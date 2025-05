Zorgen in Israël rond Midden-Oostentrip Trump: relatie met Netanyahu in gevaar?

Witkoff sprak in Tel Aviv ook met Benjamin Netanyahu , die daarna belde met Trump. De Israëlische premier maakte bekend dat dinsdag een delegatie vanuit Israël naar Qatar vertrekt om met Hamas te onderhandelen over een staakt-het-vuren en een gijzelaarsdeal. Als daarover bij Trumps vertrek uit de regio geen akkoord is bereikt, dreigt Israël het offensief tegen Hamas op te voeren en een groot deel van Gaza te bezetten.

Verrassend is dat Trump tijdens zijn trip in het Midden-Oosten niet naar Israël gaat. Bovendien zegde zijn minister van Defensie Pete Hegseth vrijdag zijn voorgenomen bezoek aan het land af.

In de Saudische hoofdstad Riyadh is dinsdag ook een groot investeringsforum waarbij Wall Street en Silicon Valley goed vertegenwoordigd zullen zijn. Volgens de BBC maken CEO’s van toonaangevende concerns als BlackRock, Palantir, Citigroup, IBM en Alphabet er hun opwachting.

Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 mei bezoekt Donald Trump Saudi-Arabië , Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten . Hij ontmoet onder anderen de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman , naar verluidt over miljardeninvesteringen van de Saudi’s in Amerikaans militair materieel. Ook zouden beide landen willen samenwerken bij de ontwikkeling van een Saudisch kernenergieprogramma.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Gezien zijn voorliefde voor het sluiten van deals is het niet opzienbarend dat miljardeninvesteringen boven aan de agenda staan bij Trumps bezoek aan de Golfstaten. Dat is na de uitvaart van paus Franciscus zijn eerste grote bezoek aan het buitenland. De in 2020, tijdens Trumps eerste presidentschap gesloten Abraham-akkoorden met naast Israël ook Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, zijn een bewijs dat hij graag zakendoet in deze regio.

De president beweerde eerder dit jaar dat Saudi-Arabië bereid is liefst 1 biljoen dollar in de Amerikaanse economie te investeren, maar dat lijkt een typisch Trumpiaanse overdrijving. Kroonprins Bin Salman zou volgens The New York Times wel tot zo’n 600 miljard dollar willen gaan, al betwijfelen economen ook het waarheidsgehalte van dat bedrag. Vaststaat in elk geval dat Riyadh er veel geld voor overheeft om gunstige voorwaarden te krijgen voor toegang tot de Amerikaanse defensie-industrie.

Slaat Trump Israël over vanwege barstjes in relatie met Netanyahu?

Trumps focus in het Midden-Oosten verschuift ook naar zakelijke transacties omdat onderhandelingen over een wapenstilstand in Gaza traag verlopen. In zowel Amerika als Israël meldden de afgelopen dagen talrijke media dat achter schermen barstjes ontstaan in de relatie tussen Trump en Netanyahu. Dat zou kunnen verklaren waarom de president bij dit bezoek Israël overslaat.

In het openbaar ontkennen vertegenwoordigers van beide regeringen dat de relatie gespannen is. Maar diverse recente meningsverschillen tussen Washington en Jeruzalem wijzen daar wel op.

Meningsverschillen Trump en Israël over aanpak Iran en Houthi’s

Zo lijkt Trump steeds nadrukkelijker op zoek naar een nucleaire deal met Iran, zonder volledige ontmanteling van het Iraanse atoomprogramma, wat verdacht veel lijkt op de atoomdeal die Barack Obama in 2015 sloot. Israël ziet liever een aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten, tenzij Trump volledige nucleaire ontmanteling afdwingt.

Ook fronsten in Israël velen de wenkbrauwen toen Trump vorige week meldde dat hij met de Houthi’s was overeengekomen dat hij de Jemenitische terreurgroep voortaan met rust laat als die niet langer Amerikaanse schepen bestookt. Israël, nog diverse keren per week doelwit van Houthi-raketten, had gehoopt en verwacht dat Washington zou eisen dat de groep álle aanvallen staakt.

Trumps onderhandelingen met Hamas veeg teken voor Israël

De vrijlating van gijzelaar Edan Alexander is voor Israël uiteraard wel een opsteker. Maar tegelijk is het voor Netanyahu een veeg teken dat Trump dit met Hamas afsprak zonder dat hij bij die onderhandelingen werd betrokken. In eigen land groeit de irritatie dat de premier al maanden geen gijzelaars meer vrij wist te krijgen. Dat Trump nu met deze eer kan strijken, is pijnlijk voor ‘Bibi’.

Vrijlating Amerikaans-Israëlische gijzelaar slimme zet Hamas om Trump te paaien

Dat Hamas de enige gijzelaar met een Amerikaans paspoort zonder voorwaarden vrijliet, is een slimme zet om Trump te paaien. De president zal na deze ‘daad van goede wil’ mogelijk concessies van Israël eisen. Zoals het definitief beëindigen van de oorlog in Gaza, waar Netanyahu vooralsnog niet aan wil zolang Hamas zich niet overgeeft of ontwapent.

Trumps irritatie over het uitblijven van een Gaza-deal is begrijpelijk. Als hij daarmee snel voortgang wil boeken, zou hij woensdag van zijn gastheer Qatar moeten eisen dat die zijn bondgenoot Hamas dwingt tot overgave of ontwapening. Hopelijk is daar naast alle miljardendeals nog tijd voor.