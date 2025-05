Brussel wil eenvoudiger regels voor sterkere interne markt – maar lukt dat?

Vandaag presenteert de Franse liberale EU-Commissaris Stéphane Séjourné (Welvaart en Industrie) het rapport De interne markt: onze Europese verzekering in de onzekere wereld van vandaag. Strategie voor een interne, eenvoudige en naadloze markt.

Een beter functionerende interne markt is al een tijdje het streven van de Europese Unie. Vorig jaar wezen de Italiaanse oud-premiers Enrico Letta en Mario Draghi uitgebreid op de tekortkomingen ervan.

Groei van 1.300 miljard euro

De EU heeft 450 miljoen inwoners, 26 miljoen bedrijven, een bbp van 17.000 miljard euro en is goed voor 18 procent van de wereldeconomie. Dat klinkt indrukwekkend.

Maar het kan veel beter. Als onnodige interne barrières worden weggenomen, kan het EU-bbp 1.300 miljard euro per jaar groter worden. Dat is meer dan het bbp van Nederland, dat ruim 1.000 miljard euro bedraagt.

Volgens de Commissie kan die groei ook makkelijk de teruggang in de economie compenseren die zou ontstaan door het terugvallen van de export naar de Verenigde Staten met 20 procent.

Weg met ‘overdreven complexe’ regels

‘De Europese markt is ons anker van stabiliteit en veerkracht,’ staat in de ontwerptekst van de strategie die vandaag wordt besproken door alle 27 Commissarissen en die in handen is van EW.

Allereerst wil de Commissie de grootste belemmeringen voor handel en investeringen wegnemen. Te beginnen met ‘overdreven complexe regelgeving’.