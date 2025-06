Van zeeblind naar oceaanbewust: VN-top zet voorzichtig koers naar bescherming

Bron: United Nations Ocean Conference, The Guardian, Reuters

Deze week speelde zich in Nice de derde Oceaanconferentie van de Verenigde Naties (UNOC3) af, die de regeringen van Frankrijk en Costa Rica gezamenlijk organiseerden. Op deze top bespraken VN-lidstaten de bescherming van de oceanen.

De bijeenkomst bracht wereldleiders, wetenschappers, vertegenwoordigers van de private sector, het maatschappelijk middenveld, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen samen.

Het thema van de derde oceaanconferentie was ‘sneller in actie komen en samen werken aan het behoud en het duurzaam gebruik van de oceaan’.

De oceaan staat onder toenemende druk door menselijke activiteit en klimaatverandering, met recordtemperaturen die het zeeleven ernstig aantasten. Bedreigingen als vervuiling, overbevissing, diepzeemijnbouw en het verlies van biodiversiteit brengen mariene ecosystemen aan de rand van de afgrond.

Steeds meer steun voor wereldwijd oceaanverdrag

Centraal op de conferentie stond het zogenoemde BBNJ-verdrag, de afkorting van Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Dit verdrag moet de doelstelling realiseren dat 30 procent van de internationale wateren (die buiten nationale jurisdictie vallen) tegen 2030 beschermd is. Op dit moment is nog geen 3 procent van de oceaan effectief beschermd tegen destructieve activiteiten.

Vóór de VN-top hadden ruim dertig landen het BBNJ-verdrag ondertekend. Minstens zestig VN-lidstaten moeten het ratificeren voor het in werking kan treden. Volgens de Franse president Emmanuel Macron hebben tijdens de conferentie genoeg landen ratificatie toegezegd, zodat de teller voor het einde van 2025 op zestig komt te staan.

Voorafgaand aan de VN-top ging de natuurdocumentaire Ocean with David Attenborough in première. Hierin roept de Britse bioloog regeringen op om in actie te komen en het BBNJ-verdrag te ratificeren, en benadrukt hij de potentie van dit akkoord om een aanzienlijk deel van de wereldzeeën te beschermen.