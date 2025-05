Oorlog India en Pakistan is buskruit voor supermachten China, Rusland en Amerika

Woensdagochtend 7 mei werd ook bekend dat de leider van de terreurbeweging Jaish-e-Mohammed, die in 2019 een zelfmoordaanslag pleegde in Indiaas Kasjmir waarbij veertig doden vielen, is gedood bij de aanval in Bahawalpur. Onder de slachtoffers zouden ook diverse familieleden, onder wie kinderen, zijn omgekomen.

In laatstgenoemde stad bevindt zich een hoofdkwartier van de islamitische terreurgroep Lashkar-e-Taiba, die door India verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag in Pahalgam. In Muzaffarabad, hoofdstad van het Pakistaanse deel van Kasjmir, zou een moskee zijn getroffen die volgens India banden heeft met terroristen.

Volgens India zijn geen doelen van het Pakistaanse leger en ook geen burgerdoelen getroffen, maar Pakistan beweert dat alle slachtoffers burgers zijn. De aanvallen hadden zowel plaats in betwist door Pakistan bestuurd gebied in Kasjmir als in steden als Bahawalpur en Muridke.

India heeft een reeks luchtaanvallen uitgevoerd in Pakistan. Bij deze Operatie Sindoor zouden volgens Pakistan zeker 26 mensen zijn gedood en 46 gewond geraakt. Volgens India gaat het om trainingskampen van extremisten die op 22 april een terreuraanslag uitvoerden in Pahalgam in het Indiase deel van de betwiste regio Kasjmir. Bij die aanslag werden 26 Indiase toeristen gedood.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Dat twee kernmachten op voet van oorlog lijken te staan, is zorgelijk. Na een periode van relatieve rust in de gespannen regio Kasjmir lijkt de terreuraanval in Pahalgam de lont in het kruitvat te zijn geweest die de situatie doet escaleren.

India moest wel reageren op de barbaarse aanslag op toeristen, vorige maand. Daarom is het logisch dat doelen onder vuur zijn genomen van de islamitische terreurgroep die daar vermoedelijk achter zit. Maar of die reactie ‘proportioneel’ is, zoals India beweert, of juist vooral burgers heeft getroffen, zoals Pakistan beweert, is nog lastig in te schatten.

Te hopen is dat beide landen zich na deze beschietingen terughoudend opstellen en niet in een spiraal van geweld terechtkomen. Het doemscenario zou de inzet zijn van kernwapens tussen ’s werelds volkrijkste (India, 1,4 miljard inwoners) en op vier na volkrijkste (Pakistan, 255 miljoen inwoners) landen. De ernst van eventuele nucleaire escalatie is nauwelijks te overschatten.

Het Westen kan vooralsnog niet veel meer doen dan voorspelbare maar begrijpelijke oproepen tot de-escalatie. Onverstandig zou in elk geval zijn om ’s werelds grootste democratie India tegen zich in het harnas te jagen. De op drie na grootste economie, waarmee de Europese Unie een grote vrijhandelsdeal hoopt te sluiten, kan een belangrijke regionale en mondiale bondgenoot zijn in de geopolitieke strijd van het Westen met China en Rusland.