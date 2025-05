Verdedigen Amerikaanse universiteiten hun vrijheid of hun woke-ideologie?

De feiten: Topuniversiteiten willen niet uit elkaar worden gespeeld door Trump

Wie zegt wat over de ruzie tussen Trump en de topuniversiteiten?

Bronnen: The New York Times, The Wall Street Journal, The Atlantic

EW’s visie: Samen sta je sterker tegen Trumps ‘slikken of stikken’

Door: Joppe Gloerich, redacteur Kennis

Dat de Amerikaanse president korte metten wil maken met antisemitische invloeden op de universiteiten, valt goed te begrijpen. Begin 2024 waren onderwijsinstellingen het decor van pro-Palestijnse protesten die ontstonden uit solidariteit met Gaza, maar die ontaardden in bedreiging en intimidatie van Joodse studenten en medewerkers. Terecht liggen deze universiteiten onder een vergrootglas. Maar het zijn uiteindelijk private instellingen, die hun geld vooral halen bij alumni en andere rijke donateurs. Ze moeten – binnen de wet – in vrijheid kunnen opereren. Overheidsbemoeienis bij het personeels- en studentenbeleid belemmert die onafhankelijkheid. Overheidscontrole op de standpunten van studenten en personeel – ook dat wil Trump – is een directe aantasting van de academische soevereiniteit. Dat geldt ook voor de eis om inspraak van studenten en medewerkers op de universiteit te verminderen. Universiteiten moeten kiezen tussen twee kwaden Inmiddels is duidelijk dat Trump trotseren, betekent dat de subsidiekraan dichtgaat. Zo worden de universiteiten gedwongen te kiezen tussen twee kwaden: of hun onafhankelijkheid verliezen, of een groot gat in de begroting. De gevolgen worden ook gevoeld in wetenschappelijke disciplines die minder politiek gekleurd zijn, zoals de geneeskunde. Het is in dat licht goed verklaarbaar dat de universiteiten zich verenigen in het voornemen geen concessies te doen aan academische vrijheid, personeelsbeleid en hun onderwijs. Afzonderlijk is geen universiteit opgewassen tegen Trumps beleid van slikken of stikken. Zo moet het niet: Trump kreeg topkantoor op de knieën Dat bleek bijvoorbeeld al in de advocatuur. De president dreigde de werknemers van het gerenommeerde, Trump-kritische advocatenkantoor Paul Weiss werkloos te maken. Het bedrijf zwichtte en zegde 40 miljoen dollar aan juridische steun aan de regering toe. Precies dat mechanisme – individuele organisaties die één voor één hun principes moeten verloochenen om niet ten onder te gaan – is wat de universiteiten willen voorkomen door de gelederen te sluiten. De vrees bestaat ook dat als het conflict verder escaleert, de federale overheid de inschrijving van internationale studenten onmogelijk kan maken, waardoor de universiteiten collegegeld mislopen. Dat zo ook nog de vrije uitwisseling van wetenschappelijk talent wordt gedwarsboomd, is iets waar uiteindelijk iedereen slechter van wordt.

Verdere verdieping: Rijke donoren lief aankijken? Die vrezen Trumps toorn

Bron: CNN

Trumps jacht op ‘linkse’ universiteiten, die hij ziet als broedplaatsen van woke-rebellie, beperkt zich niet tot de Ivy League-scholen in het noordoosten van het land. Ook de University of California en Northwestern University (Illinois) kregen een fors eisenpakket voorgeschoteld. Van alle universiteiten is het verzet van Harvard vooralsnog het felst. De in 1636 gestichte universiteit weigert zich te schikken naar Trumps wensen. Het heeft dan ook forse reserves: omgerekend zo’n 50 miljard euro. Maar zelfs dan wordt het bevriezen van miljarden euro’s aan overheidssteun vroeg of laat een probleem. Gulle geldschieters proberen Trump te paaien De rijke alumni en donoren nog eens lief aankijken? Ook dat is geen garantie op succes. Diverse gulle geldschieters die Harvard in het verleden steunden, onder wie miljardairs als Meta-baas Mark Zuckerberg en investeerder John Paulson, proberen nu juist bij Trump in het gevlei te komen. Veel donoren waren bovendien al afgehaakt uit woede over de anti-Israëlsfeer die vooral sinds 7 oktober 2023 rondwaart op de universiteiten. Harvard doet concessies Harvard probeert via de rechter het verliezen van de overheidssteun tegen te gaan. Intussen doet de universiteit enige concessies. Maandag 28 april werd bekend dat Harvard de afdeling ‘Gelijke Uitkomsten, Diversiteit en Inclusie’ herdoopte tot ‘Community en Campusleven’. Ook faciliteert de universiteit bij diploma-uitreikingen niet langer afzonderlijke bijeenkomsten voor specifieke groepen, zoals Afro-Amerikaanse studenten en studenten uit Latijns-Amerikaanse landen.

Verder lezen: De strijd tussen Trump en de topuniversiteiten