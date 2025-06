Trump beloofde ‘gouden eeuw’ voor Amerikaanse economie, maar nu dreigt stagflatie

Bronnen: OECD, Wereldbank, IMF, Bloomberg, US Bureau of Labor Statistics

President Donald Trump kondigde bij zijn aantreden een ‘gouden eeuw’ aan voor de Verenigde Staten. Maar zijn beleid lijkt de Amerikaanse economie vooral te vertragen, zo blijkt uit groeiramingen. Tegelijk loopt de inflatie op.

De Wereldbank voorspelde vorig jaar nog 2,3 procent economische groei voor de Verenigde Staten in 2025. Dat is deze week aangepast naar 1,4 procent. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben hun Amerikaanse groeiprognoses recentelijk verlaagd.

Een procentpunt minder economische groei betekent voor de Amerikanen naar schatting een kleine 300 miljard dollar minder aan toegevoegde waarde.

Amerikaanse economie stokt: fors minder nieuwe banen en groeiende inflatie

De groeivertraging heeft ook invloed op het aantal nieuwe banen. In de eerste vijf maanden van 2025 werden in de Verenigde Staten 619.000 banen gecreëerd, fors minder dan in dezelfde periode vorig jaar (898.000).

Terwijl de economie vertraagt, nemen de zorgen over inflatie toe. Die kwam op jaarbasis in mei uit op 2,4 procent. Dat is maar heel licht hoger dan in april (2,3 procent). Maar de vrees is dat de inflatie, als gevolg van de importheffingen van Trump, later dit jaar flink stijgt. Over heel 2025 komt deze in de raming van het IMF uit op 3 procent, en bij de Wereldbank en OESO zelfs nog iets hoger.

Bij een combinatie van trage economische groei of stilstand en hoge inflatie spreken economen van stagflatie.