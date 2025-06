Conservatieve Nawrocki wordt president: wat betekent dat voor Polen én de EU?

In Polen heeft de premier de meeste beslissingsbevoegdheden, maar de president heeft wel een vetorecht om wetten te blokkeren. Het parlement kan zo’n veto weer verwerpen bij een drievijfde meerderheid. Met zijn veto’s kan de Poolse president vooral invloed uitoefenen op buitenlandse zaken en defensie.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

De nipte winst van Nawrocki is een tegenvaller voor Donald Tusk. In eigen land geldt de christen-democratische premier als liberaal, onder meer omdat hij minder strenge abortuswetgeving wil en de onder vorige PiS-regering sterk gepolitiseerde rechtspraak wil hervormen. Met Nawrocki als president zal Tusk het lastiger krijgen om daarin voortgang te boeken.

In Brussel verandert op het eerste gezicht niet veel: daar blijft de ervaren oud-voorzitter van de Europese Raad Tusk Polen vertegenwoordigen. Wel zal de premier in eigen land moeilijker pro-EU-beleid kunnen voeren, doordat Nawrocki te boek staat als eurosceptisch. De conservatieve nationalist verwerpt ambitieus Brussels klimaatbeleid en verzet zich tegen EU-plannen voor een verdeling van asielzoekers over de lidstaten.

Hoewel ook Tusk – die het tegenhouden van ongecontroleerde migratie noodzakelijk noemde voor ‘het overleven van de westerse samenleving’ – strenger asielbeleid wil, is Nawrocki daarin pas echt een hardliner. ‘We hebben deportatiecentra nodig voor illegale migranten, geen centra voor hun integratie,’ zei hij tijdens de campagne.

Wat betekent de winst van Nawrocki voor Oekraïne?

Polen zal ook onder Nawrocki Oekraïne blijven steunen. Sinds de Russische invasie in dat land is Polen, dat zo’n 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen, een van de belangrijkste bondgenoten van Kyiv. Nawrocki wil daar niet aan tornen, en is het met Tusk eens dat forse defensie-investeringen nodig zijn tegen Russische dreiging.

Wel is Nawrocki tegen Oekraïens lidmaatschap van de NAVO of de EU, omdat hij vreest dat dit zal leiden tot een groter conflict met Rusland. Trzaskowski noemde NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne juist essentieel voor de veiligheid van Polen.

Wat de winst van Nawrocki betekent voor de regering-Tusk

Nawrocki’s standpunt ligt daarmee dichter bij de visie van Donald Trump. De conservatieve nationalist geldt ook als bewonderaar van de Amerikaanse president, en wordt gesteund door het Witte Huis. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Kristi Noem sprak vorige week op de conservatieve internationale conferentie CPAC in Polen nog haar steun uit voor Nawrocki.

Al met al maakt Nawrocki’s winst het voor premier Tusk lastiger. Zijn regering, die al weinig voor elkaar kreeg tijdens het presidentschap van Duda, werd in een peiling van afgelopen week slechts door 32 procent van de Polen gesteund, tegenover 44 procent die negatief oordeelt. Die verhouding zal door deze verkiezingsuitslag niet snel omslaan.