Witte rook: Amerikaan Robert Prevost verkozen tot nieuwe paus

Bron: ANP, NOS

Hij is afgestudeerd in het kerkelijk recht en een kundig bestuurder. Onder Franciscus was hij hoofd van de afdeling die bisschoppen benoemt. Hij spreekt vloeiend Engels, Spaans en Italiaans.

De nieuwe paus is een Amerikaan: Robert Prevost, voortaan paus Leo XIV. Hij is een belangrijke curiekardinaal die zijn halve leven in Peru heeft gewoond en gewerkt.

Er is een nieuwe paus gekozen. De kardinalen die deelnamen aan het conclaaf in Vaticaanstad zijn het in de vierde stemronde eens geworden over een nieuwe leider van de Rooms-Katholieke Kerk .

Bron: NOS, ANP, Nu.nl

Leo wordt de 267e katholieke paus na het overlijden vorige maand van paus Franciscus, die de eerste Latijns-Amerikaanse paus was en de kerk twaalf jaar had geleid. Franciscus voerde een reeks hervormingen door en maakte debat mogelijk over verdeeldheid zaaiende kwesties zoals de wijding van vrouwen en een betere inclusie van lhbti-katholieken.

Voorafgaand aan het conclaaf riepen sommige kardinalen op tot continuïteit met Franciscus’ visie van meer openheid en hervorming. Andere kardinalen zeiden dat ze de klok wilden terugdraaien en oude tradities wilden omarmen.

Geheime stemming

De stemming in de Sixtijnse Kapel was geheim. De uitkomst werd bekendgemaakt door de stembriefjes te verbranden. Met de witte rook en kerkklokken is aan de wereld bekendgemaakt dat er een nieuwe paus is verkozen.

De nieuwe paus is nagenoeg zeker een van de kardinalen die hebben deelgenomen aan het conclaaf. De laatste keer dat een paus werd verkozen die geen kardinaal was, was Urbanus VI in 1378.

Paus Leo

De vorige paus die Leo heette, was Leo XIII. Hij werd in 1878 paus en overleed in 1903. Hij had de op drie na langste periode als paus.

Het pontificaat van Leo XIII kenmerkte zich door goede relaties met staatshoofden. Daarnaast vond hij het belangrijk dat de kerk zich inzette voor sociale rechtvaardigheid en de rechten van de mens. Op dat terrein zette hij veranderingen in gang, die tot na zijn pontificaat doorwerkten.

Opvallend was dat Leo XIII openstond voor wetenschappelijke ontwikkeling. Hij vond dat de kerk daar ook toe bereid moest zijn. Daarmee brak hij met zijn voorganger, Pius IX.