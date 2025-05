Verenigd Koninkrijk en Europese Unie sluiten akkoorden – dankzij Trump en Poetin

Ruim vijf jaar na het tekenen van de scheidingspapieren, bezegelt een Europees-Britse top in Lancaster House in Londen maandag 19 mei de opgeleefde relatie van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Door: René van Rijckevorsel, EU-correspondent

De hernieuwde vrijage tussen Londen en Brussel komt niet uit de lucht vallen. Er waren wel twee dei ex machina voor nodig, hogere machten die de bestaande verhaallijn overhoop gooiden.

De militaire dreiging van de Russische president Vladimir Poetin en de economische dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump bewogen Brussel en Londen ertoe de strijdbijl te begraven. Bitterheid maakte plaats voor pragmatisme.

Verenigd Koninkrijk: een onmisbare partner

Dat is maar goed ook. Zeker voor de landen op het Europese vasteland. Het Verenigd Koninkrijk is een onmisbare partner voor de defensie en veiligheid van het continent. De defensietoeleveringsketens zijn met elkaar verweven.

Er zijn al niet veel capabele legers in Europa – maar het Britse is er één. Het Verenigd Koninkrijk is bovendien een krachtige bondgenoot binnen de NAVO, een permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en, bepaald niet onbelangrijk, een kernmacht. Er is geen geloofwaardige Europese defensie zonder het Verenigd Koninkrijk.

Akkoorden goed nieuws voor Nederland

Voor Nederland is de opgeleefde relatie met Londen mooi meegenomen. Sinds Brexit in 2020 is de Haagse regering op zoek naar nuttige allianties in de EU. De Britten, net als Nederland Atlantisch ingesteld én fel gekant tegen big spending op gemeenschappelijke kosten, worden op tal van dossiers node gemist.

Als de Britten in de zomer van 202o nog bij de EU hadden gezeten, zou er wellicht nooit een coronaherstelfondsfiasco zijn geweest. VVD-premier Mark Rutte stond destijds te veel alleen in zijn verzet.