Waarom Israël juist nu Iran aanvalt

Sinds twee maanden onderhandelen de Verenigde Staten en Iran over het Iraanse nucleaire programma, vooralsnog zonder succes. De regering-Trump eist de volledige ontmanteling van het nucleaire programma, maar het ayatollah-regime in Teheran weigert dat.

Volgens de eerste berichten is generaal-majoor Hussein Salami gedood, de hoogste commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Onder de slachtoffers is ook Mohammed Bagheri, stafchef van het Iraanse leger.

Doelwit was onder meer Natanz, een van twee ondergrondse Iraanse nucleaire installaties. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de verrijkingsfaciliteit in Natanz diverse keren is getroffen.

Israël heeft in de vroege ochtend van vrijdag 13 juni met ruim tweehonderd gevechtsvliegtuigen verscheidene reeksen luchtaanvallen uitgevoerd op nucleaire en militaire faciliteiten in Iran.

Door: Matthijs van Schie, coördinator en redacteur Wereld

Deze aanval hing de afgelopen dagen al in de lucht, zoals donderdag al bleek uit de evacuatie van Amerikaanse diplomaten uit onder meer Irak. De krant The Wall Street Journal schreef gisteren nog dat een aanval zich mogelijk op zondag 15 juni zou afspelen. In dat licht is dit vroege moment een verrassing.

Maar dat er Israëlische aanvallen op Irans atoomfaciliteiten zouden komen, was al tijden onvermijdelijk. De onderhandelingen tussen Washington en Teheran om tot een akkoord te komen over de vrijwillige ontmanteling van Irans nucleaire programma zaten muurvast.

Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump, die gelooft dat hij elke deal kan sluiten, zei eerder deze week nog ‘minder vertrouwen’ te hebben dat Iran vrijwillig zou stoppen met de verrijking van uranium.

Het ideologische doel achter Irans nucleaire ambitie

De ayatollahs waren daartoe nooit bereid. De fundamentalistische islamitische republiek ziet een atoomwapen als de weg naar wat zij ziet als de ultieme religieuze opdracht: de vernietiging van de Joodse staat. Al jaren spreekt Khamenei openlijk over de noodzaak van de verdwijning van ‘het zionistische kankergezwel’.

Zeker na de bevestiging van het Internationaal Atoomagentschap dat Teheran zijn non-proliferatieverplichtingen niet nakwam en dicht bij de ontwikkeling van nucleaire bommen is, zal Israël hebben gevoeld dat het niet langer kon wachten voordat het te laat zou zijn.

Israëlische aanval slaat diepe wonden in Iraanse leiding

Op basis van de eerste berichten is de Israëlische aanval zeer succesvol. Volgens diverse bronnen is de diep ondergrondse nucleaire faciliteit in Natanz zwaar beschadigd of zelfs ‘volledig vernietigd‘.

Ook voltreffers zijn de uitschakeling van de opperbevelhebber van Irans elitekorps IRGC Salami en die van legerleider Bagheri, na ayatollah Khamenei de hoogste commandant van heel Iran. Een vernietigende klap voor de islamitische republiek.

Israël testte maandenlang de Iraanse verdediging

Ongetwijfeld heeft Israël die jarenlang voorbereid. De zeer terughoudende reacties op de twee grootschalige Iraanse drone- en raketaanvallen in april en oktober vorig jaar lijken dan ook vooral bedoeld te zijn geweest om de staat van de Iraanse luchtafweer te testen.

Volgens de Amerikaanse website Axios gingen aan de luchtaanvallen geheime sabotageacties diep in Iran tegen de luchtverdediging vooraf. Een nieuw huzarenstukje van Israëls buitenlandse inlichtingendienst Mossad.

Vrijdagochtend verschenen nog meer verbluffende details over de operatie. Een Israëlische veiligheidsofficial onthult tegenover de krant The Times of Israel dat de Mossad een drone-basis bouwde diep in Iran. De drones werden tijdens de aanval geactiveerd en schakelden tal van raketlanceerinstallaties uit. Ook smokkelde de Mossad precisiewapens naar binnen waarmee Iraanse luchtafweersystemen onschadelijk werden gemaakt.

Israël slaat toe op Teherans zwakste moment

De aanvallen zullen de rust in het toch al zo explosieve Midden-Oosten in eerste instantie niet ten goede komen. Maar in de wetenschap dat een aanval op Irans nucleaire faciliteiten uiteindelijk onvermijdelijk was, is de timing niet onlogisch.

Zeker omdat het ayatollah-regime in de regio het zwakst staat in decennia tijd. Irans ‘As van Verzet’ die de regio al jaren destabiliseert, is grotendeels ingestort. Israël heeft de Hamas- en Hezbollah-top grotendeels uitgeschakeld, de Houthi’s in Jemen zijn recent zwaar getroffen door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen, en het Assad-regime in Syrië is eind vorig jaar gevallen.

Als de dreiging van een Iraanse atoombom verdwijnt – het is nog te vroeg om te zeggen of dat nu aanstaande is – heeft het regime in Teheran weinig afschrikkingsmiddelen meer in handen. Dan raken de ayatollahs nog verder in het nauw en hebben die hun langste tijd mogelijk gehad.

Dat zou voor de vele vrijheidslievende Iraniërs een zegen zijn. En voor het hele Midden-Oosten.