoord over verhoogde importheffingen op Amerikaanse goederen. Daaronder vliegtuigen, auto’s en medische apparatuur.

De reacties van politici verschillen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is opgelucht dat een handelsoorlog is vermeden en noemt daarbij specifiek de autosector. Ook demissionair minister-president Schoof prijst de Europese Commissie.

Dat wil niet zeggen dat de overeenkomst niet pijnlijk is. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en branchevereniging FME zien een enorme impact voor het bedrijfsleven. De Duitse BGA, die opkomt voor exporteurs, spreekt van ‘een pijnlijk compromis, dat ondernemers bedreigt in hun voortbestaan’.

De opluchting bij de Europese Commissie is groot nu het rampscenario, een importheffing van 30 procent, is vermeden.

De komende tijd moet meer duidelijk worden over de details van de handelsovereenkomst. Richting pers waren Trump en Von der Leyen niet in al hun antwoorden eenduidig.

Commissievoorzitter Von der Leyen zegt op de website van de Europese Commissie dat de overeenkomst een startpunt is voor verdere gesprekken. Het biedt volgens haar een raamwerk, van waaruit de Europese Unie en de Verenigde Staten verder kunnen werken aan hun onderlinge handel.

Maroš Šefčovič, de Eurocommissaris voor handel, vergezelde Von der Leyen bij de onderhandelingen. Hij spreekt over hernieuwde stabiliteit, die de overeenkomst brengt. Ook opent de overeenkomst de deur naar verdere strategische samenwerking.

Reacties verdeeld: winst voor Trump of knieval van Europa?

Op de website van het Witte Huis ontbreekt vooralsnog commentaar over de overeenkomst.

Internationale media verschillen in hun visie over de uitkomst van de gesprekken. Zo ziet de BBC Trump als ‘winnaar’, maar de Amerikaanse consument als ‘verliezer’.

De Financial Times zegt dat de EU bezweken is onder de druk, terwijl de The Wall Street Journal juist kritiek uit op Trump. Volgens commentaar van ING Research staat er nog niets op papier en moeten we afwachten hoe de deal in de praktijk uitpakt.