Waarom Gaza-berichtgeving zo moeilijk te vertrouwen is

Bron: ABC News

Dinsdag 3 juni maakte het Hamas-gezondheidsministerie in Gaza opnieuw melding van een incident bij het distributiepunt in Rafah, waarbij 27 hulpzoekenden zouden zijn gedood door Israëlisch vuur. Het Israëlische leger (IDF) erkende ditmaal te hebben geschoten. Alleen verklaarde de IDF dit niet bij (de weg naar) het hulppunt te hebben gedaan, maar zo’n 500 meter daarvandaan.

Israël en de GHF ontkenden dat er zondag door Israëlische soldaten is geschoten bij het voedselhulppunt. Twee dagen later rectificeerden zowel de BBC als The Washington Post hun eerdere berichtgeving.

Zondagochtend 1 juni berichtten veel binnen- en buitenlandse media over een Israëlische aanval op Gazanen bij een voedselhulppunt van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Rafah, Zuid-Gaza. Het dodental, variërend van 15 tot 31, werd gedurende de dag diverse keren naar boven en naar beneden bijgesteld.

Bronnen: X, BBC, CNN

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

In een oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, luidt het gezegde. Tijdens de oorlog in Gaza is dit al vaak bewaarheid. De conflicterende verklaringen over de gebeurtenissen bij het voedselhulppunt in Rafah zijn de nieuwste in een lange reeks van verklaringen die haaks op elkaar staan.

Veel berichten over Gaza-oorlog bleken achteraf onzin

Bij zulke botsende lezingen is de waarheid moeilijk te achterhalen. Maar gedurende de oorlog zijn, naast het immense échte leed, ook genoeg schokkende berichten verschenen die achteraf volledig onwaar bleken. Zoals de claim dat Hamas in Israël tientallen baby’s had onthoofd op 7 oktober, en de vermeende orgaanroof van Gazanen door Israëlische soldaten.

Twee weken geleden zei VN-chef humanitaire zaken Tom Fletcher dat 14.000 baby’s in Gaza binnen 48 uur zouden sterven, een bewering die hij kort daarop moest intrekken omdat die onjuist was.

Wellicht het bekendste voorbeeld van voorbarige berichtgeving is de vermeende Israëlische luchtaanval op het Al-Ahli ziekenhuis, die zo’n vijfhonderd doden zou hebben veroorzaakt. Later bleek het te gaan om een afgeslagen raket uit Gaza zelf, met enkele tientallen doden tot gevolg.

Zulke wreedheidspropaganda is in oorlogen een beproefde methode om de tegenstander in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij zijn feiten ondergeschikt aan het bespelen van de publieke opinie. Onafhankelijke media zouden daarom terughoudend moeten zijn in het publiceren ervan voordat de juistheid is geverifieerd.

Hamas is geen betrouwbare bron

Hoewel beide partijen in de Gaza-oorlog zich aan propaganda schuldig maken, nemen gevestigde media beweringen van de Hamas-autoriteiten vaak sneller en met minder voorbehoud over dan die van Israël.

Critici van Israël zullen zeggen dat dit onvermijdelijk is omdat Israël journalisten geen vrije toegang tot Gaza biedt. Die kritiek is legitiem. Tegelijk ontslaat dat media niet van hun verantwoordelijkheid om de motieven van hun bronnen, vooral het Hamas-gezondheidsministerie, in ogenschouw te nemen.

Extra ingewikkeld is dat lokale bronnen die op het oog onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld van de Verenigde Naties en hulporganisaties, meestal opereren bij de gratie van Hamas. Dat rekent meedogenloos af met dissidenten en ‘collaborateurs’ in de Gazastrook.

Hulporganisaties ter plaatse zullen uit veiligheidsoverwegingen dus niet snel verklaringen afleggen die Hamas tegenspreken. Denk aan VN-organisatie UNRWA, die al in oktober 2023 een X-bericht verwijderde waarin Hamas werd beschuldigd van het stelen van humanitaire hulp.

Kunnen claims van Israël dan wél zomaar worden vertrouwd? Uiteraard niet. Het land heeft er belang bij zijn optreden te rechtvaardigen en eigen fouten en misdaden onder het tapijt te vegen. Denk aan de veertien door Israëlische soldaten doodgeschoten hulpverleners, die met ambulance en al werden begraven. Israël ontkende dit lang, en bekende in maart pas schuld onder grote internationale druk.

Zorgvuldigheid en scepsis nodig in omgang met álle bronnen

Het onderstreept de noodzaak om wantrouwend te zijn bij verklaringen van de strijdende partijen in de oorlog. Maar terwijl de scepsis tegenover Israël groot is, worden Hamas-claims geregeld zonder voorbehoud doorgeplaatst.

Een goed voorbeeld is de rectificatie van The Washington Post. De krant kwam dinsdag terug op het artikel van zondag waarin direct Israël werd aangewezen als schuldige, op basis van ‘gezondheidsofficials’ (lees: het Hamas-ministerie).

De publieke rectificatie valt te prijzen, maar dergelijke voorbarige berichtgeving wordt meestal niet zo prominent rechtgezet. Zo kunnen Hamas-claims soms urenlang onweersproken miljoenen lezers bereiken voordat hoor en wederhoor is gepleegd. Dat is ook Israël te verwijten, dat geregeld traag reageert en onvolledige of zelfs onjuiste verklaringen geeft.

De Rafah-voedselhulpincidenten bewijzen hoe dicht de ‘oorlogsmist’ (fog of war) voor journalisten is. Dat maakt het ongekend moeilijk om te midden van alle beeldvorming de naakte feiten te achterhalen. Juist daarom is in de omgang met álle bronnen grote zorgvuldigheid en gezonde scepsis noodzakelijk.