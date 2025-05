Mineralendeal VS-Oekraïne is opsteker voor Kyiv – en domper voor Moskou

De Verenigde Staten zullen helpen bij het aantrekken van investeringen en de inzet van nieuwe technologie bij projecten in Oekraïne. Ook nieuwe militaire hulp, waaronder mogelijk luchtverdedigingssystemen, is onderdeel van de deal.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Het is goed nieuws voor Oekraïne dat de mineralendeal nu eindelijk is getekend. Zeker omdat die veel minder wegheeft van een wurgcontract dan vorige versies. Zo is in de overeenkomst de eerdere Amerikaanse eis verdwenen dat Oekraïne 500 miljard dollar aan Amerika zou moeten betalen als compensatie voor eerdere militaire steun.

Ook krijgen de Verenigde Staten weliswaar een voorkeursbehandeling bij nieuwe overeenkomsten voor de toegang tot natuurlijk hulpbronnen, maar blijft de ondergrond in Oekraïense handen. Dat is voor Kyiv veel gunstiger dan zich te laten knechten tot een soort Amerikaanse vazalstaat, waar Trump eerder op uit leek.

Harde Amerikaanse veiligheidsgaranties ontbreken

Toch is niet elk onderdeel van de deal voor Kyiv reden tot juichen. Zo ontbreken harde Amerikaans veiligheidsgaranties waar Zelensky al vanaf het begin op hamerde.

Daarom moeten Europese landen haast maken bij het investeren in hun defensie en Oekraïne blijven steunen met wapens, munitie en afweer. Want de vrees dat Amerika uit ongeduld zijn handen van Oekraïne aftrekt, is met de mineralendeal uiteraard nog niet verdwenen.

Maar de stevige retoriek van Trumps minister van Financiën Bessent over Rusland is in dat opzicht ook een positief signaal. Hij spreekt in zijn verklaring van ‘Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne’ en benadrukt dat ‘de Russische oorlogsmachine’ niet van de deal zal profiteren. De afgelopen maanden was het Witte Huis vaak een stuk omfloerster over de agressor.

Deal laat zien dat relatie tussen Kyiv en Washington verbetert

De deal is een nieuw teken van een verbeterende relatie tussen Kyiv en Washington. De eerste voorgenomen ondertekening van de deal eind februari ontaardde in een oorwassing van Zelensky door Trump en JD Vance.

Destijds was de positie van de Oekraïense president zwakker dan ooit en leek het slechts een kwestie van tijd voordat de rancuneuze Trump diens land volledig zou uitleveren aan Vladimir Poetin. Zeker nadat Trump de hulp een paar dagen later zelfs even stopzette.

Maar gelukkig keerde de situatie zich in de afgelopen weken langzaam maar zeker weer in het voordeel van Oekraïne. De vernederde Zelensky slikte – na wijze raad van NAVO-chef Mark Rutte – zijn trots in en toonde zich bereid om Trump in vrijwel alle opzichten tegemoet te komen.

Zelensky deed Trump inzien dat niet Oekraïne maar Rusland vrede in de weg staat

Zelensky ging in tegenstelling tot Moskou onvoorwaardelijk akkoord met elk voorstel voor een staakt-het-vuren. Zo deed hij de Amerikaanse president inzien wat die al veel eerder had kunnen concluderen: dat niet Oekraïne, maar Rusland de vrede in de weg staat.

Na een ontmoeting in Rome, in de marge van de uitvaart van paus Franciscus afgelopen zaterdag, leek het kwartje bij Trump dan toch echt gevallen.

Poetins aanvallen op burgerdoelen in Oekraïense steden als Soemy en Kyiv brachten Trump naar eigen zeggen op de gedachte dat ‘dat hij [Poetin] misschien niet wil stoppen met de oorlog, maar me gewoon aan het lijntje houdt’. Hij overweegt nu nieuwe of strengere sancties tegen Russische banken en landen die met Moskou handelen (secundaire sancties).

Kyiv neemt Trump serieus, het Kremlin niet

Nu de mineralendeal is getekend, heeft Trump opnieuw een bewijs dat Kyiv hem serieus neemt. Een groot contrast met een recente verklaring van het trainerende Kremlin dat het vredesproces niet zo snel gaat als Amerika wil omdat de oorlog met Oekraïne ‘erg complex’ is.

Natuurlijk is het de vraag hoe ethisch het is dat Amerika zich wil verrijken over de rug van een land in nood, dat zich al ruim drie jaar heldhaftig verdedigt tegen de Russische agressor. Maar het kan geen nieuws zijn dat Donald Trump vooral denkt in transacties.

Gezien de eerdere varianten van de overeenkomst kan Oekraïne dus tevreden zijn met deze deal. Dat geldt niet voor Europa, dat de zeldzame grondstoffen ook goed zou kunnen gebruiken. Brussel en Europese landen kijken weer apathisch toe hoe Amerika zijn invloed op het continent vergroot.

Zo werd het onvermijdelijk dat Oekraïne zakendoet met Washington. Dat Kyiv Trumps druk heeft weerstaan en er nu een betere deal uit heeft gesleept, is goed nieuws. En, belangrijker nog, een nieuwe eyeopener voor Trump dat in deze oorlog met maar één partij zaken is te doen. Beter laat dan nooit.