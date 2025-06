Waarom antisemitisch Duits tijdschrift Compact niet verboden wordt

Een poging van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken om het tijdschrift Compact te verbieden, is definitief mislukt. De hoogste bestuursrechter hief het verbod op.

Weliswaar zijn uitgaven van Compact een aanval op de menselijke waardigheid en de democratie, maar de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid wegen op dit moment zwaarder, oordeelde de rechter.

Een verbod is alleen geoorloofd als onwettige uitlatingen tekenend zijn voor het medium. Dat zijn ze niet: het tijdschrift publiceert, zo luidt het vonnis, ook artikelen die ‘nog binnen de reikwijdte van de polemische, scherpe machtskritiek vallen’.

Antisemitische cartoons en racistische omvolkingstheorie

Het is een klap voor de Duitse regering. Al jaren waarschuwt de geheime dienst voor de antisemitische complottheorieën die Compact verspreidt. Het blad bevat tirades over een globalistische financiële elite die in het geheim de wereld zou overheersen, waarbij vooral de Joodse filantroop George Soros het moet ontgelden.

De verhalen over Soros gaan regelmatig gepaard met antisemitische cartoons, met symbolen die verwijzen naar het Derde Rijk. Ook plaatste het blad een zwarte zon, een door neonazi’s gebruikt alternatief voor het hakenkruis, op het omslag.

Naast de gebruikelijke uiterst rechtse thema’s als corona, islam en transgenders schrijft Compact regelmatig over de racistische omvolkingstheorie. Angela Merkel, ‘Mutti Multikulti’, zou samen met linkse partijen een samenzwering hebben bedacht om etnische Duitsers te vervangen door migranten, en zo een nieuwe groep kiezers aan te boren en de macht te behouden.