OPEC voert de olieproductie op, de prijs daalt. Wat zijn de gevolgen?

Bron: OPEC, Business Insider

Want die miljoen vaten zijn minder dan de helft van de tijdelijke productiebeperkingen van in totaal 2,2 miljoen vaten die het oliekartel zichzelf eerder oplegde. Dat was een poging de prijs op te drijven. Nu wil OPEC juist zijn marktaandeel beschermen. De OPEC-landen vergaderen op 1 juni om te besluiten over het productieniveau vanaf juli.

Het aanbod was al ruim, en met de extra OPEC-winning wordt de markt overspoeld met olie. De groei van de wereldeconomie vertraagt vanwege de handelsoorlog van de Verenigde Staten , waardoor de vraag naar olie afneemt, terwijl de olieprijs toch al in een dalende trend zit.

Afgelopen zaterdag besloot OPEC om vanaf juni de oliewinning met 411.000 vaten per dag op te voeren . Dat lijkt weinig, gezien de wereldwijde olieconsumptie van zo’n 100 miljoen vaten per dag. Toch daalde de olieprijs fors. De prijs van een vat Brent-olie zakte maandag met 2 procent tot iets onder de 60 dollar, het laagste niveau in jaren.

Door: Roy op het Veld

Voor wat meer context volgt nu een korte geschiedenis van OPEC. In 1960 vormden Iran, Irak, Kuweit, Saudi-Arabië en Venezuela (als enig niet-Arabisch land) een front tegen de dan oppermachtige positie van westerse oliemultinationals als Shell en Exxon. Ze richtten de Organization of Petroleum Exporting Countries op, OPEC.

Later sloten zich andere landen aan bij het nieuwe oliekartel, zoals Qatar, Indonesië en Libië. Het kartel heeft inmiddels dertien leden. In 2016 sloten elf andere olieproducerende landen zich erbij aan, waaronder Rusland en Mexico. Zij worden OPEC+-landen genoemd.

OPEC en Saudi Aramco

Al kort na de oprichting boekten de OPEC-landen succes. Ze nationaliseerden de oliebedrijven, die vaak eigendom waren van westerse multinationals, en heroverden de controle over hun eigen oliewinning. OPEC-landen beperkten in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de productie, waarmee ze de prijzen opdreven. Een bekend voorbeeld van een genationaliseerd bedrijf is Aramco (Arabian American Oil Company).

Diverse Amerikaanse bedrijven hebben de oliewinning in Saudi-Arabië opgezet, waarvoor het overkoepelende Aramco is opgericht. Sinds de nationalisatie heet het bedrijf Saudi Aramco. Het is met een productie van 10 tot 12 miljoen vaten per dag veruit de grootste olieproducent te wereld.

In reactie op de oprichting van OPEC gingen westerse landen in de jaren zeventig en tachtig op zoek naar olie in nieuwe gebieden, vaak offshore, zoals in de Noordzee en de Golf van Mexico. Met nieuwe eigen olievelden lukte het deels om de controle terug te krijgen. Op dit moment controleert OPEC bijna 80 procent van de olievoorraden in de wereld, en 35 tot 40 procent van de productie.

Lage olieprijzen

Vanuit deze historische schets is de huidige productieverhoging van OPEC te begrijpen. De klassieke strategie van OPEC was altijd om met een krap aanbod de prijs op te drijven. Nu Amerika onder Trump met zijn ‘drill baby drill’-beleid de oliewinning opvoert en steeds meer marktaandeel wint, dreigt de strategische positie van OPEC op de wereldmarkt te worden ondermijnd.

Hoewel de ontwikkeling van de olieprijs net als de rente moeilijk te voorspellen is, lijkt een langere periode van lage olieprijzen niet onwaarschijnlijk. OPEC wil de winning met nog een miljoen vaten per dag opvoeren, terwijl de wereldeconomie vanwege de handelsoorlog van Trump vertraagt, wat de vraag naar olie dempt. Lage prijzen zijn vooral een probleem voor westerse oliemaatschappijen, doordat de productiekosten in OPEC-landen veel lager zijn.

Op lange termijn olieprijzen mogelijk weer omhoog

Op termijn zullen de winsten van Shell, BP en ExxonMobil wegsmelten, waardoor de investeringen in het gedrang komen. Dat zal de productiecapaciteit van de westerse bedrijven onder druk zetten.

Als het zover is – maar dit is een spel van de lange adem – kunnen OPEC-landen hun marktaandeel opvoeren en langzaam weer proberen de prijzen op te drijven.